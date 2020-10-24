7-й тур
Шахтер Донецк
1 : 1
Ворскла
'89   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Ворскла – 1:1. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 24.10.2020 13:57
  • 22152 просмотра
  • 132 комментария
Шахтер – Ворскла – 1:1. LIVE
© ФК Ворскла

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Шахтер» – «Ворскла» - 1:1

 Соломон, 33 – Кулач, 7

 Майкон, 39 – Альюн, 18, Ребенок, 35, Пердута, 49, Пуцлин, 74

Альюн, 53 (второе предупреждение)

«Шахтер»: Трубин – Корниенко (Матвиенко, 72), Хочолава, Бондарь, Додо – Маркос Антонио (Степаненко, 72), Майкон (Алан Патрик, 59) – Тете, Соломон (Тайсон, 63), Марлос – Дентиньо (Судаков, 72).

Запасные: Пятов, Болбат, Сиприано, Вьюнник.

«Ворскла»: Резник – Яворский, Чеснаков, Альюн – Ребенок, Скляр, Пуцлин, Пердута – Кане (Челядин, 72), Степанюк (Щербак, 76) – Кулач (Пешич, 87).

Запасные: Ткаченко, Семилет, Васин, Кравчук.

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: УТК им. В. Банникова (Киев).

 87 мин. ЗАМЕНА У ВОРСКЛЫ. Пешич вступил в игру вместо Кулача.

85 мин. Угловой с левого фланга Патрик подал точно в руки Резнику.

83 мин. Судаков сбил Щербака в отборе мяча на правом фланге атаки.

81 мин. МОМЕНТ! Рядом с правой штангой закрутил мяч со штрафного Патрик!

79 мин. МОМЕНТ! Тете проверил реакцию голкипера ударом с правого фланга под ближнюю штангу!

 76 мин. ЗАМЕНА У ВОРСКЛЫ. Щербак вышел вместо Степанюка.

 74 мин. Пуцлин предупрежден за фол против Тете на фланге.

 72 мин. ЗАМЕНЫ У ОБЕИХ КОМАНД. Дентиньо заменен на Судакова, Матвиенко сменил Корниенко, вместо Антонио вышел Степаненко, Челядин заменил Кане.

69 мин. МОМЕНТ! Резник сумел среагировать на рикошет от Яворского, который последовал сразу за ударом Дентиньо из центра штрафной!

66 мин. МОМЕНТ! Антонио выстрелил с дальней дистанции перед штрафной над воротами.

 63 мин. ЗАМЕНА У ШАХТЕРА. Вместо Соломона игру завершит Тайсон.

63 мин. Откровенно сбил Марлоса у своей штрафной Пердута. Фола не было, по мнению арбитра.

61 мин. МОМЕНТ! Марлос пробил со средней дистанции с правого фланга в дальний угол, но Резник ситуацию видел полностью.

59 мин. ЗАМЕНА У ШАХТЕРА. Алан Патрик вышел на поле вместо Майкона.

56 мин. Шахтер пользуется удалением соперника в долгом розыгрыше.

 53 мин. КРАСНАЯ! Альюн в очередной раз сбил Тете на своем фланге, после чего увидел перед собой вторую желтую.

52 мин. МОМЕНТ! Удар Майкона из зоны перед вратарской в завершении подачи с правого фланга прошелся в сторону от ближней девятки!

51 мин. Не в своей штрафной сбил Альюн Тете!

 49 мин. Подкат Пердуты сбил Соломона на подходе к штрафной Ворсклы.

49 мин. Кане упал у чужой штрафной под натиском со стороны Майкона. И не было фола в этой ситуации?

47 мин. Тяжелым был прием передачи с правого фланга для Кане, поэтому удар в завершении получился неточным.

46 мин. Резво начали второй тайм команды.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

44 мин. ОПАСНО! Корниенко с левого фланга пробил в сторону от ближней штанги!

43 мин. Подачу со штрафного от Соломона с правого фланга перехватил Альюн.

41 мин. Марлос у технической зоны сбил с ног Степанюка.

 39 мин. Майкон опасно пошел в накладку против Кулача на чужой половине.

