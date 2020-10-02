Бешеная развязка. Милан совершил невероятный камбэк, выиграв серию пенальти

В матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы «Милан» играл в гостях против португальского клуба «Риу Аве». Швед Златан Ибрагимович инфицирован коронавирусом и участия в матче не принимал.

Основное время завершилось вничью 1:1, а в начале дополнительного времени португальская команда вышла вперед. Итальянский клуб спас ситуацию на 120+2 минуте, когда пенальти забил Хакан Чалханоглу (2:2).

В бешеной серии послематчевых пенальти удача оказалась на стороне итальянской команды. По 7 ударов команды исполнили точно. На 8-м ошиблись Коломбо у гостей, а затем Монте у хозяев поля. Затем Леау и Пинту обменялись точными ударами.

Пришлось пенальти исполнять вратарям. Голкипер гостей Доннарума не забил с точки, но и его оппонент Кешек пробил выше ворот!

Пошел 2-й круг пенальти. Беннасер у гостей не забил, но и хозяева поля свой шанс упустили – Жералдеш попал в штангу! Затем Кьер забил, а Доннарума парировал удар Адерлана!

Трижды португальцы не сумели забить решающий пенальти. Итальянский «Милан» чудом выходит в групповой раунд Лиги Европы!

Лига Европы 2020/21

4-й раунд квалификации

«Риу Аве» (Португалия) – «Милан» (Италия) – 2:2 (пен. – 8:9)

Голы: Жералдеш, 73, Желсон, 91 – Салемакерс, 51, Чалханоглу, 120+2.