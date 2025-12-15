Вернулся ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Рома – Комо

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
15 декабря 2025, 20:59
Артем все еще не может помочь своей команде

Артем Довбик

Украинский нападающий Артем Довбик не попал в заявку «Ромы» на матч 15-го тура Серии А против «Комо».

Игра состоится на арене «Стадио Олимпико» в Риме и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На счету Артема Довбика в этом сезоне 14 матчей в составе «Ромы», в которых он отметился 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Стартовые составы на матч Рома – Комо:

