Лига Европы. Результаты 4-го квалификационного раунда. Как сыграли украинцы

1 октября прошли матчи 4-го квалификационного раунда Лиги Европы. 42 команды определили 21 обладателя пропусков в групповой этап.

За брестское «Динамо» в игре против болгарского «Лудогорца» (0:2) в основе вышел защитник Евгений Хачериди, а еще один украинец Александр Нойок заявлен в резерве. Артем Милевский вне заявки своей команды.

Украинец Сергей Вакуленко вышел в основе команды «Арарат-Армения» в матче против сербской «Црвены Звезды» (1:2).

Хавбек Иван Петряк провел 63 минуты со старта за венгерский «Фехервар» на выезде против бельгийского «Стандарда» (1:3).

Защитник Василий Кравец сыграл за польский «Лех» 70 минут в гостевой дуэли против бельгийского «Шарлеруа» (2:1).

Украинский защитник чешского «Слована» Тарас Качараба уже на 8-й минуте получил желтую карточку в домашней игре против кипрского клуба АПОЭЛ (1:0).

Австралиец, родом из Николаева, Никита Рукавица забил гол с пенальти за «Маккаби» Хайфа в игре против «Тоттенхэма» (2:7).

За греческий АЕК в матче против «Вольфсбурга» (2:1) в основе весь матч провели Дмитрий Чигринский и хавбек Евгений Шахов.

Лига Европы 2020/21

4-й раунд квалификации, 1 октября