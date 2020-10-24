Луиш КАШТРУ: «До игры с Интером у Шахтера есть 2 дня. Нужно восстановиться»

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал ничью 1:1 с «Ворсклой» в рамках УПЛ, а также обсудил выступления в Лиге чемпионов.

– Луиш, вы выставили тот же состав: это дань уважения игрокам, несколько дней назад победившим «Реал»?

– Не проводили ротацию, потому что команда показала, что она полностью восстановлена после прошлого матча. Это было доказано на поле. В течение 70–75 минут полностью контролировали игру, всегда удавалось открывать зоны, присутствовала вариативность как на флангах, так и в середине. Хорошо начали, в принципе, доминировали, но, к сожалению, пропустили гол. А в последние 15 минут уже присутствовал некий хаос: команда немного дезорганизовалась. До этого момента мы были очень сильны. Ребята показали, что они свежи: чувствовали это и до, и во время игры. Кроме того, все футболисты, которые у нас были для проведения ротации, потренировались всего два-три раза после коронавируса, либо это ребята из дубля. Так что несколько факторов повлияли на то, что вышел тот же состав.

– Вы довольны игрой своей команды сегодня?

– Я недоволен результатом. Думаю, никто не любит играть вничью вместо победы. Но я ни на что не могу указать пальцем своим футболистам. То, как мы открывали зоны, как прижимали соперника, как прессинговали высоко, как быстро смещались на фланги… Понятно, возможно, если бы мы не играли три дня назад, были бы еще лучше, но после таких сильных эмоций, как в последнем матче, все это забыть и начать с чистого листа чемпионат – всегда очень сложная миссия. Я не могу сказать игрокам ничего отрицательного.

– Очевидно, что ваши футболисты не смогли перестроиться на украинскую Премьер-лигу после триумфа над «Реалом». Может быть, стоило сделать несколько замен? Вы видите свою ошибку в неудачном результате?

– Недостатка мотивации не было ни в коем случае. «Шахтер» доминировал в течение всего поединка. Была отличная мобильность команды. Маркос Антонио и Марлос великолепно действовали, опорный полузащитник являлся плеймейкером, Тете и Соломон были очень продуктивны, Дентиньо проходил в зоны в линии обороны соперника, крайние защитники великолепно действовали, центральные также. Я чувствовал команду стабильной. Мы совершили ошибку, пропустили гол, в конце игры, возможно, немного отключились, но снова же – доминировали в матче. Конечно, хотели победить, чтобы выйти на первое место, но у «Ворсклы» также есть качество. Иногда мы смотрим только на себя и забываем – на других, а это также заслуга противника, который оказывал нам большое сопротивление. На мой взгляд, по своей игре мы заслуживали победы. Возможно, за результат можно поругать команду, но не за игру. Есть несколько способов оценки матча: смотреть только на результат или на саму игру и продуктивность футболистов. По продуктивности мы были лучше, а результат – закончили с «Ворсклой» вничью.

– Марлос отыграл весь матч в Мадриде. Сегодня было видно, насколько он устал, но также провел 90 минут. Успеет ли восстановиться к поединку с «Интером»?

– Посмотрим, будем работать для этого. Переживая сегодняшнюю ситуацию, ни в коем случае нельзя удалять из истории то, что произошло. Мы живем в обществе, где все очень быстро забывают, что происходило. Я этого не делаю. Из-за COVID-19 у нас есть футболисты, которые вернулись день, два, три назад. У нас есть команда, которая играла в Мадриде. Конечно, из-за всех происшедших факторов были сложности, и тем не менее мы показали себя хорошо. И до игры с «Интером» всего два дня. Есть воскресенье и понедельник, чтобы восстановить футболистов. А после «Интера» будет встреча еще и с «Мариуполем». Это наша жизнь – жизнь команд, выступающих на соревнованиях высокого уровня. Мы знаем, что нужно делать для восстановления. Восстановим Марлоса или нет? Надеюсь, что сможем.