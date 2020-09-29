Динамо Киев
3:0
Гент
'59   ТВ-трансляция: 

Динамо – Гент – 3:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов

  • 29.09.2020 21:58
  • 66371 просмотр
  • 347 комментариев
Динамо – Гент – 3:0. LIVE
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Лига чемпионов. Плей-офф. Ответный матч.

«Динамо» – «Гент» – 3:0 (первый матч – 2:1)

Виталий Буяльский (10), Карлос Де Пена (36, пенальти), Жерсон Родригес (49, пенальти)

Алессио Кастро-Монтес (28), Игорь Пластун (42)

«Динамо»: Георгий Бущан, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Томаш Кендзёра, Николай Шапаренко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Карлос Де Пена, Владислав Супряга, Жерсон Родригес

Запас: Денис Бойко, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Фран Соль, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Александр Сирота

«Гент»: Дави Руф, Нуриу Фортуна, Майкл Нгаду-Нгаджуи, Игорь Пластун, Алессио Кастро-Монтес, Никлас Дорш, Элиша Овусу (Сулайман Маррех, 54), Андерсон Ньянгбо, Тим Кляйндинст, Осман Букари, Лоран Депуатр

Запас: Колин Косеманс, Милан Мохаммади, Джордан Ботака, Матисс Самуаз, Свен Кумс, Брюно Гудо

Арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

НСК «Олимпийский» (Киев)

 

59 мин. Караваев выбил мяч с линии после удара головой от Пластуна!!!

58 мин. ВОТ ЭТО ДА! После навеса с углового Бущан отбил два удара, в том числе удар в упор от Пластуна!

57 мин. МОМЕНТ! Буяльский прострелил с правого фланга, и Де Пена с угла вратарской не сумел пробить голкипера!

54 мин. Замена у Гента. Вместо Овусу на поле вышел Маррех.

52 мин. Дорш по центру ворвался в штрафную Динамо и низовым ударом не пробил Бущана!

49 мин. ГОООООООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 3:0!!! Родригес с 11-тиметровой отметки развел мяч и голкипера по разным углам!

49 мин. А ВОТ ТЕПЕРЬ ТОЧНО ПЕНАЛЬТИ! Фортуна сбил Супрягу в штрафной!

47 мин. Неудачная атака Гента.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+2 мин. Овусу навесил из правого угла штрафной Динамо - Сидорчук выбил мяч.

45 мин. Арбитр добавил 2 минуты.

45 мин. Ньянгбо пробил справа с острого угла, и Бущан отбил мяч на угловой!

42 мин. Пластун грубо сыграл против Буяльского на фланге.

40 мин. Не будет второго пенальти. Арбитр посовещался с видеоассистентом и зафиксировал оффсайд у Супряги.

38 мин. ЕЩЕ ОДИН ПЕНАЛЬТИ! Нгаду-Нгаджуи сбил Супрягу в штрафной!

36 мин. ГОООООООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:0! Де Пена точно пробил под правую штангу! Руф угадал направление удара, но не дотянулся до мяча!

35 мин. ПЕНАЛЬТИ! Родригес сделал рывок по правому флангу и прострелил, а мяч от головы Пластуна отскочил ему в руку!

34 мин. Кастро-Монтес навесил с правого фланга, и Депуатр головой пробил неточно.

32 мин. Кастро-Монтес навесил с правого фланга, и Кендзёра головой выбил мяч.

30 мин. После скидки Буяльского Сидорчук из левого угла штрафной пробил выше ворот!

28 мин. Кастро-Монтес сбил Де Пену и сорвал контратаку Динамо.

26 мин. Нервничает Забарный: сделал неточную передачу в простой ситуации.

24 мин. Кастро-Монтес неточно навесил с правого фланга.

21 мин. ФУХ! Обрезались киевляне у своей штрафной, и гости вывели на ворота Букари, который не пробил Бущана!

20 мин. Фортуна сбил Родригеса в центре поля.

19 мин. После навеса со штрафного Забарный выбил мяч на Пластуна, который от линии штрафной пробил в руки Бущану!

