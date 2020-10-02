Лига Европы. Результаты 4-го квалификационного раунда. Как сыграли украинцы

42 команды определили 21 обладателя пропусков в групповой раунд ЛЕ

  • 02.10.2020 00:12
  • 6972 просмотра
  • 53 комментария
Лига Европы. Результаты 4-го квалификационного раунда. Как сыграли украинцы
© УЕФА

1 октября прошли матчи 4-го квалификационного раунда Лиги Европы. 42 команды определили 21 обладателя пропусков в групповой этап.

За брестское «Динамо» в игре против болгарского «Лудогорца» (0:2) в основе вышел защитник Евгений Хачериди, а еще один украинец Александр Нойок заявлен в резерве. Артем Милевский вне заявки своей команды.

Украинец Сергей Вакуленко вышел в основе команды «Арарат-Армения» в матче против сербской «Црвены Звезды» (1:2).

Хавбек Иван Петряк провел 63 минуты со старта за венгерский «Фехервар» на выезде против бельгийского «Стандарда» (1:3).

Защитник Василий Кравец сыграл за польский «Лех» 70 минут в гостевой дуэли против бельгийского «Шарлеруа» (2:1).

Украинский защитник чешского «Слована» Тарас Качараба уже на 8-й минуте получил желтую карточку в домашней игре против кипрского клуба АПОЭЛ (1:0).

Австралиец, родом из Николаева, Никита Рукавица забил гол с пенальти за «Маккаби» Хайфа в игре против «Тоттенхэма» (2:7).

За греческий АЕК в матче против «Вольфсбурга» (2:1) в основе весь матч провели Дмитрий Чигринский и хавбек Евгений Шахов.

