Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Минай» – «Динамо» – 0:4

Александр Андриевский (36), Виктор Цыганков (41), Беньямин Вербич (59), Мислав Матич (69, автогол)

На 15-й минуте Беньямин Вербич не реализовал пенальти (вратарь).

Дмитрий Павлиш (6), Кирилл Меличенко (65), Максим Лопырёнок (77) – Илья Забарный (51)

Дмитрий Павлиш (14, фол последней надежды)

«Минай»: Андрей Попович, Тарас Сакив, Мислав Матич, Максим Лопырёнок, Кирилл Меличенко (Шемми Маембе, 75), Андрей Ткачук, Антон Шиндер, Дмитрий Павлиш, Денис Кожанов (Александр Маткобожик, 21), Анатолий Нуриев (Алексей Шпак, 67), Василий Пиняшко (Даниил Кныш, 68)

Запас: Антон Каниболоцкий, Руис Эдгар Капаррос, Aлександр Снижко, Алексей Шпак, Рустам Ахмедзаде, Олег Голодюк

«Динамо»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Aлександр Сирота, Томаш Кендзёра, Aлександр Андриевский, Владимир Шепелев (Сергей Сидорчук, 46), Беньямин Вербич, Виктор Цыганков (Георгий Цитаишвили, 62), Миккель Дуэлунд (Николай Шапаренко, 46), Владислав Супряга (Фран Соль, 46)

Запас: Денис Бойко, Артем Шабанов, Карлос Де Пена, Aлександр Караваев, Виталий Буяльский

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

НСК «Олимпийский» (Киев)

77 мин. Лопыренок сбил Вербича и сорвал атаку Динамо.

75 мин. Замены у Миная. Вместо Меличенко на поле вышел Маембе, Шиндера сменил Ахмедзаде.

74 мин. Замена у Динамо. Вместо Кендзеры на поле вышел Караваев.

72 мин. Киевляне продолжают владеть преимуществом.

69 мин. ГОООЛЛЛ!!! 0:4!!! Миколенко принял мяч без сопротивления защитников в левом углу штрафной Миная и сделал прострел на дальнюю штангу, а Матич срезал сферу в собственные ворота!

67 мин. Замены у Миная. Вместо Нуриева вышел Кныш, а вместо Пиняшко вышел Кныш.

65 мин. Меличенко грубо сыграл против Миколенко.

62 мин. Замена у Динамо. Вместо Цыганкова на поле вышел Цитаишвили.

59 мин. ГООООЛЛЛ!!! 0:3!!! Шапаренко приблизился к штрафной Миная и вывел один на один с голкипером Вербича, который технично подсек мяч в ворота!

56 мин. Вербич неточно прострелил с левого фланга.

53 мин. Игра идет в центре поля.

51 мин. Забарный завалил Шиндера на фланге.

48 мин. МОМЕНТ! Цыганков прострелил с правого фланга, и Шапаренко из центра штрафной пробил рядом со штангой!

46 мин. Замены у Динамо. Вместо Шепелева вышел Сидорчук, Дуэлунда сменил Шапаренко, а Соль вышел вместо Супряги.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр компенсировал 1 минуту.

44 мин. Неудачная атака Миная.

41 мин. ГОООЛЛЛ!!! 0:2!!! Вербич ворвался в штрафную Миная и обводящим ударом попал в дальнюю штангу, а Цыганков успел на добивание и отправил мяч в ворота!

40 мин. Вербич из-за пределов штравной пробил рядом со штангой!

39 мин. Киевляне продолжают владеть преимуществом.

36 мин. ГООООЛЛЛ!!! 0:1!!! После эффектной скидки пяткой от Супряги Андриевский вышел один на один с Поповичем и технично подсек мяч в ворота!

35 мин. Киевляне контролируют мяч.

33 мин. ОПАСНО! Кендзера навесил с правого фланга точно на Супрягу, который в падении головой пробил рядом со штангой!

31 мин. Сакив сыграл надежно после заброса на ход Цыганкову.

29 мин. Оффсайд у Дуэлунда.

26 мин. Дуэлунд слишком сильно забросил мяч на Супрягу в штрафную.

24 мин. Попович опередил Цыганкова, который мчался к мячу после передачи на ход.

23 мин. Неудачная атака Миная.

21 мин. Замена у Миная. Вместо Кожанова на поле вышел Маткобожик.

18 мин. Киевляне контролируют мяч.

15 мин. Не забивает Вербич! Попович среагировал на удар словенца!

14 мин. Красная и пенальти! Павлиш завалил Супряга, который вышел один на один с голкипером!

11 мин. ОПАСНО! Супряга прострелил в центр штрафной, и Цыганков пробил рядом со штангой!

9 мин. Минайцы используют высокий прессинг.

7 мин. Датчанину оказали медпомощь, и он продолжает встречу.

6 мин. Павлиш грубо сыграл против Дуэлунда.

2 мин. Пока игра идет в центре поля.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 26-го сентября, состоится поединок 4-го тура чемпионата Украины, в котором встретятся «Минай» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 14:00.

Изначально местом проведения встречи был Ужгород, но по соглашению сторон ее перенесли в Киев. При этом команда из Закарпатья остается номинальным хозяином поля. В прошедший мид-уик «Динамо» одержало важную победу в Генте и приблизилось к попаданию в групповой этап Лиги чемпионов. В предыдущем туре национального первенства киевляне на своем поле одолели ПФК «Львов» со счетом 3:1, а «Минай» в гостевом поединке крупно уступил донецкому «Олимпику» – 0:3. Ранее соперники дважды встречались в Кубке Украины. В сезоне 2018/2019 в 1/8 финала «бело-синие» обыграли минайцев со счетом 3:1, а в следующем розыгрыше киевляне одержали победу в полуфинале – 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Динамо».