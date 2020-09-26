4-й тур
Минай
0:4
Динамо Киев
'78   ТВ-трансляция: 

Минай – Динамо – 0:4. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 26.09.2020 14:00
  • 35199 просмотров
  • 189 комментариев
Минай – Динамо – 0:4. LIVE
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Минай» – «Динамо» – 0:4

Александр Андриевский (36), Виктор Цыганков (41), Беньямин Вербич (59), Мислав Матич (69, автогол)

На 15-й минуте Беньямин Вербич не реализовал пенальти (вратарь).

Дмитрий Павлиш (6), Кирилл Меличенко (65), Максим Лопырёнок (77) – Илья Забарный (51)

Дмитрий Павлиш (14, фол последней надежды)

«Минай»: Андрей Попович, Тарас Сакив, Мислав Матич, Максим Лопырёнок, Кирилл Меличенко (Шемми Маембе, 75), Андрей Ткачук, Антон Шиндер, Дмитрий Павлиш, Денис Кожанов (Александр Маткобожик, 21), Анатолий Нуриев (Алексей Шпак, 67), Василий Пиняшко (Даниил Кныш, 68)

Запас: Антон Каниболоцкий, Руис Эдгар Капаррос, Aлександр Снижко, Алексей Шпак, Рустам Ахмедзаде, Олег Голодюк

«Динамо»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Aлександр Сирота, Томаш Кендзёра, Aлександр Андриевский, Владимир Шепелев (Сергей Сидорчук, 46), Беньямин Вербич, Виктор Цыганков (Георгий Цитаишвили, 62), Миккель Дуэлунд (Николай Шапаренко, 46), Владислав Супряга (Фран Соль, 46)

Запас: Денис Бойко, Артем Шабанов, Карлос Де Пена, Aлександр Караваев, Виталий Буяльский

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

НСК «Олимпийский» (Киев)

 

77 мин. Лопыренок сбил Вербича и сорвал атаку Динамо.

75 мин. Замены у Миная. Вместо Меличенко на поле вышел Маембе, Шиндера сменил Ахмедзаде.

74 мин. Замена у Динамо. Вместо Кендзеры на поле вышел Караваев.

72 мин. Киевляне продолжают владеть преимуществом.

69 мин. ГОООЛЛЛ!!! 0:4!!! Миколенко принял мяч без сопротивления защитников в левом углу штрафной Миная и сделал прострел на дальнюю штангу, а Матич срезал сферу в собственные ворота!

67 мин. Замены у Миная. Вместо Нуриева вышел Кныш, а вместо Пиняшко вышел Кныш.

65 мин. Меличенко грубо сыграл против Миколенко.

62 мин. Замена у Динамо. Вместо Цыганкова на поле вышел Цитаишвили.

59 мин. ГООООЛЛЛ!!! 0:3!!! Шапаренко приблизился к штрафной Миная и вывел один на один с голкипером Вербича, который технично подсек мяч в ворота!

56 мин. Вербич неточно прострелил с левого фланга.

53 мин. Игра идет в центре поля.

51 мин. Забарный завалил Шиндера на фланге.

48 мин. МОМЕНТ! Цыганков прострелил с правого фланга, и Шапаренко из центра штрафной пробил рядом со штангой!

46 мин. Замены у Динамо. Вместо Шепелева вышел Сидорчук, Дуэлунда сменил Шапаренко, а Соль вышел вместо Супряги.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр компенсировал 1 минуту.

44 мин. Неудачная атака Миная.

41 мин. ГОООЛЛЛ!!! 0:2!!! Вербич ворвался в штрафную Миная и обводящим ударом попал в дальнюю штангу, а Цыганков успел на добивание и отправил мяч в ворота!

40 мин. Вербич из-за пределов штравной пробил рядом со штангой!

39 мин. Киевляне продолжают владеть преимуществом.

36 мин. ГООООЛЛЛ!!! 0:1!!! После эффектной скидки пяткой от Супряги Андриевский вышел один на один с Поповичем и технично подсек мяч в ворота!

35 мин. Киевляне контролируют мяч.

33 мин. ОПАСНО! Кендзера навесил с правого фланга точно на Супрягу, который в падении головой пробил рядом со штангой!