Лига Европы 2020/21

4-й раунд квалификации, 1 октября

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    R1d3r
    online
      R1d3r, 02.10.2020 02:45
    0
    Andre066, 02.10.2020 01:00
    У бельгии 3
    4 команды у них (Брюгге, Гент, Антверпен и Стандард).
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 02.10.2020 01:00
    0
    olexyn, 02.10.2020 00:53
    блін, не пофартило Зорі, 8:9 по пеналям...
    Сомневаюсь, что переход в 3 корзину особо поможет. Сильные клубы первая корзина и половина второй, у остальных рейтинг не отражает реальную силу.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 02.10.2020 01:00
    0
    R1d3r, 01.10.2020 23:21
    У голландцев и бельгийцев по 4 команды, у турков всего 2. Турцию в принципе можно списывать с конкурентов, их даже шотландцы обгонят.
    У бельгии 3
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 02.10.2020 00:54
    0
    Алексей Романенко, 02.10.2020 00:54
    Я пшёл застрелюсь. это жесть
    не варто!
    Ссылка
    vasyan86
      vasyan86, 02.10.2020 00:54
    +1
    Я рад, что я это видел
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 02.10.2020 00:54
    0
    Я пшёл застрелюсь. это жесть
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 02.10.2020 00:53
    0
    блін, не пофартило Зорі, 8:9 по пеналям...
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 02.10.2020 00:52
    0
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 02.10.2020 00:50
    +1
    Веселая серия пеналей. Не часто такую видишь
    Ссылка
    Александр Федько
      Александр Федько, 02.10.2020 00:50
    0
    Ахахах, по второму кругу, жесть)
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 02.10.2020 00:50
    +1
    ЭТА СЕРИЯ ВОЙДЁТ В ИСТОРИЮ !!!
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 02.10.2020 00:50
    0
    хех, кіпери один одномк мажуть!
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 02.10.2020 00:48
    0
    щас кіпери один одному, їхня черга...
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 02.10.2020 00:48
    0
    Жесть. Чуть-чуть не хватило((
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 02.10.2020 00:46
    0
    блін, і португал змазав...
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 02.10.2020 00:45
    0
    бдін, невже?
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 02.10.2020 00:43
    +1
    Вот это пробил капитан Риу )))))
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 02.10.2020 00:42
    0
    5:5. Тепер - до першого промаху.
    Ссылка
    vasyan86
      vasyan86, 02.10.2020 00:33
    0
    Алексей Романенко, 02.10.2020 00:31
    Благодаря одному придурку, 3 корзина для Зари откладывается. Смотрим пенальти
    Много драмы сегодня на последних секундах, в предыдущих раундах было более банальные сюжеты
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 02.10.2020 00:32
    0
    И тут на стороне Милана один из лучших голкиперов мира. Кароче шансы так себе
    Ссылка
    VK-Sport
      VK-Sport, 01.10.2020 23:05
    +5
    похоже у турков вслед за Бешикташем вылетает и Галатасарай! И это радует! У них остается Башакшехир в ЛЧ (аутсайдер группы) и Сивасспор в ЛЕ. Не конкуренты они нам совсем!
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 01.10.2020 23:38
    +2
    BaZia, 01.10.2020 23:35
    А как вам не выход Спортинга и Галатасарая?
    Для Галатасарая не приывыкать, а вот Спортинг удивил
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 01.10.2020 23:38
    +2
    R1d3r, 01.10.2020 23:25
    Мальме, Копенгаген, Базель еще в прошлом сезоне играли в плей-офф ЛЕ, а в этом даже в группу не вышли.
    Вольфсбург тоже в пролете
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 01.10.2020 23:21
    +2
    У голландцев и бельгийцев по 4 команды, у турков всего 2. Турцию в принципе можно списывать с конкурентов, их даже шотландцы обгонят.
    Ссылка
    kum_Poltava_
    online
      kum_Poltava_, 01.10.2020 22:40
    +2
    Стандарт уже виграє. Легія летить Карабаху 0:3. Капець. Селтік у Сараєво виграє. Теж не фонтан ...
    Ссылка
    vasyan86
      vasyan86, 02.10.2020 00:54
    +1
    Я рад, что я это видел
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 02.10.2020 00:50
    +1
    Веселая серия пеналей. Не часто такую видишь
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 02.10.2020 00:50
    +1
    ЭТА СЕРИЯ ВОЙДЁТ В ИСТОРИЮ !!!
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 02.10.2020 00:43
    +1
    Вот это пробил капитан Риу )))))
    Ссылка
    vasyan86
      vasyan86, 02.10.2020 00:29
    +1
    Алексей Романенко, 02.10.2020 00:25
    Заря в 5 минутах от 3 корзины ))
    Из второй корзины даже не знаю, кого желать, реально не хуже четвертой в ЛЧ
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 02.10.2020 00:17
    +1
    olexyn, 02.10.2020 00:12
    Якщо виходить Ріо замість Мілана - то Зоря буде сіятися з третього кошика. Останньою, але але з третього
    Спасибо за подсказку. Теперь понимаю за кого болеть в овертайме)
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 02.10.2020 00:12
    +1
    BaZia, 01.10.2020 23:50
    Там ещё Милан с Риу Аве что то справится не может, неужели ещё одна сенсация?
    Якщо виходить Ріо замість Мілана - то Зоря буде сіятися з третього кошика. Останньою, але але з третього
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 01.10.2020 23:42
    +1
    жаль наши так рано слились с ле
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 01.10.2020 23:25
    +1
    Мальме, Копенгаген, Базель еще в прошлом сезоне играли в плей-офф ЛЕ, а в этом даже в группу не вышли.
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 01.10.2020 22:11
    +1
    A.V., 01.10.2020 22:09
    Бельгійці, сьогодні радують.
    та не зовсім, Стандарт щойно мадьярам забив, зрівняв...
    Ссылка
    A.V.
      A.V., 01.10.2020 22:09
    +1
    Бельгійці, сьогодні радують.
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 02.10.2020 02:45
    0
    Andre066, 02.10.2020 01:00
    У бельгии 3
    4 команды у них (Брюгге, Гент, Антверпен и Стандард).
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 02.10.2020 01:00
    0
    olexyn, 02.10.2020 00:53
    блін, не пофартило Зорі, 8:9 по пеналям...
    Сомневаюсь, что переход в 3 корзину особо поможет. Сильные клубы первая корзина и половина второй, у остальных рейтинг не отражает реальную силу.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 02.10.2020 01:00
    0
    R1d3r, 01.10.2020 23:21
    У голландцев и бельгийцев по 4 команды, у турков всего 2. Турцию в принципе можно списывать с конкурентов, их даже шотландцы обгонят.
    У бельгии 3
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 02.10.2020 00:54
    0
    Алексей Романенко, 02.10.2020 00:54
    Я пшёл застрелюсь. это жесть
    не варто!
    Ссылка
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