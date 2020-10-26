Во вторник, 27-го октября, состоится поединок 7-го тура группового этапа квалификации женского Чемпионата Европы в рамках группы I, в котором сразятся Греция и Украина. Матч пройдет в Афинах (Греция), на поле стадиона «Апостолос Николаидис», начало в 17:30.

Женская сборная Украины в своей квалификационной группе попала в затруднительное положение по причине поражений в стартовых трех турах. Подопечные Натальи Зинченко – первой представительницы своего пола с тренерской лицензией категории PRO от УЕФА в нашей стране – должны в обязательном порядке добывать победу над гречанками, а уже потом смотреть в сторону Ирландии, которой предстоит бороться с досрочно завоевавшей путевку на международный форум Германией. Нет смысла говорить о матче последнего тура против аутсайдера Черногории, пока не будут завершены седьмые поединки для всех сборных. Когда-то же надо было начать собирать камни, которые так усердно разбрасывались на старте квалификации.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Греция – Украина.