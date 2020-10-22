ОФИЦИАЛЬНО. Матч Шахтер – Ворскла состоится в Киеве

Украинская Премьер-лига подтвердила, что матч 7-го тура «Ворскла» – «Шахтер» состоится в Киеве на УТК им. В. Банникова.
Номинальным хозяином матча, который состоится 24 октября в 14:00, будет «Шахтер».
Таким образом, матч 20 тура УПЛ «Ворскла» – «Шахтер» состоится в Полтаве на стадионе им. А. Бутовского. Номинальным хозяином встречи будет «Ворскла».
Ранее стало известно, как «Шахтер» аргументировал нежелание играть эту встречу в Александрии.
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Источник — УПЛ
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Хорошо, если вы играете дома, тогда почему против того чтобы ответный матч во 2-ом круге играть на выезде?
Не должно одеяло перетягивать в сторону какого-то гранда, не нужно мягко стелить и ущемлять более маленькие команды.
Кстати насколько я знаю Ворскла была против ещё вчера , договорились или заставили ?
Кстати насколько я знаю Ворскла была против ещё вчера , договорились или заставили ?
Насчёт переноса матча в Киев ничего страшного в этом нет.
Хорошо, если вы играете дома, тогда почему против того чтобы ответный матч во 2-ом круге играть на выезде?
Не должно одеяло перетягивать в сторону какого-то гранда, не нужно мягко стелить и ущемлять более маленькие команды.
Насчёт переноса матча в Киев ничего страшного в этом нет.
Хорошо, если вы играете дома, тогда почему против того чтобы ответный матч во 2-ом круге играть на выезде?
Не должно одеяло перетягивать в сторону какого-то гранда, не нужно мягко стелить и ущемлять более маленькие команды.
Кстати насколько я знаю Ворскла была против ещё вчера , договорились или заставили ?
Насчёт переноса матча в Киев ничего страшного в этом нет.
Хорошо, если вы играете дома, тогда почему против того чтобы ответный матч во 2-ом круге играть на выезде?
Не должно одеяло перетягивать в сторону какого-то гранда, не нужно мягко стелить и ущемлять более маленькие команды.
Насчёт переноса матча в Киев ничего страшного в этом нет.
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