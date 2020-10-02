Сложная группа. Заря узнала соперников в групповом раунде Лиги Европы

2 октября в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка основной стадии ЛЕ

  • 02.10.2020 14:42
  • 14018 просмотров
  • 78 комментариев
Сложная группа. Заря узнала соперников в групповом раунде Лиги Европы
© УЕФА

2 октября в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка группового раунда Лиги Европы 2020/21. Соперников на этой стадии соревнований узнала луганская «Заря».

К 18 командам, прошедшим напрямую в групповой этап, присоединился 21 победитель стыковых матчей раунда плей-офф и 9 команд, выбывших в поздних стадиях квалификации Лиги чемпионов. Перед жеребьевкой 48 команды были разделены на 4 корзины посева по 12 команд в каждой согласно клубному рейтингу.

Команды из одной страны разведены по разным группам. Согласно специальному решению УЕФА, команды из Украины не могут встретиться с клубами из России. Шарик с луганской «Зарей» на жеребьевке тянули из 4-й корзины.

Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.

Луганской «Заре» в соперники выпали: «Брага» (Португалия), «Лестер» (Англия), АЕК (Греция). За греческий клуб выступают украинские футболисты – защитник Дмитрий Чигринский и хавбек Евгений Шахов.

Даты матчей группового раунда ЛЕ

  • 1-й тур: 22 октября
  • 2-й тур: 29 октября
  • 3-й тур: 5 ноября
  • 4-й тур: 26 ноября
  • 5-й тур: 3 декабря
  • 6-й тур: 10 декабря

