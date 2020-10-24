Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Шахтер» – «Ворскла» - 1:1



Соломон, 33 – Кулач, 7



Майкон, 39 – Альюн, 18, Ребенок, 35, Пердута, 49, Пуцлин, 74



Альюн, 53 (второе предупреждение)

«Шахтер»: Трубин – Корниенко (Матвиенко, 72), Хочолава, Бондарь, Додо – Маркос Антонио (Степаненко, 72), Майкон (Алан Патрик, 59) – Тете, Соломон (Тайсон, 63), Марлос – Дентиньо (Судаков, 72).

Запасные: Пятов, Болбат, Сиприано, Вьюнник.

«Ворскла»: Резник – Яворский, Чеснаков, Альюн – Ребенок, Скляр, Пуцлин, Пердута – Кане (Челядин, 72), Степанюк (Щербак, 76) – Кулач (Пешич, 87).

Запасные: Ткаченко, Семилет, Васин, Кравчук.

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: УТК им. В. Банникова (Киев).



87 мин. ЗАМЕНА У ВОРСКЛЫ. Пешич вступил в игру вместо Кулача.



85 мин. Угловой с левого фланга Патрик подал точно в руки Резнику.



83 мин. Судаков сбил Щербака в отборе мяча на правом фланге атаки.



81 мин. МОМЕНТ! Рядом с правой штангой закрутил мяч со штрафного Патрик!



79 мин. МОМЕНТ! Тете проверил реакцию голкипера ударом с правого фланга под ближнюю штангу!



76 мин. ЗАМЕНА У ВОРСКЛЫ. Щербак вышел вместо Степанюка.



74 мин. Пуцлин предупрежден за фол против Тете на фланге.



72 мин. ЗАМЕНЫ У ОБЕИХ КОМАНД. Дентиньо заменен на Судакова, Матвиенко сменил Корниенко, вместо Антонио вышел Степаненко, Челядин заменил Кане.



69 мин. МОМЕНТ! Резник сумел среагировать на рикошет от Яворского, который последовал сразу за ударом Дентиньо из центра штрафной!



66 мин. МОМЕНТ! Антонио выстрелил с дальней дистанции перед штрафной над воротами.



63 мин. ЗАМЕНА У ШАХТЕРА. Вместо Соломона игру завершит Тайсон.



63 мин. Откровенно сбил Марлоса у своей штрафной Пердута. Фола не было, по мнению арбитра.



61 мин. МОМЕНТ! Марлос пробил со средней дистанции с правого фланга в дальний угол, но Резник ситуацию видел полностью.



59 мин. ЗАМЕНА У ШАХТЕРА. Алан Патрик вышел на поле вместо Майкона.



56 мин. Шахтер пользуется удалением соперника в долгом розыгрыше.



53 мин. КРАСНАЯ! Альюн в очередной раз сбил Тете на своем фланге, после чего увидел перед собой вторую желтую.



52 мин. МОМЕНТ! Удар Майкона из зоны перед вратарской в завершении подачи с правого фланга прошелся в сторону от ближней девятки!



51 мин. Не в своей штрафной сбил Альюн Тете!



49 мин. Подкат Пердуты сбил Соломона на подходе к штрафной Ворсклы.



49 мин. Кане упал у чужой штрафной под натиском со стороны Майкона. И не было фола в этой ситуации?



47 мин. Тяжелым был прием передачи с правого фланга для Кане, поэтому удар в завершении получился неточным.



46 мин. Резво начали второй тайм команды.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



44 мин. ОПАСНО! Корниенко с левого фланга пробил в сторону от ближней штанги!



43 мин. Подачу со штрафного от Соломона с правого фланга перехватил Альюн.



41 мин. Марлос у технической зоны сбил с ног Степанюка.



39 мин. Майкон опасно пошел в накладку против Кулача на чужой половине.



37 мин. МОМЕНТ! Крутил Тете под дальнюю штангу с правого фланга штрафной, но Резник только этого и ждал.



35 мин. Ребенок настучал по ногам Тете со спины в борьбе в центре поля.



33 мин. ГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Блестящий по точности удар Соломона мимо трех соперников под дальнюю штангу, в завершении паса Тете с правого фланга штрафной!



30 мин. ОПАСНО! Антонио ушел на дриблинге от Скляра, после чего пробил в сторону от правой штанги!



30 мин. Ребенок сумел остановить Марлоса в правом фланге атаки Шахтера.



28 мин. Додо неточно подал на дальнюю штангу, куда явно не успевал Дентиньо.



27 мин. Миниатюрный Антонио головой завершал наброс с правого фланга штрафной от Додо, но не попал в створ ворот.



25 мин. Выносом на угловой от Яворского завершился пас с правого фланга от Додо.



23 мин. Антонио забросил в левый фланг, но точно не на Корниенко пошел этот пас. Хотя Виктор и был крайним футболистом к границе поля.



21 мин. Головой пробил Бондарь над перекладиной, завершив подачу углового с левого фланга от Соломона.



19 мин. МОМЕНТ! Кулача вывели на ударную позицию передачей верхом со своей половины, но как же плохо Владислав исполнил черпак над Трубиным!



18 мин. Предупрежден был Альюн за фол против Тете в левом фланге обороны.



17 мин. МОМЕНТ! Кане выдал роскошный скрытый пас в чужую штрафную, но Кулач не переиграл Трубина в ближнем бою!



15 мин. Корниенко вновь стрелял в центр штрафной со своего фланга, но там был только Альюн и его длинные ноги.



13 мин. Степанюк получил по ногам от Додо в центре поля.



11 мин. Трубин ногой заблокировал прострел Кулача с правого фланга.



9 мин. Соломон пробил из-за пределов штрафной в сторону от левой штанги.



7 мин. ГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Дикая ошибка от Бондаря при передаче Корниенко назад с левого фланга! Кулач был рядом, обокрал соперника, и пробил в ближний!



6 мин. ОПАСНО! Тете простреливал с правого фланга во вратарскую, но Резник смог отвести угрозу от ворот.



4 мин. Додо точно бы не догнал слишком сильный пас Марлоса в правый фланг штрафной.



3 мин. МОМЕНТ! Сантиметров не хватило Дентиньо для качественного завершения прострела с левого фланга от Корниенко!



1 мин. Дентиньо неплохо поджимал Резника в чужой штрафной, но отскок от бразильца не пошел в сторону ворот.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В субботу, 24-го октября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона УТК им. В. Банникова, начало в 14:00.

Коронавирус COVID-19 не отступает в осенний период и заставляет функционеров принимать порой не самые очевидные решения. Касается это и проведения матчей наивысшего уровня в рамках национального первенства. Изначально, предстоящая игра должна была проводиться в Полтаве, а стороной хозяев должна была стать «Ворскла». Однако эпидемиологическая ситуация в городе ликвидировала возможность проведения матча на стадионе им. А. Бутовского, а промежуточный вариант с КСК «Ника» в Александрии не устроил одну из сторон. И куда более странным в таком контексте выглядело новое место проведения игры – УТК им. Банникова в столице Украины не видел матчи основной команды донецкого «Шахтера» уже достаточно давно. А ведь мы сейчас говорим о главной игре тура, где будет решаться имя конкурента «Динамо» на вершине турнирной таблицы! Остается лишь верить, что ситуация с переносом не подорвет боевой характер противостояния.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Ворскла».