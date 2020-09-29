Лига чемпионов. Плей-офф. Ответный матч.

«Динамо» – «Гент» – 3:0 (первый матч – 2:1)

Виталий Буяльский (10), Карлос Де Пена (36, пенальти), Жерсон Родригес (49, пенальти)

Алессио Кастро-Монтес (28), Игорь Пластун (42)

«Динамо»: Георгий Бущан, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Томаш Кендзёра, Николай Шапаренко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Карлос Де Пена, Владислав Супряга, Жерсон Родригес

Запас: Денис Бойко, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Фран Соль, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Александр Сирота

«Гент»: Дави Руф, Нуриу Фортуна, Майкл Нгаду-Нгаджуи, Игорь Пластун, Алессио Кастро-Монтес, Никлас Дорш, Элиша Овусу (Сулайман Маррех, 54), Андерсон Ньянгбо, Тим Кляйндинст, Осман Букари, Лоран Депуатр

Запас: Колин Косеманс, Милан Мохаммади, Джордан Ботака, Матисс Самуаз, Свен Кумс, Брюно Гудо

Арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

НСК «Олимпийский» (Киев)

59 мин. Караваев выбил мяч с линии после удара головой от Пластуна!!!

58 мин. ВОТ ЭТО ДА! После навеса с углового Бущан отбил два удара, в том числе удар в упор от Пластуна!

57 мин. МОМЕНТ! Буяльский прострелил с правого фланга, и Де Пена с угла вратарской не сумел пробить голкипера!

54 мин. Замена у Гента. Вместо Овусу на поле вышел Маррех.

52 мин. Дорш по центру ворвался в штрафную Динамо и низовым ударом не пробил Бущана!

49 мин. ГОООООООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 3:0!!! Родригес с 11-тиметровой отметки развел мяч и голкипера по разным углам!

49 мин. А ВОТ ТЕПЕРЬ ТОЧНО ПЕНАЛЬТИ! Фортуна сбил Супрягу в штрафной!

47 мин. Неудачная атака Гента.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+2 мин. Овусу навесил из правого угла штрафной Динамо - Сидорчук выбил мяч.

45 мин. Арбитр добавил 2 минуты.

45 мин. Ньянгбо пробил справа с острого угла, и Бущан отбил мяч на угловой!

42 мин. Пластун грубо сыграл против Буяльского на фланге.

40 мин. Не будет второго пенальти. Арбитр посовещался с видеоассистентом и зафиксировал оффсайд у Супряги.

38 мин. ЕЩЕ ОДИН ПЕНАЛЬТИ! Нгаду-Нгаджуи сбил Супрягу в штрафной!

36 мин. ГОООООООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:0! Де Пена точно пробил под правую штангу! Руф угадал направление удара, но не дотянулся до мяча!

35 мин. ПЕНАЛЬТИ! Родригес сделал рывок по правому флангу и прострелил, а мяч от головы Пластуна отскочил ему в руку!

34 мин. Кастро-Монтес навесил с правого фланга, и Депуатр головой пробил неточно.

32 мин. Кастро-Монтес навесил с правого фланга, и Кендзёра головой выбил мяч.

30 мин. После скидки Буяльского Сидорчук из левого угла штрафной пробил выше ворот!

28 мин. Кастро-Монтес сбил Де Пену и сорвал контратаку Динамо.

26 мин. Нервничает Забарный: сделал неточную передачу в простой ситуации.

24 мин. Кастро-Монтес неточно навесил с правого фланга.

21 мин. ФУХ! Обрезались киевляне у своей штрафной, и гости вывели на ворота Букари, который не пробил Бущана!

20 мин. Фортуна сбил Родригеса в центре поля.

19 мин. После навеса со штрафного Забарный выбил мяч на Пластуна, который от линии штрафной пробил в руки Бущану!

17 мин. МОМЕЕЕНТ! Шапаренко с полулёта пробил из-за пределов штрафной и попал в штангу! Мяч отскочил в сторону Караваева, который пробил выше ворот!

14 мин. Шапаренко пробил с дальней дистанции, и мяч попал в Пластуна.

13 мин. Игра идет в центре поля.

10 мин. ГОООООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Супряга справа ворвался в штрафную Гента, качнул Пластуна и сделал прострел на линию вратарской, а Буяльский эффектно пяткой переправил мяч в ворота!

9 мин. Фортуна навесил с левого фланга, и Бущан поймал мяч.

6 мин. Фортуна прострелил с левого фланга, и Забарный выбил мяч.

5 мин. Киевляне контролируют мяч.

3 мин. Шапаренко со штрафного с левого фланга пробил выше ворот.

1 мин. Нгаду-Нгаджуи нарушил правила в центре поля.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Во вторник, 29-го сентября, состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» будет принимать «Гент». Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 22:00.

«Бело-синим» осталось сделать один шаг для попадания в групповую стадию главного клубного евротурнира. Таким образом, киевляне могут пробиться в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА впервые с 2016 года. В первой встрече команда Мирчи Луческу обыграла «буйволов» со счетом 2:1. В начале поединка Супряга открыл счет, а перед перерывом хозяева поля сравняли результат. Принес «Динамо» победу точный удар Де Пены во второй половине встречи. Перед ответственным противостоянием киевляне уверенно разобрались с «Минаем» – 4:0. «Гент» в своем национальном первенстве оступился в дуэли с новичком элиты бельгийского футбола «Ауд-Хеверле», проиграв со счетом 2:3. Отметим, что из трех украинцев, выступающих в составе «Гента», с «Динамо» сможет сыграть только Пластун. Безус будет отбывать дисквалификацию за удаление в первом матче, а Яремчук оказался в лазарете.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Гент».