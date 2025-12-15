Италия15 декабря 2025, 20:59 |
Вернулся ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Рома – Комо
Артем все еще не может помочь своей команде
Украинский нападающий Артем Довбик не попал в заявку «Ромы» на матч 15-го тура Серии А против «Комо».
Игра состоится на арене «Стадио Олимпико» в Риме и начнется в 21:45 по киевскому времени.
На счету Артема Довбика в этом сезоне 14 матчей в составе «Ромы», в которых он отметился 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.
Стартовые составы на матч Рома – Комо:
La nostra formazione per #RomaComo 🐺#ASRoma pic.twitter.com/O1FjERclYy— AS Roma (@OfficialASRoma) December 15, 2025
