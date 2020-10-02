Сложная группа. Заря узнала соперников в групповом раунде Лиги Европы

2 октября в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка группового раунда Лиги Европы 2020/21. Соперников на этой стадии соревнований узнала луганская «Заря».

К 18 командам, прошедшим напрямую в групповой этап, присоединился 21 победитель стыковых матчей раунда плей-офф и 9 команд, выбывших в поздних стадиях квалификации Лиги чемпионов. Перед жеребьевкой 48 команды были разделены на 4 корзины посева по 12 команд в каждой согласно клубному рейтингу.

Команды из одной страны разведены по разным группам. Согласно специальному решению УЕФА, команды из Украины не могут встретиться с клубами из России. Шарик с луганской «Зарей» на жеребьевке тянули из 4-й корзины.

Луганской «Заре» в соперники выпали: «Брага» (Португалия), «Лестер» (Англия), АЕК (Греция). За греческий клуб выступают украинские футболисты – защитник Дмитрий Чигринский и хавбек Евгений Шахов.

Даты матчей группового раунда ЛЕ

1-й тур: 22 октября

2-й тур: 29 октября

3-й тур: 5 ноября

4-й тур: 26 ноября

5-й тур: 3 декабря

6-й тур: 10 декабря

Результаты жеребьевки группового раунда ЛЕ