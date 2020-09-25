ФОТО. Болельщики Колоса смотрели матч с Вольфсбургом в Ковалевке

«Колос» потерпел поражение от «Риеки» (0:2) в рамках третьего тура квалификации Лиги Европы.
Матч проходил в Хорватии. Но болельщики «Колоса» устроили совместный просмотр этого матча на большом экране в Ковалевке.
ФОТО. Ливень в Хорватии. Как Колос с Риекой плавали в болоте.
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Источник — ФК Колос Ковалевка
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