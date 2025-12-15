Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
15 декабря 2025, 21:47 | Обновлено 15 декабря 2025, 21:59
Аплодисменты Эмери. Астон Вилла одержала 9 побед подряд во всех турнирах

Невероятный отрезок чемпионата Англии проводит команда Унаи Эмери

Аплодисменты Эмери. Астон Вилла одержала 9 побед подряд во всех турнирах
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Английская команда «Астон Вилла» проводит невероятный отрезок сезона, сделав серию из 9 побед подряд во всех турнирах.

Команда Унаи Эмери демонстрирует стабильность, набирая очки как в Английской Премьер-лиге, так и в Лиге Европы.

В очередном туре «Астон Вилла» одержала выездную победу над «Вест Хэмом» со счетом 3:2. Команда из Бирмингема снова показала умение дожимать соперника в решающие моменты и забила победный гол на 79-й минуте.

В чемпионате Англии «Астон Вилла» имеет 33 очка и входит в топ-3 (впереди: «Арсенал» – 36 и «Ман Сити» – 34). В Лиге Европы команда Унаи Эмери уверенно проходит этап лиги, входя в топ-3 вместе с «Лионом» и «Мидтьюлландом» (по 15 очков из 18).

Серия из 9 побед Астон Виллы:

  • 14.12. 16:00. АПЛ. Вест Хэм – Астон Вилла – 2:3
  • 11.12. 22:00. ЛЕ. Базель – Астон Вилла – 1:2
  • 06.12. 14:30. АПЛ. Астон Вилла – Арсенал – 2:1
  • 03.12. 21:30. АПЛ. Брайтон – Астон Вилла – 3:4
  • 30.11. 16:05. АПЛ. Астон Вилла – Вулверхэмптон – 1:0
  • 27.11. 19:45. ЛЕ. Астон Вилла – Янг Бойз – 2:1
  • 23.11. 16:00. АПЛ. Лидс – Астон Вилла – 1:2
  • 09.11. 16:00. АПЛ. Астон Вилла – Борнмут – 4:0
  • 06.11. 22:00. ЛЕ. Астон Вилла – Маккаби Тель-Авив – 2:0

Победная серия Астон Виллы в сезоне 2025/26

Астон Вилла Лига Европы чемпионат Англии по футболу статистика Унаи Эмери Английская Премьер-лига
