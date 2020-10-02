Бешеная развязка. Милан совершил невероятный камбэк, выиграв серию пенальти

Эпично завершился последний матч 4-го раунда квалификации Лиги Европы

  • 02.10.2020 00:53
  • 1618 просмотров
  • 18 комментариев
Бешеная развязка. Милан совершил невероятный камбэк, выиграв серию пенальти
© Twitter

В матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы «Милан» играл в гостях против португальского клуба «Риу Аве». Швед Златан Ибрагимович инфицирован коронавирусом и участия в матче не принимал.

Основное время завершилось вничью 1:1, а в начале дополнительного времени португальская команда вышла вперед. Итальянский клуб спас ситуацию на 120+2 минуте, когда пенальти забил Хакан Чалханоглу (2:2).

В бешеной серии послематчевых пенальти удача оказалась на стороне итальянской команды. По 7 ударов команды исполнили точно. На 8-м ошиблись Коломбо у гостей, а затем Монте у хозяев поля. Затем Леау и Пинту обменялись точными ударами.

Пришлось пенальти исполнять вратарям. Голкипер гостей Доннарума не забил с точки, но и его оппонент Кешек пробил выше ворот!

Пошел 2-й круг пенальти. Беннасер у гостей не забил, но и хозяева поля свой шанс упустили – Жералдеш попал в штангу! Затем Кьер забил, а Доннарума парировал удар Адерлана! 

Трижды португальцы не сумели забить решающий пенальти. Итальянский «Милан» чудом выходит в групповой раунд Лиги Европы!

Лига Европы 2020/21

4-й раунд квалификации

«Риу Аве» (Португалия) – «Милан» (Италия) – 2:2 (пен. – 8:9)

