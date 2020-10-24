Шахтер - Ворскла - 1:1. Видео голов и обзор матча

В 14:00 начался матч чемпионата Украины между «Шахтером» и «Ворсклой». В новости будут появляться голы, лучшие моменты и обзор поединка.
Шахтер - Ворскла 1:1. Обзор матча
Шахтер - Ворскла 0:1. Гол Кулача
Шахтер - Ворскла 1:1. Гол Соломона
Лучшие моменты первого тайма
Шахтер - Ворскла. Красная карточка Альюна
События матча
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Манор Соломон (Шахтер Донецк).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кулач (Ворскла).
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Источник — Sport.ua
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Где ты увидел нытьё? Нытьё будет когда очередной Колос вылетите на начальных стадиях ЛЕ, потому что в футбол не играют, а автобусы ставят
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