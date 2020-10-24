Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Шахтер» – «Ворскла» - 0:1



Кулач, 7

«Шахтер»: Трубин – Корниенко, Хочолава, Бондарь, Додо – Маркос Антонио, Майкон – Тете, Соломон, Марлос – Дентиньо.

Запасные: Пятов, Болбат, Сиприано, Матвиенко, Степаненко, Алан Патрик, Судаков, Тайсон, Вьюнник.

«Ворскла»: Резник – Яворский, Чеснаков, Альюн – Ребенок, Скляр, Пуцлин, Пердута – Кане, Степанюк – Кулач.

Запасные: Ткаченко, Семилет, Пешич, Васин, Кравчук, Челядин, Щербак.

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: УТК им. В. Банникова (Киев).



7 мин. ГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Дикая ошибка от Бондаря при передаче Корниенко назад с левого фланга! Кулач был рядом, обокрал соперника, и пробил в ближний!



6 мин. ОПАСНО! Тете простреливал с правого фланга во вратарскую, но Резник смог отвести угрозу от ворот.



4 мин. Додо точно бы не догнал слишком сильный пас Марлоса в правый фланг штрафной.



3 мин. МОМЕНТ! Сантиметров не хватило Дентиньо для качественного завершения прострела с левого фланга от Корниенко!



1 мин. Дентиньо неплохо поджимал Резника в чужой штрафной, но отскок от бразильца не пошел в сторону ворот.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В субботу, 24-го октября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона УТК им. В. Банникова, начало в 14:00.

Коронавирус COVID-19 не отступает в осенний период и заставляет функционеров принимать порой не самые очевидные решения. Касается это и проведения матчей наивысшего уровня в рамках национального первенства. Изначально, предстоящая игра должна была проводиться в Полтаве, а стороной хозяев должна была стать «Ворскла». Однако эпидемиологическая ситуация в городе ликвидировала возможность проведения матча на стадионе им. А. Бутовского, а промежуточный вариант с КСК «Ника» в Александрии не устроил одну из сторон. И куда более странным в таком контексте выглядело новое место проведения игры – УТК им. Банникова в столице Украины не видел матчи основной команды донецкого «Шахтера» уже достаточно давно. А ведь мы сейчас говорим о главной игре тура, где будет решаться имя конкурента «Динамо» на вершине турнирной таблицы! Остается лишь верить, что ситуация с переносом не подорвет боевой характер противостояния.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Ворскла».