Результаты жеребьевки группового раунда ЛЕ

Группа A

 Рома
 Янг Бойз
 ЧФР Клуж
 ЦСКА София

Группа B

 Арсенал
 Рапид Вена
 Мольде
 Дандолк

Группа C

 Байер
 Славия Прага
 Хапоэль Б-Ш
 Ницца

Группа D

 Бенфика
 Стандард
 Рейнджерс
 Лех

Группа E

 ПСВ
 ПАОК
 Гранада
 Омония

Группа F

 Наполи
 Реал Сосьедад
 АЗ Алкмаар
 Риека

Группа G

 Брага
 Лестер
 АЕК
 Заря Луганск

Группа H

 Селтик
 Спарта Прага
 Милан
 Лилль

Группа I

 Вильярреал
 Карабах
 Маккаби Т-А
 Сивасспор

Группа J

 Тоттенхэм
 Лудогорец
 ЛАСК
 Антверпен

Группа K

 ЦСКА Москва
 Динамо Загреб
 Фейеноорд
 Вольфсберг

Группа L

 Гент
 Црвена Звезда
 Хоффенхайм
 Слован Либерец

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Источник — Sport.ua

(48 голосов)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.10.2020 15:26
    0
    SEMIRAMID, 02.10.2020 15:21
    Ты не смотри на четвертые строчки группы В и С. Вместо этих клубов могла быть Заря! Не думаю, что для Зари игры с Рапидом, Хапорелем, Мольде и Славией стали бы легкой прогулкой, судя по играм квалификации! Да и Шахтер когда-то по-моему мучался с Рапидом в квалификации Лиги Чемпионов !:0 и 2:2
    Рапид не луганоо,с которым отскочило Динамо,Група средняя у зари,в той лиги у Дк самая позорная групп была за всю историю лиги Европы и где Динамо оказалось где в оооопе
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 02.10.2020 15:25
    0
    kum_Poltava_, 02.10.2020 15:24
    А в групі С хто на другій позиції?
    Славия. Там же написано!
    Ссылка
    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 02.10.2020 15:25
    0
    Самые ровные группы J и K.
    Ссылка
    kum_Poltava_
    online
      kum_Poltava_, 02.10.2020 15:24
    -1
    Алексей Романенко, 02.10.2020 15:19
    В группе Н Спарта!
    А в групі С хто на другій позиції?
    Ссылка
    FanatUA
      FanatUA, 02.10.2020 15:24
    0
    west-ukr5555, 02.10.2020 15:20
    А мозги чуть-чуть включить слабо?
    Вони завжди працюють, я же не дцп як ти.
    Завтикав , з ким не буває)
    Ссылка
    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 02.10.2020 15:21
    +1
    K_Sarioglo@i.ua, 02.10.2020 15:09
    Зато в группах В и С можно было смело утверждать что Заря выглядит 100% сильнее как минимум одного из 4 клубов, а вот в своей группе у Зари шансы что на 2-е, что на 4-е место очень близки.
    Ты не смотри на четвертые строчки группы В и С. Вместо этих клубов могла быть Заря! Не думаю, что для Зари игры с Рапидом, Хапорелем, Мольде и Славией стали бы легкой прогулкой, судя по играм квалификации! Да и Шахтер когда-то по-моему мучался с Рапидом в квалификации Лиги Чемпионов !:0 и 2:2
    Ссылка
    kum_Poltava_
    online
      kum_Poltava_, 02.10.2020 15:20
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 02.10.2020 15:14
    2-я с конца что ли?Однозначно сильнейшие группы E, F и J.
    D i H теж.
    Ссылка
    west-ukr5555
      west-ukr5555, 02.10.2020 15:20
    0
    FanatUA, 02.10.2020 15:18
    Славія Прага в групу С та Н попала ?!)
    А мозги чуть-чуть включить слабо?
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 02.10.2020 15:20
    +2
    potemkin78, 02.10.2020 15:19
    шот группа лёгкая, непорядок, почему не в группе Ф, ну для полного кайфа, вместо Риеки
    Эту группу готовили для Колоса, но царь промахнулся.
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 02.10.2020 15:19
    0
    FanatUA, 02.10.2020 15:18
    Славія Прага в групу С та Н попала ?!)
    В группе Н Спарта!
    Ссылка
    potemkin78
      potemkin78, 02.10.2020 15:19
    +1
    шот группа лёгкая, непорядок, почему не в группе Ф, ну для полного кайфа, вместо Риеки
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 02.10.2020 15:19
    +6
    Нас ждёт конечно сумасшедшая осень!
    Сборная Франции, сборная Германии, сборная Испании, Реал Мадрид, Барселона, Ювентус, Интер, Лестер!
    Ссылка
    FanatUA
      FanatUA, 02.10.2020 15:18
    0
    Славія Прага в групу С та Н попала ?!)
    Ссылка
    Геннадий Мотовиловец
      Геннадий Мотовиловец, 02.10.2020 15:17
    +2
    Давайте не будем недооценивать наших ребят,по силе вполне играть и с Брагой,и с АЕКом, а если жребий,что немало важно ,будет благосклонен к Заре,то последний или предпоследний тур сыграть с Лестером в Запорожье,когда он будет уже в плей-оф
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.10.2020 15:17
    -2
    SEMIRAMID, 02.10.2020 15:14
    Не согласен с тобой о Лестере! Лестер - симпатичная команда, но это клуб одного сезона! Он может в одной игре у МанСити выиграть, а затем терять очки с командами уровнем ниже! Помню, как Лестер в Лиге Чемпионов 2016 - 2017 года, стал победителем группы и при этом проиграл Порту 0:5, мучался с Копенгагеном, сыграв с ним вничью.
    А ты помнишь как лестер 1967 играл? старый дырявый пердун!!!Заря вам очко разорвет воскресенье ,покажет ваше место
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 02.10.2020 15:16
    +1
    SEMIRAMID, 02.10.2020 15:14
    Не согласен с тобой о Лестере! Лестер - симпатичная команда, но это клуб одного сезона! Он может в одной игре у МанСити выиграть, а затем терять очки с командами уровнем ниже! Помню, как Лестер в Лиге Чемпионов 2016 - 2017 года, стал победителем группы и при этом проиграл Порту 0:5, мучался с Копенгагеном, сыграв с ним вничью.
    Все равно во 2-й корзине разве что ПАОК, Стандарт и может быть Сосьедад с ним были сопоставимы(не сильнее!), остальные явно слабее.
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    vovakotik
      vovakotik, 02.10.2020 15:16
    +9
    У Зарі непогіні шанси на 2 місце.
    Брага в минулому сезоні посіли 3 місце 18 перемог 6 нічіїх 10 поразок різниця 61:40, пропускає більше 1 м'яча за гру, та 10 поразок говорить що можливо їх перемагати вдома і нічию грати на виїзді.
    Чемп. почали з 2 поразок.
    АЕК 3 місце в чемпіонаті 20 перемог 9 нічіїх та 7 поразок різниця 43:32,
    Теж потрібно дома вигравати та на виїзді нічия. Колос показав як потрібно грати із Греками.
    Щодо Лестера невідомо як він віднесеться до цього турніра зараз йде на 1 місці і точно буде чимось жертвувати щоб в чемпіонаті боротись за золото. Тому при успішному розкладі за очки теж можемо чиплятись.
