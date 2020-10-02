Риу Аве
2 : 2
(8 : 9)
Милан
01.10.2020, FT

ВИДЕО. Фантастическая серия пенальти в матче Милана и Риу Аве

В серии одиннадцатиметровых удачливее был итальянский клуб

  • 02.10.2020 12:12
  • 2658 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Фантастическая серия пенальти в матче Милана и Риу Аве
© ФК Милан

В поединке раунда плей-офф отбора Лиги Европы «Милан» с огромным трудом обыграл португальский «Риу Аве».

Основное время матча завершилось со счетом 1:1, после двух овертаймов на табло светился счет 2:2. В серии пенальти победил «Милан» — 9:8. При этом соперники выполнили по 12 ударов.

Лучшие моменты матча Риу Аве - Милан
120+12' ГОЛ ! С пенальти забил Симон Кьер (Милан).
120+9' ГОЛ ! С пенальти забил Иво-Даниэл Пинту (Риу Аве).
120+9' ГОЛ ! С пенальти забил Рафаэл Леау (Милан).
120+7' ГОЛ ! С пенальти забил Габриельзиньо (Риу Аве).
120+7' ГОЛ ! С пенальти забил Сандро Тонали (Милан).
120+6' ГОЛ ! С пенальти забил Желсон Дала (Риу Аве).
120+6' ГОЛ ! С пенальти забил Давиде Калабриа (Милан).
120+5' ГОЛ ! С пенальти забил Филипе Аугусто (Риу Аве).
120+5' ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Милан).
120+4' ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Пиазон (Риу Аве).
120+4' ГОЛ ! С пенальти забил Браим Диас (Милан).
120+3' ГОЛ ! С пенальти забил Никола Ямбор (Риу Аве).
120+3' ГОЛ ! С пенальти забил Тео Эрнандес (Милан).
120+2' ГОЛ ! С пенальти забил Адерлан Сантос (Риу Аве).
120+2' ГОЛ ! С пенальти забил Симон Кьер (Милан).
120+1' ГОЛ ! С пенальти забил Франсишку Жералдеш (Риу Аве).
120+1' ГОЛ ! С пенальти забил Исмаэль Беннасер (Милан).
120' ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Милан).
91' ГОЛ ! Мяч забил Желсон Дала (Риу Аве).
72' ГОЛ ! Мяч забил Франсишку Жералдеш (Риу Аве).
51' ГОЛ ! Мяч забил Алексис Салемакерс (Милан).
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Источник — ФК Милан

(7 голосов)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 02.10.2020 13:47
    0
    Это все ерунда. Самый смешной гол в истории человечества был забит Риекой Копенгагену.
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 02.10.2020 13:17
    0
    коментарор очень переживал
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 02.10.2020 12:50
    -1
    Фантастическая серия была в матче Шемрок Роверс Ирландия - Ильвес Финляндия 1 квал. раунд лиги Европы. По пенальти 12- 11 победили Ирландцы. Забили 22 пенальти подряд все игроки.начали бить по второму кругу и только в 23 по счету не забил финский игрок.
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 02.10.2020 12:19
    0
    Матч був драматичний. Мілан на 121-й хвилині заробив пенальті і зрівняв рахунок. Після цього команди били по 11 раз пенальті щоб виявити сильнішого. Шкода що не було де подивитись цей матч.
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 02.10.2020 12:17
    0
    у фіналі Кубка України (Ворскла-Динамо) було не менш яскраво.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 02.10.2020 13:47
    0
    Это все ерунда. Самый смешной гол в истории человечества был забит Риекой Копенгагену.
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 02.10.2020 13:17
    0
    коментарор очень переживал
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 02.10.2020 12:19
    0
    Матч був драматичний. Мілан на 121-й хвилині заробив пенальті і зрівняв рахунок. Після цього команди били по 11 раз пенальті щоб виявити сильнішого. Шкода що не було де подивитись цей матч.
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 02.10.2020 12:17
    0
    у фіналі Кубка України (Ворскла-Динамо) було не менш яскраво.
    Ссылка
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