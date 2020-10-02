Заря в 4-й корзине. Известны все участники группового раунда Лиги Европы

После матчей квалификации Лиги Европы, сыгранных 1 октября, стали известны все участники группового раунда ЛЕ.

Процедура жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов пройдет в Швейцарии 2 октября в 14:00 по киевскому времени.

Шарик с луганской «Зарей» на жеребьевке будут вытягивать из 4-й корзины. Хотя украинская команда имеет одинаковый коэффициент с румынским ЧФР «Клуж» (по 12.500), но уступает по дополнительным критериям (коэффициенту, набранном в предыдущем сезоне).

Любопытно, что если бы «Риу Аве» в напряженной серии пенальти победил «Милан», тогда «Заря» попала бы в 3-ю корзину.

Составы корзин при жеребьевке группового раунда Лиги Европы 2020/21