37 мин. МОМЕНТ! Крутил Тете под дальнюю штангу с правого фланга штрафной, но Резник только этого и ждал.

 35 мин. Ребенок настучал по ногам Тете со спины в борьбе в центре поля.

 33 мин. ГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Блестящий по точности удар Соломона мимо трех соперников под дальнюю штангу, в завершении паса Тете с правого фланга штрафной!

30 мин. ОПАСНО! Антонио ушел на дриблинге от Скляра, после чего пробил в сторону от правой штанги!

30 мин. Ребенок сумел остановить Марлоса в правом фланге атаки Шахтера.

28 мин. Додо неточно подал на дальнюю штангу, куда явно не успевал Дентиньо.

27 мин. Миниатюрный Антонио головой завершал наброс с правого фланга штрафной от Додо, но не попал в створ ворот.

25 мин. Выносом на угловой от Яворского завершился пас с правого фланга от Додо.

23 мин. Антонио забросил в левый фланг, но точно не на Корниенко пошел этот пас. Хотя Виктор и был крайним футболистом к границе поля.

21 мин. Головой пробил Бондарь над перекладиной, завершив подачу углового с левого фланга от Соломона.

19 мин. МОМЕНТ! Кулача вывели на ударную позицию передачей верхом со своей половины, но как же плохо Владислав исполнил черпак над Трубиным!

 18 мин. Предупрежден был Альюн за фол против Тете в левом фланге обороны.

17 мин. МОМЕНТ! Кане выдал роскошный скрытый пас в чужую штрафную, но Кулач не переиграл Трубина в ближнем бою!

15 мин. Корниенко вновь стрелял в центр штрафной со своего фланга, но там был только Альюн и его длинные ноги.

13 мин. Степанюк получил по ногам от Додо в центре поля.

11 мин. Трубин ногой заблокировал прострел Кулача с правого фланга.

9 мин. Соломон пробил из-за пределов штрафной в сторону от левой штанги.

 7 мин. ГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Дикая ошибка от Бондаря при передаче Корниенко назад с левого фланга! Кулач был рядом, обокрал соперника, и пробил в ближний!

6 мин. ОПАСНО! Тете простреливал с правого фланга во вратарскую, но Резник смог отвести угрозу от ворот.

4 мин. Додо точно бы не догнал слишком сильный пас Марлоса в правый фланг штрафной.

3 мин. МОМЕНТ! Сантиметров не хватило Дентиньо для качественного завершения прострела с левого фланга от Корниенко!

1 мин. Дентиньо неплохо поджимал Резника в чужой штрафной, но отскок от бразильца не пошел в сторону ворот.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

    

В субботу, 24-го октября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона УТК им. В. Банникова, начало в 14:00.

Коронавирус COVID-19 не отступает в осенний период и заставляет функционеров принимать порой не самые очевидные решения. Касается это и проведения матчей наивысшего уровня в рамках национального первенства. Изначально, предстоящая игра должна была проводиться в Полтаве, а стороной хозяев должна была стать «Ворскла». Однако эпидемиологическая ситуация в городе ликвидировала возможность проведения матча на стадионе им. А. Бутовского, а промежуточный вариант с КСК «Ника» в Александрии не устроил одну из сторон. И куда более странным в таком контексте выглядело новое место проведения игры – УТК им. Банникова в столице Украины не видел матчи основной команды донецкого «Шахтера» уже достаточно давно. А ведь мы сейчас говорим о главной игре тура, где будет решаться имя конкурента «Динамо» на вершине турнирной таблицы! Остается лишь верить, что ситуация с переносом не подорвет боевой характер противостояния.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Ворскла».