31 мин. Сакив сыграл надежно после заброса на ход Цыганкову.

29 мин. Оффсайд у Дуэлунда.

26 мин. Дуэлунд слишком сильно забросил мяч на Супрягу в штрафную.

24 мин. Попович опередил Цыганкова, который мчался к мячу после передачи на ход.

23 мин. Неудачная атака Миная.

21 мин. Замена у Миная. Вместо Кожанова на поле вышел Маткобожик.

18 мин. Киевляне контролируют мяч.

15 мин. Не забивает Вербич! Попович среагировал на удар словенца!

14 мин. Красная и пенальти! Павлиш завалил Супряга, который вышел один на один с голкипером!

11 мин. ОПАСНО! Супряга прострелил в центр штрафной, и Цыганков пробил рядом со штангой!

9 мин. Минайцы используют высокий прессинг.

7 мин. Датчанину оказали медпомощь, и он продолжает встречу.

6 мин. Павлиш грубо сыграл против Дуэлунда.

2 мин. Пока игра идет в центре поля.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В субботу, 26-го сентября, состоится поединок 4-го тура чемпионата Украины, в котором встретятся «Минай» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 14:00.

Изначально местом проведения встречи был Ужгород, но по соглашению сторон ее перенесли в Киев. При этом команда из Закарпатья остается номинальным хозяином поля. В прошедший мид-уик «Динамо» одержало важную победу в Генте и приблизилось к попаданию в групповой этап Лиги чемпионов. В предыдущем туре национального первенства киевляне на своем поле одолели ПФК «Львов» со счетом 3:1, а «Минай» в гостевом поединке крупно уступил донецкому «Олимпику» – 0:3. Ранее соперники дважды встречались в Кубке Украины. В сезоне 2018/2019 в 1/8 финала «бело-синие» обыграли минайцев со счетом 3:1, а в следующем розыгрыше киевляне одержали победу в полуфинале – 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Динамо».

