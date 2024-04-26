Саудовская Аравия. Команда Мареза и Фирмино уступила

25 апреля в чемпионате Саудовской Аравии начался 29-й тур.

«Аль-Ахли Джидда» с Риядом Марезом, Роберто Фирмино и Эдуаром Менди в составе на выезде уступил «Аль-Рияду».

Также дома триумф добыл клуб «Аль-Фейха», минимально обыграв «Аль-Таи». Ещё в одном матче «Аль-Хазем» в меньшинстве обыграл «Аль-Вахду».

Чемпионат Саудовской Аравии. 29-й тур. 25 апреля

Аль-Фейха – Аль-Таи – 1:0

Гол: Мадаш (47)

Аль-Вахда – Аль-Хазем – 0:2

Голы: Селемани (64), Бадамоси (68)

Аль-Рияд – Аль-Ахли – 2:1

Голы: Туре (43, пенальти), Аль-Хараджин (84) – Кессье (45+10)

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