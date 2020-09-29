Лига чемпионов. Плей-офф. Ответный матч.
«Динамо» – «Гент» – 3:0 (первый матч – 2:1)
Виталий Буяльский (10), Карлос Де Пена (36, пенальти), Жерсон Родригес (49, пенальти)
Алессио Кастро-Монтес (28), Игорь Пластун (42)
«Динамо»: Георгий Бущан, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Томаш Кендзёра, Николай Шапаренко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Карлос Де Пена, Владислав Супряга, Жерсон Родригес
Запас: Денис Бойко, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Фран Соль, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Александр Сирота
«Гент»: Дави Руф, Нуриу Фортуна, Майкл Нгаду-Нгаджуи, Игорь Пластун, Алессио Кастро-Монтес, Никлас Дорш, Элиша Овусу (Сулайман Маррех, 54), Андерсон Ньянгбо, Тим Кляйндинст, Осман Букари, Лоран Депуатр
Запас: Колин Косеманс, Милан Мохаммади, Джордан Ботака, Матисс Самуаз, Свен Кумс, Брюно Гудо
Арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)
НСК «Олимпийский» (Киев)
59 мин. Караваев выбил мяч с линии после удара головой от Пластуна!!!
58 мин. ВОТ ЭТО ДА! После навеса с углового Бущан отбил два удара, в том числе удар в упор от Пластуна!
57 мин. МОМЕНТ! Буяльский прострелил с правого фланга, и Де Пена с угла вратарской не сумел пробить голкипера!
54 мин. Замена у Гента. Вместо Овусу на поле вышел Маррех.
52 мин. Дорш по центру ворвался в штрафную Динамо и низовым ударом не пробил Бущана!
49 мин. ГОООООООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 3:0!!! Родригес с 11-тиметровой отметки развел мяч и голкипера по разным углам!
49 мин. А ВОТ ТЕПЕРЬ ТОЧНО ПЕНАЛЬТИ! Фортуна сбил Супрягу в штрафной!
47 мин. Неудачная атака Гента.
ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45+2 мин. Овусу навесил из правого угла штрафной Динамо - Сидорчук выбил мяч.
45 мин. Арбитр добавил 2 минуты.
45 мин. Ньянгбо пробил справа с острого угла, и Бущан отбил мяч на угловой!
42 мин. Пластун грубо сыграл против Буяльского на фланге.
40 мин. Не будет второго пенальти. Арбитр посовещался с видеоассистентом и зафиксировал оффсайд у Супряги.
38 мин. ЕЩЕ ОДИН ПЕНАЛЬТИ! Нгаду-Нгаджуи сбил Супрягу в штрафной!
36 мин. ГОООООООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:0! Де Пена точно пробил под правую штангу! Руф угадал направление удара, но не дотянулся до мяча!
35 мин. ПЕНАЛЬТИ! Родригес сделал рывок по правому флангу и прострелил, а мяч от головы Пластуна отскочил ему в руку!
34 мин. Кастро-Монтес навесил с правого фланга, и Депуатр головой пробил неточно.
32 мин. Кастро-Монтес навесил с правого фланга, и Кендзёра головой выбил мяч.
30 мин. После скидки Буяльского Сидорчук из левого угла штрафной пробил выше ворот!
28 мин. Кастро-Монтес сбил Де Пену и сорвал контратаку Динамо.
26 мин. Нервничает Забарный: сделал неточную передачу в простой ситуации.
24 мин. Кастро-Монтес неточно навесил с правого фланга.
21 мин. ФУХ! Обрезались киевляне у своей штрафной, и гости вывели на ворота Букари, который не пробил Бущана!
20 мин. Фортуна сбил Родригеса в центре поля.
19 мин. После навеса со штрафного Забарный выбил мяч на Пластуна, который от линии штрафной пробил в руки Бущану!
17 мин. МОМЕЕЕНТ! Шапаренко с полулёта пробил из-за пределов штрафной и попал в штангу! Мяч отскочил в сторону Караваева, который пробил выше ворот!
14 мин. Шапаренко пробил с дальней дистанции, и мяч попал в Пластуна.
13 мин. Игра идет в центре поля.
10 мин. ГОООООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Супряга справа ворвался в штрафную Гента, качнул Пластуна и сделал прострел на линию вратарской, а Буяльский эффектно пяткой переправил мяч в ворота!
9 мин. Фортуна навесил с левого фланга, и Бущан поймал мяч.
6 мин. Фортуна прострелил с левого фланга, и Забарный выбил мяч.
5 мин. Киевляне контролируют мяч.
3 мин. Шапаренко со штрафного с левого фланга пробил выше ворот.
1 мин. Нгаду-Нгаджуи нарушил правила в центре поля.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
Pitch inspection done ✅ #dyngnt #UCL pic.twitter.com/YoENoYPQAs— KAA Gent (@KAAGent) September 29, 2020
Во вторник, 29-го сентября, состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» будет принимать «Гент». Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 22:00.
«Бело-синим» осталось сделать один шаг для попадания в групповую стадию главного клубного евротурнира. Таким образом, киевляне могут пробиться в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА впервые с 2016 года. В первой встрече команда Мирчи Луческу обыграла «буйволов» со счетом 2:1. В начале поединка Супряга открыл счет, а перед перерывом хозяева поля сравняли результат. Принес «Динамо» победу точный удар Де Пены во второй половине встречи. Перед ответственным противостоянием киевляне уверенно разобрались с «Минаем» – 4:0. «Гент» в своем национальном первенстве оступился в дуэли с новичком элиты бельгийского футбола «Ауд-Хеверле», проиграв со счетом 2:3. Отметим, что из трех украинцев, выступающих в составе «Гента», с «Динамо» сможет сыграть только Пластун. Безус будет отбывать дисквалификацию за удаление в первом матче, а Яремчук оказался в лазарете.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Гент».
Александр Снитко, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
И будет как с Колосом прошлой осенью.)
Нельзя так
Мовчав би ти вже Тимофейка,бо тошно вже від тебе.
А нормальных киевлян и болельщиков - с выходом ЛЧ(если команда будет так же играть и не расслабится)
Можете двухсторонсоку сбацать с уфимским недобитком
Вы ж в одном цеху сидите ? Почему разный бред пишите , скооперируйтесь там как-то
Так тримати!
Радий за Луческу
А вообще , о чем я с тобой говорю , ты эталонная лошара , которая рассказывала что Днепр сливает игры Динамо , в том матче когда Днепр выиграл 3-1
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.