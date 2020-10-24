7-й тур
Шахтер Донецк
1 : 1
Ворскла
24.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

С пользой для Динамо. Шахтер и Ворскла поделили очки

Коллектив Каштру не сумел дожать игравшего в меньшинстве с середины второго тайма соперника

  • 24.10.2020 15:54
  • 7595 просмотров
  • 101 комментарий
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С пользой для Динамо. Шахтер и Ворскла поделили очки
© ФК Шахтер Донецк

Центральное противостояние 7-го тура между второй и третьей командами турнирной таблицы изначально должно было состояться в Полтаве. Потом – в Александрии. В итоге, встреча состоялась в Киеве, а хозяином поединка выступил «Шахтер». К очной дуэли соперники подошли без поражений. Для «горняков» такое положение вещей является вполне привычным, а вот команда Юрия Максимова приятно удивляет своей игрой и результатом.

Футболисты обеих команд находились перед сегодняшним матчем в приподнятом настроении. Полтавчан вдохновляло уже упомянутое лидерство в чемпионате, а «оранжево-черным» добавила позитивных эмоций феерическая победа в Мадриде над «Реалом». Интересно, что тренерский штаб Луиша Каштру выпустил тот же стартовый состав, который выходил на поле стадиона «Альфредо Ди Стефано».

Матч начался с атак «Шахтера», и «горняки» едва не добились успеха после прострелов Корниенко и Тете. Но неожиданно мяч оказался в противоположных воротах. Корниенко с фланга сделал передачу в центр собственной штрафной на Бондаря, которого опередил Кулач, пробивший точно в угол. Более того, «зелено-белые» вполне могли увеличить свое преимущество, и два отличных шанса не реализовал все тот же Кулач. В первом эпизоде Кане вывел Владислава «на свидание» с голкипером, но Трубин сыграл надежно. А вскоре Кулач из правого угла штрафной пытался перебросить вышедшего голкипера, но и тут Трубин не дал себя переиграть.

В дальнейшем «горняки» завладели территориальным преимуществом, пытаясь расшатать компактные защитные построения. И долгое время полтавчанам удавалось сдерживать наступательные действия соперников. Вскрыть оборону «Ворсклы» подопечные Каштру сумели только после истечения получаса игры. Сначала дальнему удару Маркоса Антонио немного не хватило точности, а через несколько минут Тете с правого фланга сделал передачу в центр штрафной на Соломона, после чего израильтянин пробил точно в угол.

Едва не повели в счете «горняки» в начале второй половины встречи, когда после навеса со штрафного Майкон с лёта пробил рядом со штангой. А через несколько минут полтавчане остались в меньшинстве. Альюн на фланге сбил Тете и получил вторую в матче желтую карточку.

Оказавшись в большинстве, «горняки» полностью завладели территориальным преимуществом. Но опасных моментов у ворот «Ворсклы» было немного. Вспоминается удар Марлоса, на который среагировал Ризнык. Справился голкипер и с ударом Дентиньо, ногой отбив мяч. У «Шахтера» в игру вступили призванные усилить агрессивность атаки Алан Патрик и Тайсон. Но обострить игру получилось у другого «джокера» – Матвиенко. Защитник с острого угла пробивал под перекладину, и Ризнык успел перевести мяч на угловой.

«Горняки» продолжили атаковать. Дважды бил по воротам Тете. В первом эпизоде свою команду выручил Ризнык, а под занавес встречи бразилец от угла штрафной не попал в ворота. Рядом со штангой пробил со штрафного и Алан Патрик.

Но полтавчане сумели выстоять и отобрать очки у чемпиона Украины, сохранив «ноль» в графе поражений. В следующем туре «Ворскла» сыграет на выезде со «Львовом», а «Шахтер» в Киеве встретится с «Мариуполем».

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Шахтер» – «Ворскла» - 1:1

 Соломон, 33 – Кулач, 7

 Майкон, 39 – Альюн, 18, Ребенок, 35, Пердута, 49, Пуцлин, 74

Альюн, 53 (второе предупреждение)

«Шахтер»: Трубин – Корниенко (Матвиенко, 72), Хочолава, Бондарь, Додо – Маркос Антонио (Степаненко, 72), Майкон (Алан Патрик, 59) – Тете, Соломон (Тайсон, 63), Марлос – Дентиньо (Судаков, 72).

«Ворскла»: Резник – Яворский, Чеснаков, Альюн – Ребенок, Скляр, Пуцлин, Пердута – Кане (Челядин, 72), Степанюк (Щербак, 76) – Кулач (Пешич, 87).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: УТК им. В. Банникова (Киев).

Удары (в створ): 18 (8) – 4 (3)
Угловые: 9 – 2
Оффсайды: 1 – 2.