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Александр Снитко, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 26.09.2020 15:38
    0
    SEMIRAMID, 26.09.2020 15:31
    Что все киевские болельщики на Тимофеюка набросились? Пусть он выговорится, успокоится, ему станет легче! Меня его высказывания вызывают улыбку! И так сегодня День печальный с цифрой "26"! Самолёт АН-26, погибло ребят 26 человек, и день сегодня 26 сентября! Три цифры "26"! А ещё в 1985-1987 году я служил в Чугуеве в Военно-Воздушных Силах и обслуживал полёты курсантов Харьковского училища Кожедуба именно на этом Чугуевском аэродроме каждый день. Помню, как однажды самолет "Руслан" садился на этот аэродром! Сел только со второй попытки, вырвав несколько бетонных плит на взлетной рулежке! Колёса у Руслана в рост человека! Ладно. Это моё грустное отступление от трагических вчерашних событиях. Земля пухом наших ребятам....Вечная память!
    Алкаш, сколько раз ты сегодня прыгало?
    Ссылка
    VolChebnyk
    online
      VolChebnyk, 26.09.2020 15:38
    -1
    DKTheBest2, 26.09.2020 15:27
    Лцческу хороший тренер. Для вас, кротів, він і зовсім на рівні бога.
    І маю зауважити, що мене поки що вражає поведінка Луческу. Немає ніяких заяв про судійство, ніяких образливо-принижуючих слів на адресу суперників. Схоже, що Луческу просто попав в нормальне середовище і той весь негатив у нього був тільки тому, що він перебував довгий час серед даунецьких.
    Да подожди,упоротое-вот начнет дырка лететь и начнется нытье
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 26.09.2020 15:37
    0
    stopor2016, 26.09.2020 15:34
    Да-да , хвала ничьим с Рухом и трём пеналям при 0:0.
    + 100
    А еще посмотрим как супер-пупер клюб из юзовки с олимпиком отыграет. В ближайшее время
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 26.09.2020 15:37
    0
    DKTheBest2, 26.09.2020 15:33
    Минай стоіть. Практично ніхто з гравців Миная не дограє моменти. Після втрати м'яча ніхто практично не бореться. На що розраховувати з такою грою?
    Минаю надо конечно об усилении состава задуматься.
    Ссылка
    SEMIRAMID
      SEMIRAMID, 26.09.2020 15:36
    0
    SEMIRAMID, 26.09.2020 15:31
    Что все киевские болельщики на Тимофеюка набросились? Пусть он выговорится, успокоится, ему станет легче! Меня его высказывания вызывают улыбку! И так сегодня День печальный с цифрой "26"! Самолёт АН-26, погибло ребят 26 человек, и день сегодня 26 сентября! Три цифры "26"! А ещё в 1985-1987 году я служил в Чугуеве в Военно-Воздушных Силах и обслуживал полёты курсантов Харьковского училища Кожедуба именно на этом Чугуевском аэродроме каждый день. Помню, как однажды самолет "Руслан" садился на этот аэродром! Сел только со второй попытки, вырвав несколько бетонных плит на взлетной рулежке! Колёса у Руслана в рост человека! Ладно. Это моё грустное отступление от трагических вчерашних событиях. Земля пухом наших ребятам....Вечная память!
    Кстати, свое фото на моём Нике в военной форме я сделал именно в Чугуеве в 1986 году, когда проходил там службу в Военно-Воздушных Силах!
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 26.09.2020 15:36
    +2
    ZAKARPATFAN, 26.09.2020 15:22
    Позор таким победам
    Лось, удаление 200%. У игрока тем более была уже карточка. Фол очевидный, руками цеплял. Так что утрись.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 26.09.2020 15:34
    +5
    ZAKARPATFAN, 26.09.2020 15:22
    Позор таким победам
    Да-да , хвала ничьим с Рухом и трём пеналям при 0:0.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 26.09.2020 15:33
    +2
    ZAKARPATFAN, 26.09.2020 15:28
    А нічо, що Минай грає в меншості? Чи це не має значення? Тому і результат такий
    Минай стоіть. Практично ніхто з гравців Миная не дограє моменти. Після втрати м'яча ніхто практично не бореться. На що розраховувати з такою грою?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.09.2020 15:33
    +4
    ZAKARPATFAN, 26.09.2020 15:22
    Позор таким победам
    Позор таким лохам , как ты
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 26.09.2020 15:32
    +1
    SportsMan, 26.09.2020 15:28
    Кто-то еще видел, как тут на спорт.юа сверху, где эмблемы клубов, был счет 2:2? Или это глюк моего планшета? Я аж офигел! Но перегрузил страницу, стало 0:2, слава богу
    Перегрузи еще раз. Станет 0:4
    Ссылка
    Дмитрий Подвысоцкий
    online
      Дмитрий Подвысоцкий, 26.09.2020 15:32
    +4
    ZAKARPATFAN, 26.09.2020 15:25
    А хіба з мого ніку не зрозуміло, що я маю відношення до Закарпаття? Краю, за який грає Минай? Чи це rocket science для тебе?
