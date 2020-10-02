Жеребьевка Лиги Европы. Заря узнает соперников. Текстовая трансляция

2 октября в 14:00 в Швейцарии пройдет жеребьевка группового раунда ЛЕ

  • 02.10.2020 06:10
  • 435 просмотров
  • 1 комментарий
Жеребьевка Лиги Европы. Заря узнает соперников. Текстовая трансляция
© УЕФА

2 октября в 14:00 в Швейцарии пройдет жеребьевка группового раунда Лиги Европы 2020/21. Соперников на этой стадии соревнований узнает луганская «Заря».

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.

Детали жеребьевки группового раунда ЛЕ

К 18 командам, прошедшим напрямую в групповой этап, присоединились 21 победитель стыковых матчей раунда плей-офф и 9 команд, выбывших в поздних стадиях квалификации Лиги чемпионов. Перед жеребьевкой 48 команды разделены на 4 корзины посева по 12 команд в каждой согласно клубному рейтингу.

Команды из одной страны будут разведены по разным группам. Согласно специальному решению УЕФА, команды из Украины не могут встретиться с клубами из России.

Шарик с луганской «Зарей» на жеребьевке будут вытягивать из 4-й корзины. Хотя украинская команда имеет одинаковый коэффициент с румынским ЧФР «Клуж» (по 12.500), но уступает по дополнительным критериям (коэффициенту, набранном в предыдущем сезоне).

Даты матчей группового раунда ЛЕ

  • 1-й тур: 22 октября
  • 2-й тур: 29 октября
  • 3-й тур: 5 ноября
  • 4-й тур: 26 ноября
  • 5-й тур: 3 декабря
  • 6-й тур: 10 декабря

Составы корзин при жеребьевке группового раунда ЛЕ

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Николай Степанюк, Sport.ua

(2 голоса)

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  • Какие команды из первой корзины вы бы хотели видеть в соперниках для луганской Зари в групповом раунде Лиги Европы? (выбрать 4 варианта из 11)
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      9. Гент (Бельгия)
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      11. Селтик (Шотландия)
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Комментарии
    Zhorik678
    online
      Zhorik678, 02.10.2020 06:05
    0
    заре тоже соперников посильнее пусть покажут себя чего стоят
    Ссылка
    Zhorik678
    online
      Zhorik678, 02.10.2020 06:05
    0
    заре тоже соперников посильнее пусть покажут себя чего стоят
    Ссылка
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