ШАХТЕР-ВОРСКЛА.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 18°C

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Илья Береза, Sport.ua

(21 голос)

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Комментарии
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 24.10.2020 17:14
    0
    Олег Тимофеюк, 24.10.2020 17:11
    Надеюсь Тайсона зимой в Бразилию, толку от него уже ноль.
    Согласен!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 24.10.2020 17:13
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    adidas777, 24.10.2020 17:11
    Подгорает седалище!!! ;)
    Клоун, посмеёмся в конце сезона
    Стрыбаты чеши.
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 24.10.2020 17:11
    -2
    Олег Тимофеюк, 24.10.2020 17:06
    Ну а что ещё автобусникам делать? Хотя даже такие особи как они понимают кто и где будет по итогу сезона. Просто против Шахты все кроме Зари в ЧУ играют автобусом.
    Подгорает седалище!!! ;)
    Клоун, посмеёмся в конце сезона
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 24.10.2020 17:11
    0
    Комментарий свернут. Показать
    AdvocatusDei, 24.10.2020 17:09
    Эх.. снова ничья
    Надеюсь Тайсона зимой в Бразилию, толку от него уже ноль.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 24.10.2020 17:09
    0
    Эх.. снова ничья
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 24.10.2020 17:06
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    barca_messi, 24.10.2020 16:48
    Повылазили недоброжелатели Шахты. Вы долго этого ждали. 4 года Шахтер всех нещадно имел в чемпе. Несколько ничеек скатал, так сразу крылья у вас выросли.
    Радуйтесь ПОКА, а то неизвестно сколько ЕЩЕ ЛЕТ прийдется ждать следующего раза
    Ну а что ещё автобусникам делать? Хотя даже такие особи как они понимают кто и где будет по итогу сезона. Просто против Шахты все кроме Зари в ЧУ играют автобусом.
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 24.10.2020 17:06
    -1
    Кротомойки усритесь!
    1-0 Попов!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 24.10.2020 16:59
    +4
    Maks7777, 24.10.2020 16:39
    Да так себе нам на нашем олимпийском больше нравится,мы можем себе и 10 стадионов позволить,а где ваш ЖенщинаФани? ,а на вашем донецкий Олимпик играет
    Ты себе, окурок конченый можешь позволить, лишь воспользоваться пенсией твоей бабушки. Которая её привезла из Украины!
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 24.10.2020 16:57
    +2
    barca_messi, 24.10.2020 16:53
    А че только пятое место, троль? Почему не восьмое? Или нет, вылет в Первую лигу сразу. Ладно, пофантазируй немного, пока шанс появился
    Не, вылет это когда Ринат тоже вознесется, как Брагин 25 лет назад
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 24.10.2020 16:55
    +3
    barca_messi, 24.10.2020 16:48
    Повылазили недоброжелатели Шахты. Вы долго этого ждали. 4 года Шахтер всех нещадно имел в чемпе. Несколько ничеек скатал, так сразу крылья у вас выросли.
    Радуйтесь ПОКА, а то неизвестно сколько ЕЩЕ ЛЕТ прийдется ждать следующего раза
    До матча с Минаем или Рухом ?
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 24.10.2020 16:55
    +4
    Maks7777, 24.10.2020 16:39
    Да так себе нам на нашем олимпийском больше нравится,мы можем себе и 10 стадионов позволить,а где ваш ЖенщинаФани? ,а на вашем донецкий Олимпик играет
    А почему вы не играете на Олимпийском если вам там нравится ?
    Ссылка
    barca_messi
      barca_messi, 24.10.2020 16:53
    -3
    bullyUA, 24.10.2020 16:34
    За четвертое место Шахтеру надо еще побороться в поте лица. Если завтра Колос и Арендуполь выиграют, то Шахтер пятый. Но пятое мест для Шахты тоже нормально. Есть шанс в ЛЕ сыграть.
    А че только пятое место, троль? Почему не восьмое? Или нет, вылет в Первую лигу сразу. Ладно, пофантазируй немного, пока шанс появился
    Ссылка
    KoPoJIb_KpoToB
      KoPoJIb_KpoToB, 24.10.2020 16:50
    +3
    Ганьба ! Если с Интером ничейку откатаете, можно забыть этот матч .
    Ссылка
    barca_messi
      barca_messi, 24.10.2020 16:48
    0
    Повылазили недоброжелатели Шахты. Вы долго этого ждали. 4 года Шахтер всех нещадно имел в чемпе. Несколько ничеек скатал, так сразу крылья у вас выросли.
    Радуйтесь ПОКА, а то неизвестно сколько ЕЩЕ ЛЕТ прийдется ждать следующего раза
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 24.10.2020 16:42
    0
    Maks7777, 24.10.2020 16:39
    Да так себе нам на нашем олимпийском больше нравится,мы можем себе и 10 стадионов позволить,а где ваш ЖенщинаФани? ,а на вашем донецкий Олимпик играет
    Донбасятина бездомная, ты расстроена результатом?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 24.10.2020 16:41
    -4
    Йойойой. Там сьогодні не тільки Мансіті оступився, але й Сампдорія виграє на виїзді від Аталанты. Ну всьо. Шлак на шлаку
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 24.10.2020 16:39
    -7
    JekFunny, 24.10.2020 16:24
    Как тебе ваш новый стадион ?