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Илья Береза, Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 24.10.2020 15:48
    0
    Alexey Antonenko, 24.10.2020 15:45
    Уже даже собственный вопрос не помнишь? Вот поэтому и нельзя.
    Я спросил когда на футболах говорили что Шахтер самый великий клуб в мире, а ты ответил что «нельзя»? Так что там нельзя?
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 24.10.2020 15:48
    0
    А тепер класика жанру...
    Ссылка
    Betelgeuse
    online
      Betelgeuse , 24.10.2020 15:48
    0
    serge_kr, 24.10.2020 15:44
    Это когда Гришка президентом был и когда рисовали голы, которых не было, помним те времена шубные
    Ну кончено, шубные времена. Только полные неадекваты, либо слепые не видели что Динамо в то время было одной из лучших команд Европы. да ты не прореживай, у шахты всё впереди - кабинетные победы от вас никуда неденутся...
    Ссылка
    serguei arts
    online
      serguei arts, 24.10.2020 15:47
    0
    ВСЕ ПРОСТО , ПОРА МЕНЯТЬ ФИЗРУКА В ШАХТЕРЕ ,
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 24.10.2020 15:46
    -1
    Кроме Зори в УПЛ нет команд которые играют с Шахтой без автобуса
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 24.10.2020 15:46
    -1
    Betelgeuse , 24.10.2020 15:45
    Никто не вынесет Интер. Ржавым повезло что реал их недооценил. Больше такого не будет. И ни одной победы шахты в ЛЧ больше не будет
    Давай так если ещё будет победа то ты налысо побоеешся .. только данные кинь свои .. а если нет те не надо здесь балаболить
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 24.10.2020 15:46
    0
    Betelgeuse , 24.10.2020 15:45
    Никто не вынесет Интер. Ржавым повезло что реал их недооценил. Больше такого не будет. И ни одной победы шахты в ЛЧ больше не будет
    Хорошо что Ювентус вас оценил как следует, и не потея обыграли)
    Ссылка
    Alex323
      Alex323, 24.10.2020 15:46
    +1
    Браво Кулач
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 24.10.2020 15:46
    -1
    Видно ещё что не готовы, пасы не точные, друг друга не понимают. И после такой тяжёлой игры в Испании тяжело восстановиться.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 24.10.2020 15:45
    0
    Maccceo Plex Plex, 24.10.2020 15:44
    Что нельзя?
    Уже даже собственный вопрос не помнишь? Вот поэтому и нельзя.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 24.10.2020 15:45
    0
    fifadinamo, 24.10.2020 15:44
    Еще фортуны? , думаешь против 9 ых полтавчан справятся
    Ссылка
    Betelgeuse
    online
      Betelgeuse , 24.10.2020 15:45
    +1
    Empty, 24.10.2020 15:43
    Ну якщо винесуть ще і Інтер в вівторок то можливо
    Никто не вынесет Интер. Ржавым повезло что реал их недооценил. Больше такого не будет. И ни одной победы шахты в ЛЧ больше не будет
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 24.10.2020 15:45
    -1
    А ВОРСКЛА то круче реала !!!
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 24.10.2020 15:44
    0
    ZAKARPATFAN, 24.10.2020 15:42
    Чудова гра. Стільки моментів що вже би мали громити суперника. Трішки фортуны б не завадило
    Еще фортуны? , думаешь против 9 ых полтавчан справятся
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 24.10.2020 15:44
    -2
    Betelgeuse , 24.10.2020 15:43
    4 года, это не 9 лет подряд, как было у киевского Динамо. Я себе представил, как у вас 9 лет подряд пердаки горели.
    Это когда Гришка президентом был и когда рисовали голы, которых не было, помним те времена шубные
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 24.10.2020 15:44
    -2
    Alexey Antonenko, 24.10.2020 15:43
    Нельзя. Ты читать не умеешь.
    Что нельзя?
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 24.10.2020 15:43
    0
    Alexey Antonenko, 24.10.2020 15:41
    А потом на ГеббельсТВ расскажут какой Шахтёр самый великий клуб в мире.
    Ну якщо винесуть ще і Інтер в вівторок то можливо
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.10.2020 15:43
    0
    KARABAS55, 24.10.2020 15:41
    Судья за Ворсклу играет, уже двоих нужно было удалять
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 24.10.2020 15:43
