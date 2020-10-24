7-й тур
Шахтер Донецк
1 : 1
Ворскла
24.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер - Ворскла - 1:1. Видео голов и обзор матча

Обзор матча 7-го тура УПЛ

  • 24.10.2020 16:33
  • 10010 просмотров
  • 8 комментариев
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Шахтер - Ворскла - 1:1. Видео голов и обзор матча
© twitter.com/fcshakhtar

В 14:00 начался матч чемпионата Украины между «Шахтером» и «Ворсклой». В новости будут появляться голы, лучшие моменты и обзор поединка.

Шахтер - Ворскла 1:1. Обзор матча

Шахтер - Ворскла 0:1. Гол Кулача

Шахтер - Ворскла 1:1. Гол Соломона

Лучшие моменты первого тайма

Шахтер - Ворскла. Красная карточка Альюна

События матча
33' ГОЛ ! Мяч забил Манор Соломон (Шахтер Донецк).
7' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кулач (Ворскла).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Palych1
      Palych1, 24.10.2020 17:13
    0
    Booshlater, 24.10.2020 16:58
    Вони шо пенсіонери? Втомилися бідолажки, знали що такий режим буде, всі грають. Одні тільки ноють і соплі пускають.. не огидно такі відмазки писати - молодняк, втомилися? На збірній Бразилії пахать кожен день можна.
    «огидно» это стоять всей командой в воротах против 20-летних пацанов!!!
    Где ты увидел нытьё? Нытьё будет когда очередной Колос вылетите на начальных стадиях ЛЕ, потому что в футбол не играют, а автобусы ставят
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 24.10.2020 17:02
    +1
    adidas777, 24.10.2020 16:56
    Подгорает кротик?
    Это у вас, дырок, после Реала знатно подгорело
    Ссылка
    Booshlater
      Booshlater, 24.10.2020 16:58
    +2
    Palych1, 24.10.2020 16:41
    Да что ж тут молодецкого? за второй тайм один неточный удар по воротам. Понятно что в меньшинстве 30 мин. но у ШД молодняк один бегал и уставшие после среды.Это не футбол а якесь гвно
    Вони шо пенсіонери? Втомилися бідолажки, знали що такий режим буде, всі грають. Одні тільки ноють і соплі пускають.. не огидно такі відмазки писати - молодняк, втомилися? На збірній Бразилії пахать кожен день можна.
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 24.10.2020 16:56
    +1
    Rostislav Zdorenko, 24.10.2020 16:54
    Чего ты так радуется, троль?
    Подгорает кротик?
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 24.10.2020 16:54
    -3
    stopor2016, 24.10.2020 16:37
    Вот теперь и Колос обгонит кротов , и даже , не побоюсь этого слова , - Мариуполь догонит ...
    Чего ты так радуется, троль?
    Ссылка
    Palych1
      Palych1, 24.10.2020 16:41
    -6
    Istm, 24.10.2020 15:52
    Ворскла - молодці. Максимову респект!
    Да что ж тут молодецкого? за второй тайм один неточный удар по воротам. Понятно что в меньшинстве 30 мин. но у ШД молодняк один бегал и уставшие после среды.Это не футбол а якесь гвно
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 24.10.2020 16:37
    +5
    Вот теперь и Колос обгонит кротов , и даже , не побоюсь этого слова , - Мариуполь догонит ...
    Ссылка
    Istm
      Istm, 24.10.2020 15:52
    +11
    Ворскла - молодці. Максимову респект!
    Ссылка
    Istm
      Istm, 24.10.2020 15:52
    +11
    Ворскла - молодці. Максимову респект!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 24.10.2020 16:37
    +5
    Вот теперь и Колос обгонит кротов , и даже , не побоюсь этого слова , - Мариуполь догонит ...
    Ссылка
    Booshlater
      Booshlater, 24.10.2020 16:58
    +2
    Palych1, 24.10.2020 16:41
    Да что ж тут молодецкого? за второй тайм один неточный удар по воротам. Понятно что в меньшинстве 30 мин. но у ШД молодняк один бегал и уставшие после среды.Это не футбол а якесь гвно
    Вони шо пенсіонери? Втомилися бідолажки, знали що такий режим буде, всі грають. Одні тільки ноють і соплі пускають.. не огидно такі відмазки писати - молодняк, втомилися? На збірній Бразилії пахать кожен день можна.
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 24.10.2020 17:02
    +1
    adidas777, 24.10.2020 16:56
    Подгорает кротик?
    Это у вас, дырок, после Реала знатно подгорело
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 24.10.2020 16:56
    +1
    Rostislav Zdorenko, 24.10.2020 16:54
    Чего ты так радуется, троль?
    Подгорает кротик?
    Ссылка
    Palych1
      Palych1, 24.10.2020 17:13
    0
    Booshlater, 24.10.2020 16:58
    Вони шо пенсіонери? Втомилися бідолажки, знали що такий режим буде, всі грають. Одні тільки ноють і соплі пускають.. не огидно такі відмазки писати - молодняк, втомилися? На збірній Бразилії пахать кожен день можна.
    «огидно» это стоять всей командой в воротах против 20-летних пацанов!!!
    Где ты увидел нытьё? Нытьё будет когда очередной Колос вылетите на начальных стадиях ЛЕ, потому что в футбол не играют, а автобусы ставят
    Ссылка
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