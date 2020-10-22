ОФИЦИАЛЬНО. Матч Шахтер – Ворскла состоится в Киеве

Украинская Премьер-лига подтвердила, что матч 7-го тура «Ворскла» – «Шахтер» состоится в Киеве на УТК им. В. Банникова.

Номинальным хозяином матча, который состоится 24 октября в 14:00, будет «Шахтер».

Таким образом, матч 20 тура УПЛ «Ворскла» – «Шахтер» состоится в Полтаве на стадионе им. А. Бутовского. Номинальным хозяином встречи будет «Ворскла».

Ранее стало известно, как «Шахтер» аргументировал нежелание играть эту встречу в Александрии.