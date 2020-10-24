С пользой для Динамо. Шахтер и Ворскла поделили очки

Центральное противостояние 7-го тура между второй и третьей командами турнирной таблицы изначально должно было состояться в Полтаве. Потом – в Александрии. В итоге, встреча состоялась в Киеве, а хозяином поединка выступил «Шахтер». К очной дуэли соперники подошли без поражений. Для «горняков» такое положение вещей является вполне привычным, а вот команда Юрия Максимова приятно удивляет своей игрой и результатом.

Футболисты обеих команд находились перед сегодняшним матчем в приподнятом настроении. Полтавчан вдохновляло уже упомянутое лидерство в чемпионате, а «оранжево-черным» добавила позитивных эмоций феерическая победа в Мадриде над «Реалом». Интересно, что тренерский штаб Луиша Каштру выпустил тот же стартовый состав, который выходил на поле стадиона «Альфредо Ди Стефано».

Матч начался с атак «Шахтера», и «горняки» едва не добились успеха после прострелов Корниенко и Тете. Но неожиданно мяч оказался в противоположных воротах. Корниенко с фланга сделал передачу в центр собственной штрафной на Бондаря, которого опередил Кулач, пробивший точно в угол. Более того, «зелено-белые» вполне могли увеличить свое преимущество, и два отличных шанса не реализовал все тот же Кулач. В первом эпизоде Кане вывел Владислава «на свидание» с голкипером, но Трубин сыграл надежно. А вскоре Кулач из правого угла штрафной пытался перебросить вышедшего голкипера, но и тут Трубин не дал себя переиграть.

В дальнейшем «горняки» завладели территориальным преимуществом, пытаясь расшатать компактные защитные построения. И долгое время полтавчанам удавалось сдерживать наступательные действия соперников. Вскрыть оборону «Ворсклы» подопечные Каштру сумели только после истечения получаса игры. Сначала дальнему удару Маркоса Антонио немного не хватило точности, а через несколько минут Тете с правого фланга сделал передачу в центр штрафной на Соломона, после чего израильтянин пробил точно в угол.

Едва не повели в счете «горняки» в начале второй половины встречи, когда после навеса со штрафного Майкон с лёта пробил рядом со штангой. А через несколько минут полтавчане остались в меньшинстве. Альюн на фланге сбил Тете и получил вторую в матче желтую карточку.

Оказавшись в большинстве, «горняки» полностью завладели территориальным преимуществом. Но опасных моментов у ворот «Ворсклы» было немного. Вспоминается удар Марлоса, на который среагировал Ризнык. Справился голкипер и с ударом Дентиньо, ногой отбив мяч. У «Шахтера» в игру вступили призванные усилить агрессивность атаки Алан Патрик и Тайсон. Но обострить игру получилось у другого «джокера» – Матвиенко. Защитник с острого угла пробивал под перекладину, и Ризнык успел перевести мяч на угловой.

«Горняки» продолжили атаковать. Дважды бил по воротам Тете. В первом эпизоде свою команду выручил Ризнык, а под занавес встречи бразилец от угла штрафной не попал в ворота. Рядом со штангой пробил со штрафного и Алан Патрик.

Но полтавчане сумели выстоять и отобрать очки у чемпиона Украины, сохранив «ноль» в графе поражений. В следующем туре «Ворскла» сыграет на выезде со «Львовом», а «Шахтер» в Киеве встретится с «Мариуполем».

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Шахтер» – «Ворскла» - 1:1



Соломон, 33 – Кулач, 7



Майкон, 39 – Альюн, 18, Ребенок, 35, Пердута, 49, Пуцлин, 74



Альюн, 53 (второе предупреждение)

«Шахтер»: Трубин – Корниенко (Матвиенко, 72), Хочолава, Бондарь, Додо – Маркос Антонио (Степаненко, 72), Майкон (Алан Патрик, 59) – Тете, Соломон (Тайсон, 63), Марлос – Дентиньо (Судаков, 72).

«Ворскла»: Резник – Яворский, Чеснаков, Альюн – Ребенок, Скляр, Пуцлин, Пердута – Кане (Челядин, 72), Степанюк (Щербак, 76) – Кулач (Пешич, 87).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: УТК им. В. Банникова (Киев).



Удары (в створ): 18 (8) – 4 (3)

Угловые: 9 – 2

Оффсайды: 1 – 2.

ШАХТЕР-ВОРСКЛА.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 18°C