    -2
    Betelgeuse , 24.10.2020 15:43
    4 года, это не 9 лет подряд, как было у киевского Динамо. Я себе представил, как у вас 9 лет подряд пердаки горели.
    Странно что не дольше, на 10 год шубы закончились?)
    Ссылка
    Betelgeuse
    online
      Betelgeuse , 24.10.2020 15:43
    -1
    Maccceo Plex Plex, 24.10.2020 15:40
    Мегаклюб играет в 17:00, а Шахтер просто действующий чемпион 4 года подряд кстати)
    4 года, это не 9 лет подряд, как было у киевского Динамо. Я себе представил, как у вас 9 лет подряд пердаки горели.
    Ссылка
    etorfine
    online
      etorfine, 24.10.2020 14:49
    +13
    Когда уже исчезнут эти отщепенцы безработные, в каждой ветке гадят, футбол не обсуждают, несут свою дегенеративную чухню: тимофеючка, maks, жекашмонькафанни.. не было бы этих деградантов, сайт бы очистился неплохо
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 24.10.2020 15:11
    +8
    Позорный Романов тянет кротов за ослиные уши. Браво, ссучья педерация.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 24.10.2020 14:46
    +8
    У молодёжи один большой минус, они нестабильны. Могут Реал порвать, а в следующей игре какому нибудь андердогу влететь. Ну а Ворскла шас показует хорошую игру..
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 24.10.2020 15:13
    +6
    Шахтёр не сможет , судья поможет , все как обычно !
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 24.10.2020 15:39
    +5
    Что-то не тянет Шахтёр. Надо удалить у Ворсклы ещё 2-3 игрока и поставить пенальти. Уравнять шансы так сказать.
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 24.10.2020 15:36
    +5
    Сейчас Степан побежит в штрафную Ворсклы за хобот хвататся
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 24.10.2020 15:29
    +5
    JekFunny, 24.10.2020 15:24
    У Ворсклы пол состава удалить нужно?
    Ну 3 вилучення було би послідовно тоді ..) а УПЛ я нейтральний фан якщо що
    Ссылка
    SerjMakovey
    online
      SerjMakovey, 24.10.2020 15:12
    +5
    Понеслась.... Тянут кротню....
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 24.10.2020 15:07
    +5
    Какой позор, РОманофф, ты чего. Чистый фол и вторая желтая бибизяне майкону
    Ссылка
    SeM077
      SeM077, 24.10.2020 15:07
    +5
    О началось. Интересно сколько занесли.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 24.10.2020 15:01
    +5
    Ворскла это вам не Реал. Подземные
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 24.10.2020 14:57
    +5
    etorfine, 24.10.2020 14:49
    Когда уже исчезнут эти отщепенцы безработные, в каждой ветке гадят, футбол не обсуждают, несут свою дегенеративную чухню: тимофеючка, maks, жекашмонькафанни.. не было бы этих деградантов, сайт бы очистился неплохо
    Когда сайт постит каждый день отмороженную желтуху то порядок на ветках вообще отсутствует.
    Ссылка
    Andre Petlyra
      Andre Petlyra, 24.10.2020 14:25
    +5
    Шахтер играет на родном стадионе вот ваш стадион бездомные
    Ссылка
    Betelgeuse
    online
      Betelgeuse , 24.10.2020 15:38
    +4
    Maccceo Plex Plex, 24.10.2020 15:34
    Очень приятно что у столичных марамоек такой пристальный интерес к матчу действующего чемпиона)
    Посмотрим, сколько сегодня ржавых будет на ветке Динамо
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 24.10.2020 15:36
    +4
    Бідний Марлосенко, цілу гру заставили грати!!!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.10.2020 15:07
    +4
    Отдавайте победу шахте. Тьфу я такое смотреть не буду
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.10.2020 14:26
    +4
    Получается Ворскла сильнее и шахтера и реала
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 24.10.2020 14:18
    +4
    Ссылка
    Rusty_Shackleford
      Rusty_Shackleford, 24.10.2020 14:12
    +4
    Сколько уже таких голов пропустил Шахтер за последние пару сезонов, когда тупо отбирают мяч у защитника возле штрафной
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 24.10.2020 15:39
    +3
    Епать копать, мега клюб не может забить гол, играя в большинстве
    Ссылка
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