Заря в 4-й корзине. Известны все участники группового раунда Лиги Европы

Жеребьевка основной стадии Лиги Европы состоится 2 октября в 14:00

  • 02.10.2020 01:05
  • 1199 просмотров
  • 17 комментариев
Заря в 4-й корзине. Известны все участники группового раунда Лиги Европы
© УЕФА

После матчей квалификации Лиги Европы, сыгранных 1 октября, стали известны все участники группового раунда ЛЕ.

Процедура жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов пройдет в Швейцарии 2 октября в 14:00 по киевскому времени.

Шарик с луганской «Зарей» на жеребьевке будут вытягивать из 4-й корзины. Хотя украинская команда имеет одинаковый коэффициент с румынским ЧФР «Клуж» (по 12.500), но уступает по дополнительным критериям (коэффициенту, набранном в предыдущем сезоне).

Любопытно, что если бы «Риу Аве» в напряженной серии пенальти победил «Милан», тогда «Заря» попала бы в 3-ю корзину.

Составы корзин при жеребьевке группового раунда Лиги Европы 2020/21

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    vitaha33
    online
      vitaha33, 02.10.2020 01:41
    0
    Maks7777, 02.10.2020 01:40
    Ты что мазахиист нахрен....что бы вобще кофы не набрали,,,и у нас точно через пару лет один клуб играл в Лч
    Я написав найгірший варіант, і явно Зорці його не бажаю...
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 02.10.2020 01:41
    0
    А найкращий варіант Селтік, Цервена звезда, Хапоель
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.10.2020 01:40
    0
    vitaha33, 02.10.2020 01:38
    Наполі, Лестер, Хофенхацм, Зоря, оце буде жесть
    Ты что мазахиист нахрен....что бы вобще кофы не набрали,,,и у нас точно через пару лет один клуб играл в Лч
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 02.10.2020 01:38
    0
    Наполі, Лестер, Хофенхацм, Зоря, оце буде жесть
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.10.2020 01:34
    +1
    Ёбаны.....Милан(((((Селтик Карабах Хапоэль Заря!Здесь то должно повести
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 02.10.2020 01:33
    0
    В лиге европы смотрю тоже есть жесткие ребята. Можно на Лестер, Тоттенхэм, Арсенал, Лилль нарваться.
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 02.10.2020 01:33
    +1
    "українська команда має однаковий коефіцієнт з румунським ЧФР «Клуж» (по 12.500)" - чому б такі пари не сіяти в одну групу? тоді нікому не буде прикро.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 02.10.2020 01:28
    0
    Влад Тараненко, 02.10.2020 01:23
    В соперники Селтик, Стандарт и Сивасспор, чтобы выбить конкурентов по таблице УЕФА)
    Хотя скорее нас))
    бенфика паоу клуж заря
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 02.10.2020 01:26
    0
    *не с Челси, а с Тоттенхэмом. В любом случаи, Шахтёр выше Боруссии был.
    Ссылка
    Влад Тараненко
    online
      Влад Тараненко, 02.10.2020 01:26
    +1
    А, перекинули Зарю в 4 корзину. Тогда Гент, Рапид и Ренджерс
    Ссылка
    Влад Тараненко
    online
      Влад Тараненко, 02.10.2020 01:23
    -1
    В соперники Селтик, Стандарт и Сивасспор, чтобы выбить конкурентов по таблице УЕФА)
    Хотя скорее нас))
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 02.10.2020 01:23
    +1
    По рейтингу ассоциации Заря в 3, но по клубоному рейтингу прошлого сезона, ЧФР выше.
    У Шахтёра, Челси и Боруссии тоже был одинаковый рейтинг, но Шахтёр был выше их в таблице второй корзины и в самом рейтинге тоже был выше.
    Ссылка
    Михаил Котенко
    online
      Михаил Котенко, 02.10.2020 01:21
    +3
    Хочу пожелать Заре - удачной жеребьевки , чтобы команда смогла достойно провести игры и набрать очки, как в личный коэффициент команды так и в общую таблицу коэффициентов! Буду болеть за мужиков!
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 02.10.2020 01:20
    +2
    ні, відповідно до регламенту вище той клуб, в якого вищий рейтинг за попередній євросезон. В минулому євросезоні в Клужа - 10,0 балів; в Зорі - 2,5.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 02.10.2020 01:20
