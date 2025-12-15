ПЕДРИНЬО: «У нас такое же количество очков, как и у ЛНЗ»
Полузащитник «Шахтера» прокомментировал победу над «Эпицентром»
Бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Педриньо прокомментировал победу над каменец-подольским «Эпицентром» (5:0) в матче 16-го тура УПЛ:
– Знали, что это будет тяжелая игра. Старались играть в наш футбол с самого начала. Очень важная победа для нас, с хорошим счетом.
– В чем ты чувствуешь наибольший личный прогресс? Что ты заметил за собой во время первой части сезона.
– Думаю, что сейчас мы имеем большой прогресс как команда. Мы очень развивались. Конечно, как я говорил, из-за поездок и всего, что происходит, мы немного теряем ритм. Однако мы знаем, что сейчас мы сильно развиваемся как команда, и главное было хорошо закончить, чтобы в следующем году отдать еще больше для борьбы за чемпионат.
– Как ты оцениваешь нынешнюю турнирную ситуацию для «Шахтера»?
– У нас такое же количество очков, как и у ЛНЗ. Да, у них на одну победу больше, если не ошибаюсь, но мы могли бы финишировать первыми, хотя важнее именно количество очков. Поэтому в следующем году мы будем еще сильнее и сосредоточеннее, чтобы закрепиться на первом месте и завоевать титул, который самый важный для клуба.
