Сложная группа. Заря узнала соперников в групповом раунде Лиги Европы

2 октября в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка группового раунда Лиги Европы 2020/21. Соперников на этой стадии соревнований узнала луганская «Заря».
К 18 командам, прошедшим напрямую в групповой этап, присоединился 21 победитель стыковых матчей раунда плей-офф и 9 команд, выбывших в поздних стадиях квалификации Лиги чемпионов. Перед жеребьевкой 48 команды были разделены на 4 корзины посева по 12 команд в каждой согласно клубному рейтингу.
Команды из одной страны разведены по разным группам. Согласно специальному решению УЕФА, команды из Украины не могут встретиться с клубами из России. Шарик с луганской «Зарей» на жеребьевке тянули из 4-й корзины.
Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.
Луганской «Заре» в соперники выпали: «Брага» (Португалия), «Лестер» (Англия), АЕК (Греция). За греческий клуб выступают украинские футболисты – защитник Дмитрий Чигринский и хавбек Евгений Шахов.
Даты матчей группового раунда ЛЕ
- 1-й тур: 22 октября
- 2-й тур: 29 октября
- 3-й тур: 5 ноября
- 4-й тур: 26 ноября
- 5-й тур: 3 декабря
- 6-й тур: 10 декабря
Результаты жеребьевки группового раунда ЛЕ
|
Группа A
Рома
|
Группа B
Арсенал
|
Группа C
Байер
|
Группа D
Бенфика
|
Группа E
ПСВ
|
Группа F
Наполи
|
Группа G
Брага
|
Группа H
Селтик
|
Группа I
Вильярреал
|
Группа J
Тоттенхэм
|
Группа K
ЦСКА Москва
|
Группа L
Гент
Источник — Sport.ua
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Завтикав , з ким не буває)
Сборная Франции, сборная Германии, сборная Испании, Реал Мадрид, Барселона, Ювентус, Интер, Лестер!
Брага в минулому сезоні посіли 3 місце 18 перемог 6 нічіїх 10 поразок різниця 61:40, пропускає більше 1 м'яча за гру, та 10 поразок говорить що можливо їх перемагати вдома і нічию грати на виїзді.
Чемп. почали з 2 поразок.
АЕК 3 місце в чемпіонаті 20 перемог 9 нічіїх та 7 поразок різниця 43:32,
Теж потрібно дома вигравати та на виїзді нічия. Колос показав як потрібно грати із Греками.
Щодо Лестера невідомо як він віднесеться до цього турніра зараз йде на 1 місці і точно буде чимось жертвувати щоб в чемпіонаті боротись за золото. Тому при успішному розкладі за очки теж можемо чиплятись.
Якщо Зоря буде грати як в минулому році може пробувати зачепитись за 2 місце.
Let's go to the joke, my friend
Удачи Луганску.
Риеке жопа
Ведь могло быть и хуже...
Брага в минулому сезоні посіли 3 місце 18 перемог 6 нічіїх 10 поразок різниця 61:40, пропускає більше 1 м'яча за гру, та 10 поразок говорить що можливо їх перемагати вдома і нічию грати на виїзді.
Чемп. почали з 2 поразок.
АЕК 3 місце в чемпіонаті 20 перемог 9 нічіїх та 7 поразок різниця 43:32,
Теж потрібно дома вигравати та на виїзді нічия. Колос показав як потрібно грати із Греками.
Щодо Лестера невідомо як він віднесеться до цього турніра зараз йде на 1 місці і точно буде чимось жертвувати щоб в чемпіонаті боротись за золото. Тому при успішному розкладі за очки теж можемо чиплятись.
Якщо Зоря буде грати як в минулому році може пробувати зачепитись за 2 місце.
Из первой корзине с соперником повезло, из второй - не повезло, с третьей - скорей повезло.
Долбаным сепарам как всегда фартануло - ни одного соперника из "большой пятерки"(Англия, Испания, Италия, Германия, Франция).
Из 2й Лестер команда которая недавно брала медали АПЛ команда которая рвет МС... извините МС носом по говну Шахтер возил... Отличный опыт и супер соперник.
АЕК греки... мог быть и Милан. В общем отличная группа классные команды. Обязательно из Киева на игры в Запорожье порулю.
А так можно и в этой за 2 место побороться.
Тяжело будет на выездах, но какие-то шансы есть. Относительно рабочая группа.
Сборная Франции, сборная Германии, сборная Испании, Реал Мадрид, Барселона, Ювентус, Интер, Лестер!
Брага 2 : 2 Заря Лг
09.08.2018 21:30
Заря Лг 1 : 1 Брага
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Уже не подходит....
Дома надо 3 очка!
А так можно и в этой за 2 место побороться.
Ця ЛЧ та ЛЄ для наших команд як весь 2020.
Нормальная группа , играбельная.
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