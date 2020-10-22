Три матча в Киеве за день. Ворскла и Шахтер сыграют на стадионе Банникова

УПЛ снова перенесла матч седьмого тура

  • 22.10.2020 12:35
  • 2039 просмотров
  • 2 комментария
Три матча в Киеве за день. Ворскла и Шахтер сыграют на стадионе Банникова
© ФК Шахтер Донецк

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, где же все-таки состоится многострадальный матч 7-го тура «Ворскла» – «Шахтер», который сначала был перенесен из Полтавы в Александрию из-за сложной эпидемиологической ситуации.

«Изначально было договорено по поводу проведения матча в Александрии, никто никому не предъявлял никаких претензий, однако позже возникли проблемы, связанные с размещением команд.

Но в конечном итоге клубы между собой нашли компромисс – предстоящий матч 7-го тура состоится в Киеве, на стадионе имени В. Банникова. А ответная игра второго круга пройдет в Полтаве.

Мы учитываем нынешнюю ситуацию, что игры проходят без болельщиков. Конечно, если бы это были полноценные матчи, команды были бы разведены. А так, наверное, впервые в истории у нас так получается, что в одном городе в течение нескольких часов будут сыграны три матча», – сказал Дикий.

Матч запланирован на 24 октября. Начало – 14.00.

Ранее в Киев был перенесен матч «Десна» - «Олимпик», он начнется в 17:00 на стадионе «Динамо» имени Лобановского. Также в это время «Динамо» примет «Александрию» на НСК «Олимпийский».
 

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Источник — Footboom

(11 голосов)

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 22.10.2020 13:30
    -2
    Полтава на публіку ніби проти, а за кулісами все тихенько "порішали". В другому колі теж в Києві. Команда-підстилка ще з часів, коли там грав Маркоскі і Ко.
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    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 22.10.2020 13:14
    -1
    Створення тепличних умов продовжується!
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