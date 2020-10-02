Заря в 4-й корзине. Известны все участники группового раунда Лиги Европы

После матчей квалификации Лиги Европы, сыгранных 1 октября, стали известны все участники группового раунда ЛЕ.
Процедура жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов пройдет в Швейцарии 2 октября в 14:00 по киевскому времени.
Шарик с луганской «Зарей» на жеребьевке будут вытягивать из 4-й корзины. Хотя украинская команда имеет одинаковый коэффициент с румынским ЧФР «Клуж» (по 12.500), но уступает по дополнительным критериям (коэффициенту, набранном в предыдущем сезоне).
Любопытно, что если бы «Риу Аве» в напряженной серии пенальти победил «Милан», тогда «Заря» попала бы в 3-ю корзину.
Составы корзин при жеребьевке группового раунда Лиги Европы 2020/21
Источник — Sport.ua
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Хотя скорее нас))
Хотя скорее нас))
У Шахтёра, Челси и Боруссии тоже был одинаковый рейтинг, но Шахтёр был выше их в таблице второй корзины и в самом рейтинге тоже был выше.
Группа может быть как чисто для туризма, так и довольно равная.
У Шахтёра, Челси и Боруссии тоже был одинаковый рейтинг, но Шахтёр был выше их в таблице второй корзины и в самом рейтинге тоже был выше.
Хотя скорее нас))
Группа может быть как чисто для туризма, так и довольно равная.
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