Голы: Жералдеш, 73, Желсон, 91 – Салемакерс, 51, Чалханоглу, 120+2.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 02.10.2020 01:39
    0
    alefteev77, 02.10.2020 01:01
    Сучасний Мілан настільки посередня команда як за грою, так і складом, що їх можна обігрувати без проблем.
    В Італії дуже впав рівень футболу. Там грають в футбол тільки Ювентус, Інтер та Аталанта. Усіх інших можна і треба перемагати.
    Та не скажи. Мені також не все подобається в їх грі, але Мілан, після відновлення серії А, нікому не програвав. Я не бажав би жодному з наших клубів в суперники італійців, але не пощастило( ЛЧ ).
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.10.2020 01:25
    0
    Раньше Милан участвовал в иных сериях пенальти ... дожились что имя то какое осталось, а когда они в лч последний раз играли?
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 02.10.2020 01:18
    +1
    Ото у них там веселуха була
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 02.10.2020 01:14
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 02.10.2020 01:07
    ЛАСК и Заря в одной корзине.
    ЛАСК в 3. а в какой Заря я уже запутался, на разных источниках по разному. У них с ЧФР одинаковый рейтинг, но кто в 3, а кто в 4...
    Ссылка
    Lucky Lucky
      Lucky Lucky, 02.10.2020 01:13
    +1
    alefteev77, 02.10.2020 01:01
    Сучасний Мілан настільки посередня команда як за грою, так і складом, що їх можна обігрувати без проблем.
    В Італії дуже впав рівень футболу. Там грають в футбол тільки Ювентус, Інтер та Аталанта. Усіх інших можна і треба перемагати.
    По составу средняя?)) Лол, трансфермаркет открой и прессу почитай - они по стоимости входят в ТОП-5 серии А....посредственная команда говорит) К слову, стоят дороже, чем Аталанта) Уровень упал, конечно, потому что смена поколений в некотрых командах и она затянулась. Но зато выстрелила та же Аталанта. Но говорить о том, что Заря в состоянии там кого-то обыгрывать, ну прямо через чур оптимистично.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 02.10.2020 01:12
    0
    Алексей Романенко, 02.10.2020 00:55
    Ну что, 3 группы смерти для трёх украинских клубов??
    Едва ли.
    В ЛЕ "группа смерти" лишь в 1-й корзине. Во 2-й по-настоящему страшны только ПАОК,Лестер и РС, а в 4-й только Ницца и Лилль.
    Не сравнить с ЛЧ, где в первых 3-х корзинах вообще слабых команд не было, даже "желательные" были мягко говоря очень непросты.
    Ссылка
    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 02.10.2020 01:10
    +2
    Меня смешать недоразвитые УГЛЕКОПЫ из Донецка! В квалификации Лиги Европы Базель дома проиграл дворовой болгарской команде ЦСКА 1:3 , а немецкий Вольсбург проиграл АЕКу 1:2 в квалификации и тоже не попал в группу Лиги Европы! Вот кого обыгрывал Шлак в плей-офф Лиги Европы этой весной и этим гордиться!
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 02.10.2020 01:07
    0
    Алексей Романенко, 02.10.2020 01:00
    с нашим фартом будет: Наполи, Лестер, ЛАСК.
    ЛАСК и Заря в одной корзине.
    Ссылка
    vasyan86
      vasyan86, 02.10.2020 01:02
    +1
    Алексей Романенко, 02.10.2020 01:00
    с нашим фартом будет: Наполи, Лестер, ЛАСК.
    Запорожским болелам пофартит так пофартит
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 02.10.2020 01:01
    -1
    Сучасний Мілан настільки посередня команда як за грою, так і складом, що їх можна обігрувати без проблем.
    В Італії дуже впав рівень футболу. Там грають в футбол тільки Ювентус, Інтер та Аталанта. Усіх інших можна і треба перемагати.
    Ссылка
    vasyan86
      vasyan86, 02.10.2020 01:01
    +2
    Да ладно проехали. Показывая лучшую свою игру, Заря способна цепляться за очки с большей половиной тусовки. Не показывая - не способна. Вскрытие покажет. Пойду выпью за здоровье тренера Риу Аве, ему не помешает
    Ссылка
    Максим Максимов
      Максим Максимов, 02.10.2020 01:00
    +6
    Я посмотрел в прямом эфире этот трэшак из пеналей....🤣🤣🤣😄😄😄😄
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 02.10.2020 01:00
    0
    vasyan86, 02.10.2020 00:58
    Гент, Рапид, Клуж
    с нашим фартом будет: Наполи, Лестер, ЛАСК.
    Ссылка
    vasyan86
      vasyan86, 02.10.2020 00:59
    0
    Manticora, 02.10.2020 00:57
    Этого игрока Риу Аве что тоа банально сыграл рукой.. Нужно за такие проделки Е Б А Т Ь в С Р А К У всей командой!! Чем он думал О Л Е Н Ь!!!
    Нервами плечевого сустава
    Ссылка
    vasyan86
      vasyan86, 02.10.2020 00:58
    -1
    Алексей Романенко, 02.10.2020 00:55
    Ну что, 3 группы смерти для трёх украинских клубов??
    Гент, Рапид, Клуж
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 02.10.2020 00:57
    -2
    Этого игрока Риу Аве что тоа банально сыграл рукой.. Нужно за такие проделки Е Б А Т Ь в С Р А К У всей командой!! Чем он думал О Л Е Н Ь!!!
