Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПЕДРИНЬО: «У нас такое же количество очков, как и у ЛНЗ»
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 21:26 |
405
1

ПЕДРИНЬО: «У нас такое же количество очков, как и у ЛНЗ»

Полузащитник «Шахтера» прокомментировал победу над «Эпицентром»

15 декабря 2025, 21:26 |
405
1 Comments
ПЕДРИНЬО: «У нас такое же количество очков, как и у ЛНЗ»
ФК Шахтер. Педриньо

Бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Педриньо прокомментировал победу над каменец-подольским «Эпицентром» (5:0) в матче 16-го тура УПЛ:

– Знали, что это будет тяжелая игра. Старались играть в наш футбол с самого начала. Очень важная победа для нас, с хорошим счетом.

– В чем ты чувствуешь наибольший личный прогресс? Что ты заметил за собой во время первой части сезона.

– Думаю, что сейчас мы имеем большой прогресс как команда. Мы очень развивались. Конечно, как я говорил, из-за поездок и всего, что происходит, мы немного теряем ритм. Однако мы знаем, что сейчас мы сильно развиваемся как команда, и главное было хорошо закончить, чтобы в следующем году отдать еще больше для борьбы за чемпионат.

– Как ты оцениваешь нынешнюю турнирную ситуацию для «Шахтера»?

– У нас такое же количество очков, как и у ЛНЗ. Да, у них на одну победу больше, если не ошибаюсь, но мы могли бы финишировать первыми, хотя важнее именно количество очков. Поэтому в следующем году мы будем еще сильнее и сосредоточеннее, чтобы закрепиться на первом месте и завоевать титул, который самый важный для клуба.

По теме:
Наблюдательный совет Вереса обратился к клубам УПЛ. Есть два варианта
«Это нас сбило». В Шахтере дали оценку первому полугодию Турана
Кривбасс больше месяца проведет на заграничном сборе
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Шахтер - Эпицентр Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва)
Дмитрий Вус Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барса в списке. Топ-10 самых позорных выступлений сезона ЛЧ и ЛЕ
Футбол | 15 декабря 2025, 19:06 12
Барса в списке. Топ-10 самых позорных выступлений сезона ЛЧ и ЛЕ
Барса в списке. Топ-10 самых позорных выступлений сезона ЛЧ и ЛЕ

Учитываем только основной раунд – на этот раз без «Динамо»

Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Футбол | 15 декабря 2025, 16:26 19
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ

Специалист из одной из постсоветских стран отказался от работы в киевском клубе

Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Футбол | 15.12.2025, 11:26
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
Футбол | 15.12.2025, 06:42
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
ФОТО. Как Неймар прятался от фанатов в Нью-Йорке. Оригинальный способ
Футбол | 15.12.2025, 22:50
ФОТО. Как Неймар прятался от фанатов в Нью-Йорке. Оригинальный способ
ФОТО. Как Неймар прятался от фанатов в Нью-Йорке. Оригинальный способ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sdag
Да, но ЛНЗ вас просто опустил, просто ганьба года!
Ответить
+1
Популярные новости
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
14.12.2025, 08:52 3
Бокс
Стало известно, где продолжит карьеру Будковский
Стало известно, где продолжит карьеру Будковский
15.12.2025, 11:28 4
Футбол
Усика обвинили в несоблюдении слова. Украинец отказался от боя
Усика обвинили в несоблюдении слова. Украинец отказался от боя
14.12.2025, 00:37
Бокс
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
15.12.2025, 06:23 12
Футбол
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
15.12.2025, 05:42
Бокс
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
14.12.2025, 08:23 4
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
15.12.2025, 09:59 2
Футбол
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
15.12.2025, 07:47 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем