Саудовская Аравия. Команда Мареза и Фирмино уступила
В местном чемпионате состоялось три матча
25 апреля в чемпионате Саудовской Аравии начался 29-й тур.
«Аль-Ахли Джидда» с Риядом Марезом, Роберто Фирмино и Эдуаром Менди в составе на выезде уступил «Аль-Рияду».
Также дома триумф добыл клуб «Аль-Фейха», минимально обыграв «Аль-Таи». Ещё в одном матче «Аль-Хазем» в меньшинстве обыграл «Аль-Вахду».
Чемпионат Саудовской Аравии. 29-й тур. 25 апреля
Аль-Фейха – Аль-Таи – 1:0
Гол: Мадаш (47)
Аль-Вахда – Аль-Хазем – 0:2
Голы: Селемани (64), Бадамоси (68)
Аль-Рияд – Аль-Ахли – 2:1
Голы: Туре (43, пенальти), Аль-Хараджин (84) – Кессье (45+10)
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