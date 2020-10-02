Начинаем в Англии. Стал известен календарь Зари в Лиге Европы

Соперниками луганского клуба будут «Брага», «Лестер» и АЕК

  • 02.10.2020 23:59
  • 694 просмотра
  • 4 комментария
Начинаем в Англии. Стал известен календарь Зари в Лиге Европы
© УЕФА

Стал известен график матчей «Зари» в групповом раунде Лиги Европы 2020/21.

Луганской «Заре» в соперники выпали: «Брага» (Португалия), «Лестер» (Англия), АЕК (Греция). За греческий клуб выступают украинские футболисты – защитник Дмитрий Чигринский и хавбек Евгений Шахов.

Подопечные Виктора Скрипника начнут еврокампанию в Англии, а затем будут принимать португальский клуб.

Лига Европы 2020/21. Группа G

1 тур. 22 октября

22:00. Лестер – Заря

2 тур. 29 октября

19:55. Заря – Брага

3 тур. 5 ноября

22:00. Заря – АЕК

4 тур. 26 ноября

19:55. АЕК – Заря

5 тур. 3 декабря

19:55. Заря – Лестер

6 тур. 10 декабря

22:00. Брага – Заря

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
      Олег Тимофеюк, 03.10.2020 00:34
    -1
    mayakovskiy1, 03.10.2020 00:13
    Калька календаря Шахты. Хороший календарь
    +
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 03.10.2020 00:20
    -1
    Первый тур - самая задница. Сразу отмучиться, а потом делать результат. Хотя и Лестер не безошибочно играет, если что.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 03.10.2020 00:13
    0
    Калька календаря Шахты. Хороший календарь
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 03.10.2020 00:11
    0
    хреново. Краще було би починати з греками - в них, схоже, локаут в чемпіонаті
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 03.10.2020 00:13
    0
    Калька календаря Шахты. Хороший календарь
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 03.10.2020 00:11
    0
    хреново. Краще було би починати з греками - в них, схоже, локаут в чемпіонаті
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