    Якщо Зоря буде грати як в минулому році може пробувати зачепитись за 2 місце.
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    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 02.10.2020 15:16
    +4
    Al Zolo, 02.10.2020 15:08
    скорее всего в этом году без евровесны..... зато лаптям фартит не по-детски-так просто не бывает
    І хто ж так впевнено вважає, що без євроВесни? І Шахтар, і Динамо обов'язково можуть посісти 3-ті місця. А щодо Зорі, так Брага зараз просто жах; Лестеру важливіше дрюкати апеелівських монстрів; АЕК.., хмм... наче все тут зрозуміло
    Let's go to the joke, my friend
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    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 02.10.2020 15:15
    +1
    И что там сложного?😎
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    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.10.2020 15:15
    -1
    SEMIRAMID, 02.10.2020 15:00
    Тебе мамка уже помогла встать с горшка? Сейчас соску принесет, чтоб ты не плакал, маленький с недоразвитым мозгом!
    Молись с...ка ,что бы вам заря не отгрузила в воскресенья по полной Пиз...людей!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.10.2020 14:44
    +18
    Хорошая группа
    Удачи Луганску.
    Риеке жопа
    Ссылка
    Интересный Паца
      Интересный Паца, 02.10.2020 14:44
    +16
    Играть с такими соперниками Заре можно! Заре более менее повезло
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 02.10.2020 14:47
    +14
    За 2 место будет жесткая заруба. Лестер скорее с 1 места выйдет.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 02.10.2020 14:46
    +12
    Нормальный жребий,можно бороться за 2 место. Заре удачи.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 02.10.2020 14:50
    +11
    Могло быть и хуже. С такими как Брага и АЕК Заря обязана бороться, иначе там просто нечего делать.
    Ссылка
    nivava
      nivava, 02.10.2020 14:44
    +11
    А почему сложная, выходить и играть...
    Ведь могло быть и хуже...
    Ссылка
    vovakotik
      vovakotik, 02.10.2020 15:16
    +9
    У Зарі непогіні шанси на 2 місце.
    Брага в минулому сезоні посіли 3 місце 18 перемог 6 нічіїх 10 поразок різниця 61:40, пропускає більше 1 м'яча за гру, та 10 поразок говорить що можливо їх перемагати вдома і нічию грати на виїзді.
    Чемп. почали з 2 поразок.
    АЕК 3 місце в чемпіонаті 20 перемог 9 нічіїх та 7 поразок різниця 43:32,
    Теж потрібно дома вигравати та на виїзді нічия. Колос показав як потрібно грати із Греками.
    Щодо Лестера невідомо як він віднесеться до цього турніра зараз йде на 1 місці і точно буде чимось жертвувати щоб в чемпіонаті боротись за золото. Тому при успішному розкладі за очки теж можемо чиплятись.
    Якщо Зоря буде грати як в минулому році може пробувати зачепитись за 2 місце.
    Ссылка
    _NATSGUL_
      _NATSGUL_, 02.10.2020 14:56
    +8
    ПО Заре - нормальная группа.
    Из первой корзине с соперником повезло, из второй - не повезло, с третьей - скорей повезло.
    Долбаным сепарам как всегда фартануло - ни одного соперника из "большой пятерки"(Англия, Испания, Италия, Германия, Франция).
    Ссылка
    Andrey Glory
      Andrey Glory, 02.10.2020 14:54
    +8
    Брага из 1й корзины вполне норм вариант
    Из 2й Лестер команда которая недавно брала медали АПЛ команда которая рвет МС... извините МС носом по говну Шахтер возил... Отличный опыт и супер соперник.
    АЕК греки... мог быть и Милан. В общем отличная группа классные команды. Обязательно из Киева на игры в Запорожье порулю.
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 02.10.2020 14:46
    +8
    Да, норм группа. Без паники
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 02.10.2020 14:43
    +8
    Эх, нам бы в А , B , J.
    А так можно и в этой за 2 место побороться.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 02.10.2020 14:48
    +7
    После пятисекундного ощущения что мы в группе Наполи любая группа радует)
    Тяжело будет на выездах, но какие-то шансы есть. Относительно рабочая группа.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.10.2020 14:48
    +7
    За второе место можно рубиться
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 02.10.2020 14:46
    +7
    Как ни странно, но все группы +- равные, кроме F.
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 02.10.2020 15:19
    +6
    Нас ждёт конечно сумасшедшая осень!
    Сборная Франции, сборная Германии, сборная Испании, Реал Мадрид, Барселона, Ювентус, Интер, Лестер!
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 02.10.2020 14:59
    +6
    16.08.2018 22:30
    Брага 2 : 2 Заря Лг
    09.08.2018 21:30
    Заря Лг 1 : 1 Брага
    ---------------------------
    Уже не подходит....
    Дома надо 3 очка!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.10.2020 14:47
    +6
    группа вполне не сильно ужасная ну и не слабая средняя,, это не Наполи не Милан не тотэнхем ,с Аеком с брагой можно играть!Верим в вас мужики и с Лестером там календарь серьезный Апл может второй состав возить будут!!Заря только победа!!!Брагу уже прохходдили Греков Что их боятся,ну а с лестером посмотрим поборемся!!!Вперёд мужики!!!
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 02.10.2020 14:46
    +6
    Ilya , 02.10.2020 14:43
    Эх, нам бы в А , B , J.
    А так можно и в этой за 2 место побороться.
    Там у вроде как соперников послабее тренера попадаются, которые играли в ЛЧ и клубы выводили в ЛЧ. Так что я считаю нормальный жребий. Нужно показывать себя на фоне сильных соперников, больше шансов будет кого-то в Европу продать.
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 02.10.2020 14:44
    +6
    Слава богу, что не F )))
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 02.10.2020 14:50
    +5
    DKTheBest2, 02.10.2020 14:45
    По-міркам ЛЄ, Зорі дісталися команди, аналогічні лігочемпіонівським суперникам Динамо та Шахтаря.
    Ця ЛЧ та ЛЄ для наших команд як весь 2020.
    Лестеру куда важнее будет АПЛ, португальцы слабые какие-то в этом году, ну а с греками только там будет сложно, и то при болельщика.
    Нормальная группа , играбельная.
    Ссылка
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