    Да так себе нам на нашем олимпийском больше нравится,мы можем себе и 10 стадионов позволить,а где ваш ЖенщинаФани? ,а на вашем донецкий Олимпик играет
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 24.10.2020 16:36
    -1
    bullyUA, 24.10.2020 16:34
    За четвертое место Шахтеру надо еще побороться в поте лица. Если завтра Колос и Арендуполь выиграют, то Шахтер пятый. Но пятое мест для Шахты тоже нормально. Есть шанс в ЛЕ сыграть.
    Весело, если фарм будет выше в таблице. Может, стоит будет после этого рокирнуться тренерами и игроками
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 24.10.2020 16:36
    +2
    Liberty_, 24.10.2020 16:25
    теперь у нас в чемпионате две команды лучшие в восточной Европе и гордость Украины-шахтер и Ворксла))
    теперь надо,что-то придумывать,чтобы ответную игру опять не в Полтаве))
    Придумают, не сомневайся
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 24.10.2020 16:35
    +1
    Sauron, 24.10.2020 16:28
    Згоден.
    З реалізацією жопа :/
    Максимову конечно бы не помешал нападающий
    Может Русина зимой захотят
    Ссылка
    Bogdan Plisyuk
    online
      Bogdan Plisyuk, 24.10.2020 15:56
    +36
    Це вам не Реал Мадрид, це Ворскла !!))
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 24.10.2020 15:56
    +23
    Харош Полтава.
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 24.10.2020 15:55
    +19
    Ворскла должна была закрывать игру ещё в первом тайме!!!
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 24.10.2020 15:58
    +17
    Шахтер молодцы победили Реал и дали бой Ворскле . Динамо сейчас пьют пивас )))))
    Ссылка
    Istm
      Istm, 24.10.2020 15:58
    +14
    Кулач, Кулач... Якби забив і решту, став би героєм матчу.
    Але молодці.
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 24.10.2020 15:57
    +14
    Bogdan Plisyuk, 24.10.2020 15:56
    Це вам не Реал Мадрид, це Ворскла !!))
    Реал возомнил себя божеством , за что и поплатился
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 24.10.2020 16:03
    +13
    serge_kr, 24.10.2020 15:58
    И снова автобус , хоть одна команда кроме Зори играет в упл в футбол?
    Вой с норы. Приятно слушать
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 24.10.2020 15:58
    +13
    Ну что там триумфаторы Мадрида, схавали? Полтава это вам не Мадрид. В меншестве и то не смогли победить. Дырка вам от бублик, а не чемпионство в этом сезоне
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 24.10.2020 15:57
    +12
    ого--пришёл с работы а тут подарок
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 24.10.2020 15:57
    +12
    Ну Ворскла явно открытие этого сезона, молодцы!
    Ссылка
    Istm
      Istm, 24.10.2020 16:00
    +11
    serge_kr, 24.10.2020 15:58
    И снова автобус , хоть одна команда кроме Зори играет в упл в футбол?
    Тобто той жахливий прохідний двір в обороні Зорі проти Лестера вам сподобався?
    Ссылка
    paryc
      paryc, 24.10.2020 15:58
    +10
    Копанке отригнулся Реал Даже судейка не помог и перенос матча в Киев.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 24.10.2020 16:02
    +7
    Шахтер в этом сезоне настроился войти в шестерку лучших команд Украины.
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 24.10.2020 15:59
    +7
    По чемпионскому графику идут убогие
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 24.10.2020 15:57
    +7
    Bogdan Plisyuk, 24.10.2020 15:56
    Це вам не Реал Мадрид, це Ворскла !!))
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 24.10.2020 16:28
    +6
    JekFunny, 24.10.2020 16:24
    Пора переезжать
    Возле нас есть школьный стадион. Это самое то для Шахтера. Там правда собак выгуливают и все поле "заминировано". Но для бразил это класс. Будут дриблинг отрабатывать на минном поле.
    Ссылка
    Liberty_
    online
      Liberty_, 24.10.2020 16:25
    +6
    теперь у нас в чемпионате две команды лучшие в восточной Европе и гордость Украины-шахтер и Ворксла))
    теперь надо,что-то придумывать,чтобы ответную игру опять не в Полтаве))
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 24.10.2020 16:25
    +5
    Величайший клуб Всея Восточной Европы явно не дорабатывает с судьями. Пусть пересмотрят расходную часть бюджета. Это не дело, когда удаляют всего одного игрока и дают свисток до забитого гола, как было в прошлом году.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 24.10.2020 16:21
    +5
    Удачи завтра Колосу. Колос в этом сезоне должен стать призером, как и Ворскла. Динамо чемпион.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 24.10.2020 15:59
    +5
    ZAKARPATFAN, 24.10.2020 15:57
    Молодці. Чудова гра, а результат прийде. Але видно було, що деякі гравці підуставші після важкого виїзду в Мадрид. Тепер чекаємо на гру з Інтером і дуже сподіваємося на таку саму чудову гру яка була з Реалом!
    Після ТАКОЇ Ворскли з Інтером будуть свіженькі!
    Ссылка
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