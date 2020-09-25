ФОТО. Ливень в Хорватии. Как Колос с Риекой плавали в болоте

В четверг, 24 сентября, состоялся матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы.
При дождливой погоде хорватская «Риека» нанесла поражение «Колосу» из Ковалевки (2:0). Два гола были забиты в овертайме после грубых ошибок игроков команды гостей.
ФОТОГАЛЕРЕЯ. Матч проходил при ужасных погодных условиях.
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