    0
    Из первой корзины только Гент с Селтиком порадуют (ну и Брага неплохо). Со второй и третьей по 3-4 соперника есть нормальных. В четвёртой только французов не хотелось бы.
    Группа может быть как чисто для туризма, так и довольно равная.
    Ссылка
    movkli
      movkli, 02.10.2020 01:10
    +1
    что тут думать, рейтинг ассоциаций - Зарю в 3 корзину
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.10.2020 01:09
    +1
    Прикольно, тогда читать регламент, хотя по логике наверное см какое место ассоциации занимают
    Ссылка
    Михаил Котенко
    online
      Михаил Котенко, 02.10.2020 01:21
    +3
    Хочу пожелать Заре - удачной жеребьевки , чтобы команда смогла достойно провести игры и набрать очки, как в личный коэффициент команды так и в общую таблицу коэффициентов! Буду болеть за мужиков!
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 02.10.2020 01:20
    +2
    ні, відповідно до регламенту вище той клуб, в якого вищий рейтинг за попередній євросезон. В минулому євросезоні в Клужа - 10,0 балів; в Зорі - 2,5.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.10.2020 01:34
    +1
    Ёбаны.....Милан(((((Селтик Карабах Хапоэль Заря!Здесь то должно повести
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 02.10.2020 01:33
    +1
    "українська команда має однаковий коефіцієнт з румунським ЧФР «Клуж» (по 12.500)" - чому б такі пари не сіяти в одну групу? тоді нікому не буде прикро.
    Ссылка
    Влад Тараненко
    online
      Влад Тараненко, 02.10.2020 01:26
    +1
    А, перекинули Зарю в 4 корзину. Тогда Гент, Рапид и Ренджерс
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 02.10.2020 01:23
    +1
    По рейтингу ассоциации Заря в 3, но по клубоному рейтингу прошлого сезона, ЧФР выше.
    У Шахтёра, Челси и Боруссии тоже был одинаковый рейтинг, но Шахтёр был выше их в таблице второй корзины и в самом рейтинге тоже был выше.
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 02.10.2020 01:10
    +1
    что тут думать, рейтинг ассоциаций - Зарю в 3 корзину
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.10.2020 01:09
    +1
    Прикольно, тогда читать регламент, хотя по логике наверное см какое место ассоциации занимают
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 02.10.2020 01:41
    0
    Maks7777, 02.10.2020 01:40
    Ты что мазахиист нахрен....что бы вобще кофы не набрали,,,и у нас точно через пару лет один клуб играл в Лч
    Я написав найгірший варіант, і явно Зорці його не бажаю...
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 02.10.2020 01:41
    0
    А найкращий варіант Селтік, Цервена звезда, Хапоель
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.10.2020 01:40
    0
    vitaha33, 02.10.2020 01:38
    Наполі, Лестер, Хофенхацм, Зоря, оце буде жесть
    Ты что мазахиист нахрен....что бы вобще кофы не набрали,,,и у нас точно через пару лет один клуб играл в Лч
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 02.10.2020 01:38
    0
    Наполі, Лестер, Хофенхацм, Зоря, оце буде жесть
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 02.10.2020 01:33
    0
    В лиге европы смотрю тоже есть жесткие ребята. Можно на Лестер, Тоттенхэм, Арсенал, Лилль нарваться.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 02.10.2020 01:28
    0
    Влад Тараненко, 02.10.2020 01:23
    В соперники Селтик, Стандарт и Сивасспор, чтобы выбить конкурентов по таблице УЕФА)
    Хотя скорее нас))
    бенфика паоу клуж заря
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 02.10.2020 01:26
    0
    *не с Челси, а с Тоттенхэмом. В любом случаи, Шахтёр выше Боруссии был.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 02.10.2020 01:20
    0
    Из первой корзины только Гент с Селтиком порадуют (ну и Брага неплохо). Со второй и третьей по 3-4 соперника есть нормальных. В четвёртой только французов не хотелось бы.
    Группа может быть как чисто для туризма, так и довольно равная.
    Ссылка
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