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 02.10.2020 00:57
    +6
    Якщо Зорі попадеться Мілан - повинні порвати в двох матчах! За ці нерви!
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 02.10.2020 00:55
    +4
    Ну что, 3 группы смерти для трёх украинских клубов??
    Ссылка
    Максим Максимов
      Максим Максимов, 02.10.2020 01:00
    +6
    Я посмотрел в прямом эфире этот трэшак из пеналей....🤣🤣🤣😄😄😄😄
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 02.10.2020 00:57
    +6
    Якщо Зорі попадеться Мілан - повинні порвати в двох матчах! За ці нерви!
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 02.10.2020 00:55
    +4
    Ну что, 3 группы смерти для трёх украинских клубов??
    Ссылка
    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 02.10.2020 01:10
    +2
    Меня смешать недоразвитые УГЛЕКОПЫ из Донецка! В квалификации Лиги Европы Базель дома проиграл дворовой болгарской команде ЦСКА 1:3 , а немецкий Вольсбург проиграл АЕКу 1:2 в квалификации и тоже не попал в группу Лиги Европы! Вот кого обыгрывал Шлак в плей-офф Лиги Европы этой весной и этим гордиться!
    Ссылка
    vasyan86
      vasyan86, 02.10.2020 01:01
    +2
    Да ладно проехали. Показывая лучшую свою игру, Заря способна цепляться за очки с большей половиной тусовки. Не показывая - не способна. Вскрытие покажет. Пойду выпью за здоровье тренера Риу Аве, ему не помешает
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 02.10.2020 01:18
    +1
    Ото у них там веселуха була
    Ссылка
    Lucky Lucky
      Lucky Lucky, 02.10.2020 01:13
    +1
    alefteev77, 02.10.2020 01:01
    Сучасний Мілан настільки посередня команда як за грою, так і складом, що їх можна обігрувати без проблем.
    В Італії дуже впав рівень футболу. Там грають в футбол тільки Ювентус, Інтер та Аталанта. Усіх інших можна і треба перемагати.
    По составу средняя?)) Лол, трансфермаркет открой и прессу почитай - они по стоимости входят в ТОП-5 серии А....посредственная команда говорит) К слову, стоят дороже, чем Аталанта) Уровень упал, конечно, потому что смена поколений в некотрых командах и она затянулась. Но зато выстрелила та же Аталанта. Но говорить о том, что Заря в состоянии там кого-то обыгрывать, ну прямо через чур оптимистично.
    Ссылка
    vasyan86
      vasyan86, 02.10.2020 01:02
    +1
    Алексей Романенко, 02.10.2020 01:00
    с нашим фартом будет: Наполи, Лестер, ЛАСК.
    Запорожским болелам пофартит так пофартит
    Ссылка
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 02.10.2020 01:39
    0
    alefteev77, 02.10.2020 01:01
    Сучасний Мілан настільки посередня команда як за грою, так і складом, що їх можна обігрувати без проблем.
    В Італії дуже впав рівень футболу. Там грають в футбол тільки Ювентус, Інтер та Аталанта. Усіх інших можна і треба перемагати.
    Та не скажи. Мені також не все подобається в їх грі, але Мілан, після відновлення серії А, нікому не програвав. Я не бажав би жодному з наших клубів в суперники італійців, але не пощастило( ЛЧ ).
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.10.2020 01:25
    0
    Раньше Милан участвовал в иных сериях пенальти ... дожились что имя то какое осталось, а когда они в лч последний раз играли?
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 02.10.2020 01:14
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 02.10.2020 01:07
    ЛАСК и Заря в одной корзине.
    ЛАСК в 3. а в какой Заря я уже запутался, на разных источниках по разному. У них с ЧФР одинаковый рейтинг, но кто в 3, а кто в 4...
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 02.10.2020 01:12
    0
    Алексей Романенко, 02.10.2020 00:55
    Ну что, 3 группы смерти для трёх украинских клубов??
    Едва ли.
    В ЛЕ "группа смерти" лишь в 1-й корзине. Во 2-й по-настоящему страшны только ПАОК,Лестер и РС, а в 4-й только Ницца и Лилль.
    Не сравнить с ЛЧ, где в первых 3-х корзинах вообще слабых команд не было, даже "желательные" были мягко говоря очень непросты.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 02.10.2020 01:07
    0
    Алексей Романенко, 02.10.2020 01:00
    с нашим фартом будет: Наполи, Лестер, ЛАСК.
    ЛАСК и Заря в одной корзине.
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 02.10.2020 01:00
    0
    vasyan86, 02.10.2020 00:58
    Гент, Рапид, Клуж
    с нашим фартом будет: Наполи, Лестер, ЛАСК.
    Ссылка
    vasyan86
      vasyan86, 02.10.2020 00:59
    0
    Manticora, 02.10.2020 00:57
    Этого игрока Риу Аве что тоа банально сыграл рукой.. Нужно за такие проделки Е Б А Т Ь в С Р А К У всей командой!! Чем он думал О Л Е Н Ь!!!
    Нервами плечевого сустава
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности