ОФИЦИАЛЬНО. Матч Шахтер – Ворскла состоится в Киеве

«Шахтер» получит статус номинального хозяина

  • 22.10.2020 14:19
  • 1172 просмотра
  • 13 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Шахтер – Ворскла состоится в Киеве
© УТК им. В. Банникова

Украинская Премьер-лига подтвердила, что матч 7-го тура «Ворскла» – «Шахтер» состоится в Киеве на УТК им. В. Банникова. 

Номинальным хозяином матча, который состоится 24 октября в 14:00, будет «Шахтер».

Таким образом, матч 20 тура УПЛ «Ворскла» – «Шахтер» состоится в Полтаве на стадионе им. А. Бутовского. Номинальным хозяином встречи будет «Ворскла».

Ранее стало известно, как «Шахтер» аргументировал нежелание играть эту встречу в Александрии.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УПЛ

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 22.10.2020 15:07
    0
    Trasher311987, 22.10.2020 14:27
    А должно быть все для Украины, все для украинского футбола.
    Если второй матч состоится в Полтаве . то все нормально!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 22.10.2020 15:01
    0
    Олег Тимофеюк, 22.10.2020 14:30
    Ну Шахтёр украинский клуб, гордость Украины.
    Ссылка
    Серж. Петренко
      Серж. Петренко, 22.10.2020 14:58
    0
    Roger, 22.10.2020 14:37
    Что значит ничего страшного нет? Почему выездной для себя матч команда играет "дома"?
    Хорошо, если вы играете дома, тогда почему против того чтобы ответный матч во 2-ом круге играть на выезде?
    Не должно одеяло перетягивать в сторону какого-то гранда, не нужно мягко стелить и ущемлять более маленькие команды.
    Так уже ж начебто й домовилися, що цей матч проводять у Києві, а наступний очний поєдинк - у Полтаві. Оптимальне рішення, як на мене.
    Ссылка
    APL
      APL, 22.10.2020 14:58
    0
    JekFunny, 22.10.2020 14:54
    Интересно было бы Полтаву послушать.
    Та там Лисак вже виступав, що категорично проти переносу матчу в Київ
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 22.10.2020 14:54
    -2
    APL, 22.10.2020 14:53
    Звичайно заставили
    Интересно было бы Полтаву послушать.
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 22.10.2020 14:53
    +1
    APL, 22.10.2020 14:53
    А де макс-підар зі своїми лозунгами що Олімпійський це їх стадіон!!!! Де ШД буде грати???
    Там где ему место - под шконкой
    Ссылка
    APL
      APL, 22.10.2020 14:53
    -2
    JekFunny, 22.10.2020 14:52
    Правильно . шахтеру пора готовиться к своему будущему стадиону
    Кстати насколько я знаю Ворскла была против ещё вчера , договорились или заставили ?
    Звичайно заставили
    Ссылка
    APL
      APL, 22.10.2020 14:53
    0
    А де макс-підар зі своїми лозунгами що Олімпійський це їх стадіон!!!! Де ШД буде грати???
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 22.10.2020 14:52
    0
    Правильно . шахтеру пора готовиться к своему будущему стадиону
    Кстати насколько я знаю Ворскла была против ещё вчера , договорились или заставили ?
    Ссылка
    Roger
    online
      Roger, 22.10.2020 14:37
    0
    Trasher311987, 22.10.2020 14:33
    Звание Гордость Украины нужно подкреплять на мой взгляд трофеями на международном уровне.
    Насчёт переноса матча в Киев ничего страшного в этом нет.
    Что значит ничего страшного нет? Почему выездной для себя матч команда играет "дома"?
    Хорошо, если вы играете дома, тогда почему против того чтобы ответный матч во 2-ом круге играть на выезде?
    Не должно одеяло перетягивать в сторону какого-то гранда, не нужно мягко стелить и ущемлять более маленькие команды.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 22.10.2020 14:33
    0
    Олег Тимофеюк, 22.10.2020 14:30
    Ну Шахтёр украинский клуб, гордость Украины.
    Звание Гордость Украины нужно подкреплять на мой взгляд трофеями на международном уровне.
    Насчёт переноса матча в Киев ничего страшного в этом нет.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.10.2020 14:30
    -7
    Trasher311987, 22.10.2020 14:27
    А должно быть все для Украины, все для украинского футбола.
    Ну Шахтёр украинский клуб, гордость Украины.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 22.10.2020 14:27
    +6
    Олег Тимофеюк, 22.10.2020 14:21
    Вот и хорошо, всё для Шахтёра, всё для гордости Украины.
    А должно быть все для Украины, все для украинского футбола.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.10.2020 14:21
    -6
    Вот и хорошо, всё для Шахтёра, всё для гордости Украины.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 22.10.2020 14:27
    +6
    Олег Тимофеюк, 22.10.2020 14:21
    Вот и хорошо, всё для Шахтёра, всё для гордости Украины.
    А должно быть все для Украины, все для украинского футбола.
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 22.10.2020 14:53
    +1
    APL, 22.10.2020 14:53
    А де макс-підар зі своїми лозунгами що Олімпійський це їх стадіон!!!! Де ШД буде грати???
    Там где ему место - под шконкой
    Ссылка
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 22.10.2020 15:07
    0
    Trasher311987, 22.10.2020 14:27
    А должно быть все для Украины, все для украинского футбола.
    Если второй матч состоится в Полтаве . то все нормально!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 22.10.2020 15:01
    0
    Олег Тимофеюк, 22.10.2020 14:30
    Ну Шахтёр украинский клуб, гордость Украины.
    Ссылка
    Серж. Петренко
      Серж. Петренко, 22.10.2020 14:58
    0
    Roger, 22.10.2020 14:37
    Что значит ничего страшного нет? Почему выездной для себя матч команда играет "дома"?
    Хорошо, если вы играете дома, тогда почему против того чтобы ответный матч во 2-ом круге играть на выезде?
    Не должно одеяло перетягивать в сторону какого-то гранда, не нужно мягко стелить и ущемлять более маленькие команды.
    Так уже ж начебто й домовилися, що цей матч проводять у Києві, а наступний очний поєдинк - у Полтаві. Оптимальне рішення, як на мене.
    Ссылка
    APL
      APL, 22.10.2020 14:58
    0
    JekFunny, 22.10.2020 14:54
    Интересно было бы Полтаву послушать.
    Та там Лисак вже виступав, що категорично проти переносу матчу в Київ
    Ссылка
    APL
      APL, 22.10.2020 14:53
    0
    А де макс-підар зі своїми лозунгами що Олімпійський це їх стадіон!!!! Де ШД буде грати???
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 22.10.2020 14:52
    0
    Правильно . шахтеру пора готовиться к своему будущему стадиону
    Кстати насколько я знаю Ворскла была против ещё вчера , договорились или заставили ?
    Ссылка
    Roger
    online
      Roger, 22.10.2020 14:37
    0
    Trasher311987, 22.10.2020 14:33
    Звание Гордость Украины нужно подкреплять на мой взгляд трофеями на международном уровне.
    Насчёт переноса матча в Киев ничего страшного в этом нет.
    Что значит ничего страшного нет? Почему выездной для себя матч команда играет "дома"?
    Хорошо, если вы играете дома, тогда почему против того чтобы ответный матч во 2-ом круге играть на выезде?
    Не должно одеяло перетягивать в сторону какого-то гранда, не нужно мягко стелить и ущемлять более маленькие команды.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 22.10.2020 14:33
    0
    Олег Тимофеюк, 22.10.2020 14:30
    Ну Шахтёр украинский клуб, гордость Украины.
    Звание Гордость Украины нужно подкреплять на мой взгляд трофеями на международном уровне.
    Насчёт переноса матча в Киев ничего страшного в этом нет.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности