Стало известно, как Шахтер аргументировал нежелание играть в Александрии

Полтавская «Ворскла» ответила на решение УПЛ не проводить матч 7-го тура против «Шахтера» в Александрии.

Напомним, матч 7-го тура УПЛ «Ворскла» – «Шахтер» из-за сложной эпидемиологической ситуации был перенесен из Полтавы. Принимающей стороной в экстренном режиме полтавчане предложили УПЛ стадион «Ника», который после согласования с «Шахтером» был утвержден Дирекцией Премьер-Лиги.

Дело дошло до бронирования ворсклянам отеля в соседнем Кременчуге, чтобы дать возможность именно номинальным гостям забронировать себе апартаменты по вкусу в Александрии, но в том отеле, где они планировали расквартироваться, якобы обитает «Мариуполь» U-19, поэтому они не могут туда заехать.

«Вчера же начались какие-то непонятные для нас качели (а именно телефонные звонки и никаких официальных писем – прим.), нам начали ставить условия, при которых мы должны ехать на игру с «Шахтером» в Киев. Если так, то готовы даже отдать горнякам свой отель в Кременчуге.

Но мы предложили вполне приемлемый со всех точек зрения, в том числе маршрута, для обеих сторон, вариант с «Никой». Не хотим, чтобы нами манипулировали, что-то подстраивая на свой манер.

Надеемся, УПЛ даст правильную оценку сложившейся ситуации, и мы спокойно, без взаимных обид и претензий, сыграем этот матч в Александрии на арене с нормальной инфраструктурой.

Еще раз подчеркну: мы категорически против переноса игры в столицу, тем более, что «Шахтер» настаивает на том, чтобы и встречу второго круга также сыграть в Киеве. Вынуждены будем обратиться в органы футбольного правосудия», – сказал вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак.

Матч запланирован на 24 октября. Начало – 14.00.