    С детства болел, на стене постер Миная висел? Сидел под дождем с безногим псом и смотрел матчи Миная? И вот ты с детства за клуб, основанный в 2015 году... Сказочный долб@еб...
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 26.09.2020 15:32
    -1
    SportsMan, 26.09.2020 15:28
    Кто-то еще видел, как тут на спорт.юа сверху, где эмблемы клубов, был счет 2:2? Или это глюк моего планшета? Я аж офигел! Но перегрузил страницу, стало 0:2, слава богу
    Я точно видел , но только отписался , как кто-то уже прозрел и выправил.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 26.09.2020 15:32
    -4
    В Стране траур, а на поле устроили гладиторские бои с варварами((.
    Без траурных повязок.
    Хватит!!! Доходите пешком этот матч. Не позорьтесь!
    Ссылка
    SEMIRAMID
      SEMIRAMID, 26.09.2020 15:31
    +6
    Что все киевские болельщики на Тимофеюка набросились? Пусть он выговорится, успокоится, ему станет легче! Меня его высказывания вызывают улыбку! И так сегодня День печальный с цифрой "26"! Самолёт АН-26, погибло ребят 26 человек, и день сегодня 26 сентября! Три цифры "26"! А ещё в 1985-1987 году я служил в Чугуеве в Военно-Воздушных Силах и обслуживал полёты курсантов Харьковского училища Кожедуба именно на этом Чугуевском аэродроме каждый день. Помню, как однажды самолет "Руслан" садился на этот аэродром! Сел только со второй попытки, вырвав несколько бетонных плит на взлетной рулежке! Колёса у Руслана в рост человека! Ладно. Это моё грустное отступление от трагических вчерашних событиях. Земля пухом наших ребятам....Вечная память!
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 26.09.2020 15:31
    +4
    Зараз тролі почнуть розповідати що Суркіс шубами гравців Миная підкупив щоб в свої ворота забивали
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 26.09.2020 15:31
    -1
    ZAKARPATFAN, 26.09.2020 15:28
    А нічо, що Минай грає в меншості? Чи це не має значення? Тому і результат такий
    А чому вони не виставили з самого початку 11 ?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.09.2020 15:28
    -5
    con clusion, 26.09.2020 15:25
    Зато Полиграфов обыграли. А теперь будут выгребать от всех подряд.
    Та же участь ждёт и Винники. Блеснули и харэ... Дальше связка баранок.
    А нічо, що Минай грає в меншості? Чи це не має значення? Тому і результат такий
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 26.09.2020 15:28
    -1
    Кто-то еще видел, как тут на спорт.юа сверху, где эмблемы клубов, был счет 2:2? Или это глюк моего планшета? Я аж офигел! Но перегрузил страницу, стало 0:2, слава богу
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 26.09.2020 15:27
    +1
    VolChebnyk, 26.09.2020 15:17
    Ну что, упоротые, будете Луческу еще канифолить? Или повоняли немного и успокоились?
    Лцческу хороший тренер. Для вас, кротів, він і зовсім на рівні бога.
    І маю зауважити, що мене поки що вражає поведінка Луческу. Немає ніяких заяв про судійство, ніяких образливо-принижуючих слів на адресу суперників. Схоже, що Луческу просто попав в нормальне середовище і той весь негатив у нього був тільки тому, що він перебував довгий час серед даунецьких.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 26.09.2020 15:25
    -5
    pricolist, 26.09.2020 15:21
    Бедный Минай, пошло изнасилование
    Зато Полиграфов обыграли. А теперь будут выгребать от всех подряд.
    Та же участь ждёт и Винники. Блеснули и харэ... Дальше связка баранок.
    Ссылка
    SEMIRAMID
      SEMIRAMID, 26.09.2020 15:31
    +6
    Что все киевские болельщики на Тимофеюка набросились? Пусть он выговорится, успокоится, ему станет легче! Меня его высказывания вызывают улыбку! И так сегодня День печальный с цифрой "26"! Самолёт АН-26, погибло ребят 26 человек, и день сегодня 26 сентября! Три цифры "26"! А ещё в 1985-1987 году я служил в Чугуеве в Военно-Воздушных Силах и обслуживал полёты курсантов Харьковского училища Кожедуба именно на этом Чугуевском аэродроме каждый день. Помню, как однажды самолет "Руслан" садился на этот аэродром! Сел только со второй попытки, вырвав несколько бетонных плит на взлетной рулежке! Колёса у Руслана в рост человека! Ладно. Это моё грустное отступление от трагических вчерашних событиях. Земля пухом наших ребятам....Вечная память!
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
    online
      Dynamo-s-Dnepra, 26.09.2020 15:04
    +6
    rugby1970, 26.09.2020 15:03
    А почему чучело - без полотенца на пустой голове???
    Донецких бесит, что тренер, которого они выгнали из команды, делает результат в киевском Динамо?
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 26.09.2020 13:59
