Начинаем в Англии. Стал известен календарь Зари в Лиге Европы

Стал известен график матчей «Зари» в групповом раунде Лиги Европы 2020/21.
Луганской «Заре» в соперники выпали: «Брага» (Португалия), «Лестер» (Англия), АЕК (Греция). За греческий клуб выступают украинские футболисты – защитник Дмитрий Чигринский и хавбек Евгений Шахов.
Подопечные Виктора Скрипника начнут еврокампанию в Англии, а затем будут принимать португальский клуб.
Лига Европы 2020/21. Группа G
1 тур. 22 октября
22:00. Лестер – Заря
2 тур. 29 октября
19:55. Заря – Брага
3 тур. 5 ноября
22:00. Заря – АЕК
4 тур. 26 ноября
19:55. АЕК – Заря
5 тур. 3 декабря
19:55. Заря – Лестер
6 тур. 10 декабря
22:00. Брага – Заря
Источник — УЕФА
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