17 мин. МОМЕЕЕНТ! Шапаренко с полулёта пробил из-за пределов штрафной и попал в штангу! Мяч отскочил в сторону Караваева, который пробил выше ворот!

14 мин. Шапаренко пробил с дальней дистанции, и мяч попал в Пластуна.

13 мин. Игра идет в центре поля.

10 мин. ГОООООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Супряга справа ворвался в штрафную Гента, качнул Пластуна и сделал прострел на линию вратарской, а Буяльский эффектно пяткой переправил мяч в ворота!

9 мин. Фортуна навесил с левого фланга, и Бущан поймал мяч.

6 мин. Фортуна прострелил с левого фланга, и Забарный выбил мяч.

5 мин. Киевляне контролируют мяч.

3 мин. Шапаренко со штрафного с левого фланга пробил выше ворот.

1 мин. Нгаду-Нгаджуи нарушил правила в центре поля.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

 

  

 

Во вторник, 29-го сентября, состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» будет принимать «Гент». Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 22:00.

«Бело-синим» осталось сделать один шаг для попадания в групповую стадию главного клубного евротурнира. Таким образом, киевляне могут пробиться в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА впервые с 2016 года. В первой встрече команда Мирчи Луческу обыграла «буйволов» со счетом 2:1. В начале поединка Супряга открыл счет, а перед перерывом хозяева поля сравняли результат. Принес «Динамо» победу точный удар Де Пены во второй половине встречи. Перед ответственным противостоянием киевляне уверенно разобрались с «Минаем» – 4:0. «Гент» в своем национальном первенстве оступился в дуэли с новичком элиты бельгийского футбола «Ауд-Хеверле», проиграв со счетом 2:3. Отметим, что из трех украинцев, выступающих в составе «Гента», с «Динамо» сможет сыграть только Пластун. Безус будет отбывать дисквалификацию за удаление в первом матче, а Яремчук оказался в лазарете.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Гент».

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Александр Снитко, Sport.ua

(4 голоса)

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      1. Крупная победа Динамо
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      2. Минимальная победа Динамо
    • 18.18% (52)
      3. Ничья
    • 3.85% (11)
      4. Минимальная победа Гента
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Комментарии
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 29.09.2020 23:17
    0
    Олег Тимофеюк, 29.09.2020 23:14
    Рагульё, «топ» соперника прошли, ждёте Барселону и Сити в группе?
    Рахля ведроголовая иди пукан помой воняет от тебя на сайте))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 29.09.2020 23:16
    0
    Alex86 1, 29.09.2020 23:16
    Ну ща хоть взаимосвязь пойдет в виде тренера + $ от лч на усиление, + от травм вернутся может уже
    Интересно что по трансферам будет ?
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 29.09.2020 23:16
    0
    Звено африканцев из разных стран.... Надо на каждого по пенальти...
    И будет как с Колосом прошлой осенью.)
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 29.09.2020 23:16
    0
    Динамо вообще играть бросило
    Нельзя так
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 29.09.2020 23:16
    -1
    Смотрю один рагуль никак не может угомониться, ну это хорошо.
    Ссылка
    Сан Саныч
      Сан Саныч, 29.09.2020 23:16
    0
    Ну Гент воще мёртвый,нужно согласится
    Ссылка
    Dynamo_Barca
      Dynamo_Barca, 29.09.2020 23:16
    0
    Олег Тимофеюк, 29.09.2020 23:08
    Да поставьте уже 10 пенальти бл, чего мелочиться-то, а ругульё и радо, соперника по уровню нашли.
    Ви вже з Олімпіком показали клас і Колосом також.
    Мовчав би ти вже Тимофейка,бо тошно вже від тебе.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.09.2020 23:16
    0
    jekаfunny, 29.09.2020 23:14
    Та да
    Ну ща хоть взаимосвязь пойдет в виде тренера + $ от лч на усиление, + от травм вернутся может уже
    Ссылка
    VolChebnyk
    online
      VolChebnyk, 29.09.2020 23:16
    -1
    you.me.owls from space, 29.09.2020 23:14
    Непонятна позиция администрации, отватительно читать обе стороны, если честно. Но никакого намека на модерацию тут нет и в помине.
    На цензор-там загон свинок знатный
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 29.09.2020 23:16
    +1
    Maks23, 29.09.2020 23:12
    Такое впечатление что на российском сайте находимся..одно обсырание динамо..радоваться надо что второй клуб украинский в лигу чемпионов выходит...
    Динамо заслуживает уважения. А про обсырания, только некоторые фанаты Шахтёра ненавидят Динамо, завидуют, не стоит на этих умалишённых обращать внимания
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 29.09.2020 23:15
    0
    Maks7777, 29.09.2020 23:10
    Да пора Луческу памятник в Киеве при жизни ставить или станцию метро почайну в честь его переименовать !!!Такую недокаманду в группу выводит!!
    В Донецьку тільки є місце для пам'яника Ківі на Моторолері.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 29.09.2020 23:15
    0
    Oleksandr Taktaiev, 29.09.2020 23:09
    Після такого пенальті починаєш сумніватися, що судді в Європі кваліфікованіші за Бойка чи Монзуль.
    А що у футбольних правилах десь є дозвіл тримати суперника за руку чи що інше? Я взагалі за те, щоб таке каралося якомога жорсткіше, А то побрали моду тримати у штрафній ніби так і можна
    Ссылка
    polesse2000
      polesse2000, 29.09.2020 23:15
    0
    Знатно у даунбасских маргеналов подгорает им больше нравиться смотреть "вкусный" футбол от "Интера"
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 29.09.2020 23:15
    +1
    Що Бущан витворяє???
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 29.09.2020 23:15
    -1
    VolChebnyk, 29.09.2020 23:14
    А ты на дауна
    А ты и есть даун
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 29.09.2020 23:15
    -2
    Сан Саныч, 29.09.2020 23:12
    Какой памьятник??? Суркису прийдётся мовзолей в Киеве Луческу строить
    Да да....хитрый Мирча недокаманду вывел в лч в группу ,а месяц назад этот недокоманда колосу с села летела!!!!!!Мирчу в меры Киева!!!!!!!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 29.09.2020 23:15
    -1
    КуцТВ, 29.09.2020 23:09
    не фанат Динамо, но на их игру наконец-то любо дорого смотреть. И радует что в команде играет много футболистов. Луч делает своё дело! Интересно что теперь упоротые ультрасы запоют?
    А нормальных киевлян и болельщиков - с выходом ЛЧ(если команда будет так же играть и не расслабится)
    Но есть одно но. Гент у себя в чемпе на 15м месте и в прошлом туре проиграл у себя какому-то недоклубу который из второй лиги пришёл. Да и голы с пеналей легко забивать
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 29.09.2020 23:15
    -1
    Олег Тимофеюк, 29.09.2020 23:14
    Рагульё, «топ» соперника прошли, ждёте Барселону и Сити в группе?
    Та не скули уже , потерйся отсюда
    Ссылка
    VolChebnyk
    online
      VolChebnyk, 29.09.2020 23:14
    -1
    Frank Piter, 29.09.2020 23:13
    О, ты на Подзалупный сырок отзываться стал. Это хорошо
    А ты на дауна
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 29.09.2020 23:14
