ФОТО. Болельщики Колоса смотрели матч с Вольфсбургом в Ковалевке

В Ковалевке устроили совместный просмотр матча под открытым небом

  • 25.09.2020 05:44
  • 1271 просмотр
  • 2 комментария
ФОТО. Болельщики Колоса смотрели матч с Вольфсбургом в Ковалевке
© ФК Колос

«Колос» потерпел поражение от «Риеки» (0:2) в рамках третьего тура квалификации Лиги Европы.

Матч проходил в Хорватии. Но болельщики «Колоса» устроили совместный просмотр этого матча на большом экране в Ковалевке.

ФОТО. Ливень в Хорватии. Как Колос с Риекой плавали в болоте.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Колос Ковалевка

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 25.09.2020 06:34
    +1
    Как там как там? Царь? Ну ну.. Ковалевке респект!
    Ссылка
    andeka1968
      andeka1968, 25.09.2020 06:31
    +1
    Может все-таки Колос не с Вольфсбургом играл?
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 25.09.2020 06:34
    +1
    Как там как там? Царь? Ну ну.. Ковалевке респект!
    Ссылка
    andeka1968
      andeka1968, 25.09.2020 06:31
    +1
    Может все-таки Колос не с Вольфсбургом играл?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности