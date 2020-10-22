Стало известно, как Шахтер аргументировал нежелание играть в Александрии

Донецкий клуб якобы не захотел жить в одном отеле с «Мариуполем» U-19

  • 22.10.2020 13:52
  • 4333 просмотра
  • 5 комментариев
Стало известно, как Шахтер аргументировал нежелание играть в Александрии
© ФК Шахтер Донецк

Полтавская «Ворскла» ответила на решение УПЛ не проводить матч 7-го тура против «Шахтера» в Александрии.

Напомним, матч 7-го тура УПЛ «Ворскла» – «Шахтер» из-за сложной эпидемиологической ситуации был перенесен из Полтавы. Принимающей стороной в экстренном режиме полтавчане предложили УПЛ стадион «Ника», который после согласования с «Шахтером» был утвержден Дирекцией Премьер-Лиги.

Дело дошло до бронирования ворсклянам отеля в соседнем Кременчуге, чтобы дать возможность именно номинальным гостям забронировать себе апартаменты по вкусу в Александрии, но в том отеле, где они планировали расквартироваться, якобы обитает «Мариуполь» U-19, поэтому они не могут туда заехать.

«Вчера же начались какие-то непонятные для нас качели (а именно телефонные звонки и никаких официальных писем – прим.), нам начали ставить условия, при которых мы должны ехать на игру с «Шахтером» в Киев. Если так, то готовы даже отдать горнякам свой отель в Кременчуге.

Но мы предложили вполне приемлемый со всех точек зрения, в том числе маршрута, для обеих сторон, вариант с «Никой». Не хотим, чтобы нами манипулировали, что-то подстраивая на свой манер.

Надеемся, УПЛ даст правильную оценку сложившейся ситуации, и мы спокойно, без взаимных обид и претензий, сыграем этот матч в Александрии на арене с нормальной инфраструктурой.

Еще раз подчеркну: мы категорически против переноса игры в столицу, тем более, что «Шахтер» настаивает на том, чтобы и встречу второго круга также сыграть в Киеве. Вынуждены будем обратиться в органы футбольного правосудия», – сказал вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак.

Матч запланирован на 24 октября. Начало – 14.00.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Ворскла

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.10.2020 14:32
    -9
    sergio_terry, 22.10.2020 14:24
    Вот из-за таких дебилов как ты, кротов не любят во всей Украине.
    Школьник бестолковый.
    Придумай что-то новое бот.
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 22.10.2020 14:29
    +3
    Кременчуг ідеальне місце, можна по Дніпру на телоході з Києва доплисти. Заодно зробити закриту вечірку і відсвяткувати перемогу на Реалом)
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 22.10.2020 14:24
    +4
    Олег Тимофеюк, 22.10.2020 13:58
    Боже, да успокойтесь, Шахта возьмёт свои три понта в любом месте.
    Вот из-за таких дебилов как ты, кротов не любят во всей Украине.
    Школьник бестолковый.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 22.10.2020 14:00
    -2
    Ну нормально. Ахметов против контакта с командой Тарика Махмуда Чаудри. Что тут такого?
    Есть Кременчуг у Полтавы. Почему не там?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.10.2020 13:58
    -21
    Боже, да успокойтесь, Шахта возьмёт свои три понта в любом месте.
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 22.10.2020 14:24
    +4
    Олег Тимофеюк, 22.10.2020 13:58
    Боже, да успокойтесь, Шахта возьмёт свои три понта в любом месте.
    Вот из-за таких дебилов как ты, кротов не любят во всей Украине.
    Школьник бестолковый.
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 22.10.2020 14:29
    +3
    Кременчуг ідеальне місце, можна по Дніпру на телоході з Києва доплисти. Заодно зробити закриту вечірку і відсвяткувати перемогу на Реалом)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности