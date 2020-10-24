7-й тур
Шахтер Донецк
0 : 0
Ворскла
'10   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Ворскла – 0:1. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 24.10.2020 13:57
  • 2048 просмотров
  • 9 комментариев
Шахтер – Ворскла – 0:1. LIVE
© ФК Ворскла

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Шахтер» – «Ворскла» - 0:1

Кулач, 7

«Шахтер»: Трубин – Корниенко, Хочолава, Бондарь, Додо – Маркос Антонио, Майкон – Тете, Соломон, Марлос – Дентиньо.

Запасные: Пятов, Болбат, Сиприано, Матвиенко, Степаненко, Алан Патрик, Судаков, Тайсон, Вьюнник.

«Ворскла»: Резник – Яворский, Чеснаков, Альюн – Ребенок, Скляр, Пуцлин, Пердута – Кане, Степанюк – Кулач.

Запасные: Ткаченко, Семилет, Пешич, Васин, Кравчук, Челядин, Щербак.

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: УТК им. В. Банникова (Киев).

 7 мин. ГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Дикая ошибка от Бондаря при передаче Корниенко назад с левого фланга! Кулач был рядом, обокрал соперника, и пробил в ближний!

6 мин. ОПАСНО! Тете простреливал с правого фланга во вратарскую, но Резник смог отвести угрозу от ворот.

4 мин. Додо точно бы не догнал слишком сильный пас Марлоса в правый фланг штрафной.

3 мин. МОМЕНТ! Сантиметров не хватило Дентиньо для качественного завершения прострела с левого фланга от Корниенко!

1 мин. Дентиньо неплохо поджимал Резника в чужой штрафной, но отскок от бразильца не пошел в сторону ворот.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

    

В субботу, 24-го октября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона УТК им. В. Банникова, начало в 14:00.

Коронавирус COVID-19 не отступает в осенний период и заставляет функционеров принимать порой не самые очевидные решения. Касается это и проведения матчей наивысшего уровня в рамках национального первенства. Изначально, предстоящая игра должна была проводиться в Полтаве, а стороной хозяев должна была стать «Ворскла». Однако эпидемиологическая ситуация в городе ликвидировала возможность проведения матча на стадионе им. А. Бутовского, а промежуточный вариант с КСК «Ника» в Александрии не устроил одну из сторон. И куда более странным в таком контексте выглядело новое место проведения игры – УТК им. Банникова в столице Украины не видел матчи основной команды донецкого «Шахтера» уже достаточно давно. А ведь мы сейчас говорим о главной игре тура, где будет решаться имя конкурента «Динамо» на вершине турнирной таблицы! Остается лишь верить, что ситуация с переносом не подорвет боевой характер противостояния.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Ворскла».

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Илья Береза, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 24.10.2020 14:10
    -2
    Узнаю шлаковскую защиту, вот узнаю. Даже не представляю, что с ней сделает Лукаку во вторник))
    Ссылка
    ЖенькаФани
    online
      ЖенькаФани, 24.10.2020 14:10
    +2
    Ребят это мой новый аккаунт,JekFunny кротовня клонирует и унижают меня что я нетрадиционый под ним не я,если что всех фанов Динамо жду в клубе Лифт в 17_00 будем смотреть наш автобус с Александрией,семирамид и шпрот уже забронировали тайную комнату!Жду всех ваш Жекафан
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 24.10.2020 14:09
    0
    Сами себе привезли
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 24.10.2020 14:09
    -1
    БРАВО)) Шикарная ЗАЩИТА
    Ссылка
    SerjMakovey
    online
      SerjMakovey, 24.10.2020 14:09
    0
    Влупили!
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 24.10.2020 14:09
    -1
    Ворскла молодцы!
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 24.10.2020 14:07
    +1
    Александр Шевченко, 24.10.2020 14:02
    Шо за обезъяна в составе Полтавы при гимне Украины спиной стала и голову вниз опустила? Совсем припухла?
    токсичність це погано.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 24.10.2020 14:02
    -4
    Шо за обезъяна в составе Полтавы при гимне Украины спиной стала и голову вниз опустила? Совсем припухла?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 24.10.2020 14:00
    -2
    Удачи Шахтёр.
    Ссылка
    ЖенькаФани
    online
      ЖенькаФани, 24.10.2020 14:10
    +2
    Ребят это мой новый аккаунт,JekFunny кротовня клонирует и унижают меня что я нетрадиционый под ним не я,если что всех фанов Динамо жду в клубе Лифт в 17_00 будем смотреть наш автобус с Александрией,семирамид и шпрот уже забронировали тайную комнату!Жду всех ваш Жекафан
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 24.10.2020 14:07
    +1
    Александр Шевченко, 24.10.2020 14:02
    Шо за обезъяна в составе Полтавы при гимне Украины спиной стала и голову вниз опустила? Совсем припухла?
    токсичність це погано.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 24.10.2020 14:09
    0
    Сами себе привезли
    Ссылка
    SerjMakovey
    online
      SerjMakovey, 24.10.2020 14:09
    0
    Влупили!
    Ссылка
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