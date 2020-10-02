ВИДЕО. Фантастическая серия пенальти в матче Милана и Риу Аве

В поединке раунда плей-офф отбора Лиги Европы «Милан» с огромным трудом обыграл португальский «Риу Аве».
Основное время матча завершилось со счетом 1:1, после двух овертаймов на табло светился счет 2:2. В серии пенальти победил «Милан» — 9:8. При этом соперники выполнили по 12 ударов.
Лучшие моменты матча Риу Аве - Милан
|120+12'
|ГОЛ ! С пенальти забил Симон Кьер (Милан).
|120+9'
|ГОЛ ! С пенальти забил Иво-Даниэл Пинту (Риу Аве).
|120+9'
|ГОЛ ! С пенальти забил Рафаэл Леау (Милан).
|120+7'
|ГОЛ ! С пенальти забил Габриельзиньо (Риу Аве).
|120+7'
|ГОЛ ! С пенальти забил Сандро Тонали (Милан).
|120+6'
|ГОЛ ! С пенальти забил Желсон Дала (Риу Аве).
|120+6'
|ГОЛ ! С пенальти забил Давиде Калабриа (Милан).
|120+5'
|ГОЛ ! С пенальти забил Филипе Аугусто (Риу Аве).
|120+5'
|ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Милан).
|120+4'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Пиазон (Риу Аве).
|120+4'
|ГОЛ ! С пенальти забил Браим Диас (Милан).
|120+3'
|ГОЛ ! С пенальти забил Никола Ямбор (Риу Аве).
|120+3'
|ГОЛ ! С пенальти забил Тео Эрнандес (Милан).
|120+2'
|ГОЛ ! С пенальти забил Адерлан Сантос (Риу Аве).
|120+2'
|ГОЛ ! С пенальти забил Симон Кьер (Милан).
|120+1'
|ГОЛ ! С пенальти забил Франсишку Жералдеш (Риу Аве).
|120+1'
|ГОЛ ! С пенальти забил Исмаэль Беннасер (Милан).
|120'
|ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Милан).
|91'
|ГОЛ ! Мяч забил Желсон Дала (Риу Аве).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Франсишку Жералдеш (Риу Аве).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексис Салемакерс (Милан).
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Источник — ФК Милан
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