Жеребьевка Лиги Европы. Заря узнает соперников. Текстовая трансляция

2 октября в 14:00 в Швейцарии пройдет жеребьевка группового раунда Лиги Европы 2020/21. Соперников на этой стадии соревнований узнает луганская «Заря».

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.

Детали жеребьевки группового раунда ЛЕ

К 18 командам, прошедшим напрямую в групповой этап, присоединились 21 победитель стыковых матчей раунда плей-офф и 9 команд, выбывших в поздних стадиях квалификации Лиги чемпионов. Перед жеребьевкой 48 команды разделены на 4 корзины посева по 12 команд в каждой согласно клубному рейтингу.

Команды из одной страны будут разведены по разным группам. Согласно специальному решению УЕФА, команды из Украины не могут встретиться с клубами из России.

Шарик с луганской «Зарей» на жеребьевке будут вытягивать из 4-й корзины. Хотя украинская команда имеет одинаковый коэффициент с румынским ЧФР «Клуж» (по 12.500), но уступает по дополнительным критериям (коэффициенту, набранном в предыдущем сезоне).

Даты матчей группового раунда ЛЕ

1-й тур: 22 октября

2-й тур: 29 октября

3-й тур: 5 ноября

4-й тур: 26 ноября

5-й тур: 3 декабря

6-й тур: 10 декабря

Составы корзин при жеребьевке группового раунда ЛЕ