    +6
    Сьогодні буде черговий розрив кротовських жоп
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 26.09.2020 15:34
    +5
    ZAKARPATFAN, 26.09.2020 15:22
    Позор таким победам
    Да-да , хвала ничьим с Рухом и трём пеналям при 0:0.
    Ссылка
    garik_trinity
      garik_trinity, 26.09.2020 14:58
    +5
    Ну что тут у нас? Шубы, судьятридварас? Ничего нового от донецких...😎😏
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 26.09.2020 14:51
    +5
    ZAKARPATFAN, 26.09.2020 14:48
    Помню когда в матче с Колосом Шахтеру дали три пеналя, фаны ДК говорили что все пенали правильные, но Динамо бы столько не дали, заговор, судьи мудаки. А тут тебе на, три удаления для Динамо в трех разных матчах
    А ты фантазер! Фанаты дк такое говорили? Классно придумал
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.09.2020 14:51
    +5
    Андрей Овчаренко, 26.09.2020 14:51
    Привет, ставочку сделал на матч?
    Привет , не , не успел . А ты ?)
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 26.09.2020 14:22
    +5
    serge_kr, 26.09.2020 14:21
    Опять шубы в деле, удаление и ещё пенальти, позорище киевское
    пенальти не было?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.09.2020 15:33
    +4
    ZAKARPATFAN, 26.09.2020 15:22
    Позор таким победам
    Позор таким лохам , как ты
    Ссылка
    Дмитрий Подвысоцкий
    online
      Дмитрий Подвысоцкий, 26.09.2020 15:32
    +4
    ZAKARPATFAN, 26.09.2020 15:25
    А хіба з мого ніку не зрозуміло, що я маю відношення до Закарпаття? Краю, за який грає Минай? Чи це rocket science для тебе?
    С детства болел, на стене постер Миная висел? Сидел под дождем с безногим псом и смотрел матчи Миная? И вот ты с детства за клуб, основанный в 2015 году... Сказочный долб@еб...
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 26.09.2020 15:31
    +4
    Зараз тролі почнуть розповідати що Суркіс шубами гравців Миная підкупив щоб в свої ворота забивали
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 26.09.2020 15:12
    +4
    Сидорчук і Андрієвський разом на полі - це моветон. Хіба що... для автобусу, але це - лише в єврокубках.
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 26.09.2020 14:56
    +4
    Олег Тимофеюк, 26.09.2020 14:55
    Нужно уже в правилах записать, что дерьнаме нужно играть только в большинстве, ведь игру у этих позорников как не было, так и нет.
    тимофеюк, ты инвалид? Почему всегда тут? На улицу не выходишь?
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 26.09.2020 14:56
    +4
    Олег Тимофеюк, 26.09.2020 14:47
    2:2
    Соси у Руха. Рух в твій вафле-прийомник.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.09.2020 14:51
    +4
    ZAKARPATFAN, 26.09.2020 14:48
    Помню когда в матче с Колосом Шахтеру дали три пеналя, фаны ДК говорили что все пенали правильные, но Динамо бы столько не дали, заговор, судьи мудаки. А тут тебе на, три удаления для Динамо в трех разных матчах
    Лох, ты бредишь и брешешь как обычно
    Там две пенки левых - третья вообще с фолом Марлоса
    Какое уделение в матча ДК не по делу ?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 26.09.2020 14:06
    +4
    Вже не вперше бачу, що на трибунах стадіонів в Україні курять. Це як? Дозволено? Чи тільки для президентів команд? Суркіс постійно, Козловський, сьогодні поряд з Михайличенком( не всиг помітити хто це був).
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 26.09.2020 15:05
    +3
    garik_trinity, 26.09.2020 14:58
    Ну что тут у нас? Шубы, судьятридварас? Ничего нового от донецких...😎😏
    Тимовафлюк методички переплутав. У його фсбешних кураторів вчора почалася п'ятниця і ніхто не проконтролював.
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    Дмитрий Подвысоцкий
    online
      Дмитрий Подвысоцкий, 26.09.2020 15:03
    +3
    Олег Тимофеюк, 26.09.2020 14:59
    Это очередной прыгун, забей.
    Ты вообще членораздельную речь понимаешь? Или как вы там общаетесь? Как пещерные люди - через обозначения половых органов и сигналов спать, есть, ходить в туалет? Или ты и твой "бро" как псы, по системе запахов общаетесь?
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    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 26.09.2020 15:03
    +3
    Вербич вроде почти пришел в себя после травмы. Пригодится на церемонии вбивания последнего гвоздя в крышку гроба Гента
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    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 26.09.2020 14:58
    +3
    Наблюдаю какое-то зарево в районе Донецка 😁
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