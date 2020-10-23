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Ворскла
24.10.2020 14:00   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Коронавирус меняет составы, а теперь – и поля

  • 23.10.2020 15:36
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  • 5 комментариев
Шахтер – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Шахтер

Если на старте сезона кто-то мог относиться к успехам «Ворсклы» скептически, то уже и к рубежу первого круга полтавчане подходят без поражений и, как следствие, в лидерах. Противостояние с «Шахтером», вне всяких сомнений, будет центральным в туре, и очень обидно было бы провести его вне родных стен.

Продолжающаяся эпидемия, серьезно повлиявшая на составы как «Ворсклы», так и «Шахтера», теперь вынудила Дирекцию УПЛ сменить и арену встречи. Все дело в том, что Полтаву внесли в так называемую «красную зону» карантина, в связи с чем поединок пришлось перенести за полторы сотни километров от планируемого места событий – в Александрию. Любопытно, что месяц назад «Ворскла» гостила в Александрии, добившись победы (2:0), и возвращение на «Нику» в качестве формальных хозяев навеяло бы приятные воспоминания. Однако, уже буквально в четверг Дирекция Премьер-лиги утвердила ареной проведения игры УТК имени Банникова в столице, и теперь хозяевами встречи станут «горняки». При этом, Комитет арбитров УАФ принял решение об отмене применения системы VAR в матче из-за технической непригодности стадиона.

«Шахтер» вернулся в Киев после триумфального посещения столицы Испании, так что дополнительные часы восстановления подопечным Луиша Каштру не будут лишними. В Мадриде «горняки» выдали фантастический матч, удивив и чужих болельщиков, и своих. Выигрывать в гостях 3:0 у «Реала» – много ли супер-клубов похвалятся таким достижением? Причем, действовали «горняки» далеко не оптимальным составом, еще и отыграв без замен практически весь матч! Нет сведений, кто и когда вернется в строй после самоизоляции, но теперь конкуренция за место в «основе» значительно вырастет. «Гладиаторы», разбившие испанцев, уже вошли в историю клуба, и после таких побед понятия основного и резервного составов в команде точно расплывутся.

Именно об этом после победы в Мадриде говорил наставник дончан: «У «Шахтера» нет резервного состава. И первого состава тоже нет. У нас есть список футболистов, которые работают каждый день с огромными амбициями, с большой отдачей, и готовятся играть абсолютно все». Тете, Дентиньо и Соломон оставили свой значимый след в атаке, но разве не хороша была защита во главе с крепнущим на глазах Анатолием Трубиным?

«Ворскла» свой выезд с «Олимпиком» также проводила не в оптимальном составе: положительные тесты на коронавирус оставили вне заявки Ибрахима Кане, Альюна, Павла Ребенка и Ивана Пешича. А вот один из лучших ассистентов сезона в УПЛ Игорь Пердута (три голевые передачи), несмотря на присутствие в коронавирусном списке, против «Олимпика» сыграл. Но ассист на Владислава Кулача записал вышедший на замену Дмитрий Щербак.

Стоит сказать, что несмотря на подавляющий перевес в балансе взаимоотношений, весенний визит «Шахтера» в Полтаву оказался неудачным. Единственный гол в том матче забил Руслан Степанюк, а концовку поединка «Ворскла» завершала без удаленного Александра Скляра, выстояв в меньшинстве. Скляр из-за дисквалификации пропускал и минувший тур, как раз возвращаясь на противостояние с «горняками», зато теперь не сыграет Наджееб Якубу, удаленный в матче с «Олимпиком». В Киеве команды провели лишь один матч – было это весной 2016 года в рамках четвертьфинала Кубка Украины, и тогда «Ворскла» также была сильнее – 2:1. Вот только особой радости та победа не принесла, ведь чуть раньше в двухматчевом противостоянии сильнее был «Шахтер», выигравший 4:0 в Полтаве.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Марлос, Соломон, Дентиньо.

«Ворскла»: Ризнык, Чеснаков, Альюн, Челядин, Пердута, Щербак, Пуцлин, Васин, Кулач, Степанюк, Кравчук.

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24 сентября, суббота

«Шахтер» — «Ворскла»
Киев. УТК имени Банникова. 14:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
ШАХТЕР – ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Артем Цыганенко, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 23.10.2020 16:03
    -3
    На Банникова играют?))) Как раз уровень Шлака, поле как раз под их статус подходит
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 23.10.2020 16:00
    -2
    Удачи, полтавчанам, против раковой опухоли украинского футбола, даунецкого шлака. Украина с Полтавой.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 23.10.2020 15:51
    +2
    Сейчас всем капец в ЧУ, Шахтёр входит в свою колею. Удачи Шахтёру.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 23.10.2020 15:49
    +2
    Гордость Украины донецкий Шахтёр ,Только Шахтёр только победа!!!!
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 23.10.2020 15:42
    0
    Уже конец октября на дворе.Исправьте
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 23.10.2020 15:51
    +2
    Сейчас всем капец в ЧУ, Шахтёр входит в свою колею. Удачи Шахтёру.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 23.10.2020 15:49
    +2
    Гордость Украины донецкий Шахтёр ,Только Шахтёр только победа!!!!
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 23.10.2020 15:42
    0
    Уже конец октября на дворе.Исправьте
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