    +1
    Alex86 1, 29.09.2020 23:13
    Господи до чего сурок довел команду что не верится уже даже что мы в ЛЧ наконец снова
    Та да
    Ссылка
    Saar
      Saar, 29.09.2020 22:49
    +10
    2-0 обожаю Динамо🥳🥳🥳👍👍👍👍👍
    Ссылка
    Ігор Греневич
    online
      Ігор Греневич, 29.09.2020 22:48
    +10
    Яка ж різниця між ДК Міхася і Луческу так ще далеко не все добре особливо в захисті але видно малюнок гри і да на гру цього ДК хочеться дивитись ......
    Ссылка
    Дмитрий Подвысоцкий
      Дмитрий Подвысоцкий, 29.09.2020 22:48
    +10
    Maks7777, 29.09.2020 22:46
    Да наш стадион!!!! Да не упоротые мы проплатили на три года ,а вы только недавно долги отдали за тот сезоон и за один год ещё не проплатили за этот!!Если конечно соля продадите ,тогда у вас денег может хватит что Бы ещё на годик проплатить!!!
    В Киеве ваши только мусорные кучи, лимита.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 29.09.2020 22:46
    +10
    VolChebnyk, 29.09.2020 22:45
    А )(уй тебе,макака,на рыло
    Залиш Тайсона в спокої.
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 29.09.2020 22:50
    +9
    Maks7777, 29.09.2020 22:46
    Да наш стадион!!!! Да не упоротые мы проплатили на три года ,а вы только недавно долги отдали за тот сезоон и за один год ещё не проплатили за этот!!Если конечно соля продадите ,тогда у вас денег может хватит что Бы ещё на годик проплатить!!!
    Ваш стадіон Ахметка продала в Днр так і грайте, не вякайте тут сепари штопані
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 29.09.2020 22:49
    +9
    Maks7777, 29.09.2020 22:46
    Да наш стадион!!!! Да не упоротые мы проплатили на три года ,а вы только недавно долги отдали за тот сезоон и за один год ещё не проплатили за этот!!Если конечно соля продадите ,тогда у вас денег может хватит что Бы ещё на годик проплатить!!!
    А ваш стадион в Донецке
    Можете двухсторонсоку сбацать с уфимским недобитком
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 29.09.2020 22:44
    +9
    VolChebnyk, 29.09.2020 22:30
    Макаки бегают по нашему стадиону ,грязь месят.После них невозможно будет играть
    На Донбассе ваш стадион, макака
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 29.09.2020 22:37
    +9
    Співчуття Пластуну. Бельгійська преса знов все на український легіон Генту повісить.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 29.09.2020 22:52
    +8
    Очень радует, что днонецких бомбит так, что зарево в Киеве видно
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.09.2020 22:37
    +8
    укр. гента помогали как могли
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 29.09.2020 23:08
    +7
    Поздравляю с ЛЧ!
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 29.09.2020 23:07
    +7
    Красавец Супряга, прогрессирует малой
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 29.09.2020 22:51
    +7
    Omen, 29.09.2020 22:49
    Женька, ну ты рад что великий тренер Шахтера взял этих инвалидов?
    Великий ? Твой коллега по цеху Маяковский рассказывает , что цыган никогда не имел отношения к успехам шахтера , то все палкин денисов и ахметов
    Вы ж в одном цеху сидите ? Почему разный бред пишите , скооперируйтесь там как-то
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 29.09.2020 22:49
    +7
    Все поки по плану...
    Так тримати!
    Радий за Луческу
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.09.2020 22:44
    +7
    с одной стороны смотришь на гент и думаешь что и хац с михой прошли бы их, а с др как вспомнишь групповой этап ЛЕ так и не факт вообще
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 29.09.2020 22:38
    +7
    serge_kr, 29.09.2020 22:36
    Опять украинец помогает нашим
    Жалко Пластуна, хороший защитник, сейчас у всего Гента спад
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 29.09.2020 22:50
    +6
    mayjumanji, 29.09.2020 22:49
    сосите xyй, кроты
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 29.09.2020 22:48
    +6
    serge_kr, 29.09.2020 22:45
    Почему горящей? Хватит пить, у тебя с головой проблемы
    Не знаю , видимо у вас такой сильный комплекс неполноценности, что для вас удачи Динамо - личная трагедия
    А вообще , о чем я с тобой говорю , ты эталонная лошара , которая рассказывала что Днепр сливает игры Динамо , в том матче когда Днепр выиграл 3-1
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 29.09.2020 22:48
    +6
    Maks7777, 29.09.2020 22:46
    Да наш стадион!!!! Да не упоротые мы проплатили на три года ,а вы только недавно долги отдали за тот сезоон и за один год ещё не проплатили за этот!!Если конечно соля продадите ,тогда у вас денег может хватит что Бы ещё на годик проплатить!!!
    І що тут такого радісного? Донбас-Арену вже вирішили поховати?
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 29.09.2020 22:48
    +6
    ZAKARPATFAN, 29.09.2020 22:42
    Против таких соперников не обязательно быть лисом чтобы выграть, можно и колобком
    Дедушка Луческу доказал что он дедушка, а не бабушка как Лесик и Хачкевич!
    Ссылка
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