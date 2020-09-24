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Риека – Колос – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы

  • 24.09.2020 21:41
  • 16490 просмотров
  • 14 комментариев
Риека – Колос – 0:0. LIVE
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Лига Европы. 3-й квалификационный раунд.

«Риека» – «Колос» – 0:0

Никита Кравченко (3), Евгений Задоя (37)

«Риека»: Иван Невистич, Хрвое Смолчич, Дарко Велковски, Лука Цапан, Даниэл Штефул, Домагой Павичич, Адам Гнезда-Черич, Иван Томечак, Стьепан Лончар, Франко Адрияшевич, Роберт Мурич

Запас: Дэвид Нволокор, Никол Галович, Иван Лепиница, Момчило Распопович, Томислав Турчин, Жоау Эсковал, Сандро Куленович

«Колос»: Евгений Волынец, Владислав Емец, Евгений Новак, Кирилл Петров, Виталий Гавриш, Никита Кравченко, Денис Антюх, Евгений Задоя, Андрей Богданов, Евгений Смирный, Владимир Лысенко

Запас: Евгений Кучеренко, Евгений Морозко, Евгений Селезнёв, Александр Черноморец, Денис Костышин, Павел Ореховский, Олег Ильин

Арбитр: Тьягу Мартинш (Португалия)

Стадион «Руевица» (Риека, Хорватия)

 

63 мин. Лысенко со штрафного метров с 30-ти пробил в стенку.

60 мин. Кравченко слишком сильно сделал передачу по правому флангу на ход Смирному.

58 мин. После скидки Лысенко Богданов пробил выше ворот!

57 мин. ОПАСНО! После сольного прохода Павичич пробил в руки Волынцу!

55 мин. Антюх прострелил с левого фланга, но Кравченко не сумел зацепиться за мяч.

53 мин. Богданову оказывают медицинскую помощь.

52 мин. Руслан Костышин получил горчичник за чрезмерную эмоциональность.

51 мин. Богданов подал два угловых, но пробить по воротам Риеки не удалось.

49 мин. Ковалевцы контролируют мяч.

47 мин. Богданов грамотно сыграл в центре штрафной Колоса, не дав пробить сопернику.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

45 мин. Павичич из-за пределов штрафной пробил неточно.

43 мин. МОМЕНТ! Богданов навесил со штрафного с левого фланга, Антюх скинул на линию вратарской, и Новак пробил выше ворот!

41 мин. Смирный с правого фланга навесил в руки голкиперу.

39 мин. Лончару оказывают медицинскую помощь.

37 мин. Задоя в верховой борьбе локтем задел оппонента.

35 мин. Адрияшевич из-за пределов штрафной пробил неточно.

34 мин. Гавриш неточно навесил с правого фланга.

33 мин. ЭХ! Богданов навесил с левого фланга, и Антюх немного не дотянулся до мяча!

32 мин. Ковалевцы контролируют мяч.

30 мин. Лысенко выиграл подбор перед штрафной Риеки, но сделал слишком сильную передачу на ход Антюху.

28 мин. Богданов навесил со штрафного с правого фланга, но эта передача не нашла партнеров.

27 мин. Удар Лысенко из левого угла штрафной заблокировали защитники.

26 мин. После навеса со штрафного Волынец поймал мяч.

24 мин. Петров грубо ошибся перед своей штрафной, и повезло, что момент завершился  фолом Адрияшевича!

23 мин. Оффсайд у Лысенко.

21 мин. Богданов навесил со штрафного с правого фланга, и защитник Риеки выбил мяч.

20 мин. Оффсайд у Мурича.

18 мин. Павичич нарушил правила в центре поля.

16 мин. Еще один угловой Мурича - Кравченко выбил мяч.

15 мин. УХ! Мурич с углового закрутил мяч в ворота, и Волынец в падении выбил сферу!

13 мин. ОПАСНО! После навеса с углового Волынец кулаком выбил мяч, а затем Гнезда-Черич нанес удар, и мяч не долетел до ворот!

12 мин. Хозяева поля владеют территориальным преимуществом.

10 мин. Оффсайд у Штефула.

9 мин. После прострела с фланга Волынец поймал мяч.

5 мин. Богданов неточно навесил с левого фланга.

5 мин. Адрияшевич нарушил правила в центре поля.

3 мин. Кравченко сорвал атаку Риеки.

2 мин. Оффсайд у Адрияшевича.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В четверг, 24-го сентября, состоится поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором хорватская «Риека» будет принимать «Колос». Матч пройдет в Риеке на стадионе «Руевица», начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Неделю назад ковалевский клуб дебютировал в еврокубках и удивил футбольную Европу гостевой победой над греческим «Арисом» (2:1). Теперь команду Руслана Костышина ждет очередное испытание – противостояние в Риеке с местным клубом, который в прошлом чемпионате Хорватии занял третье место. После выезда в Салоники ковалёвцы во Львове обыграли «Рух» со счетом 2:1 и после трех туров занимают шестое место в национальном первенстве (2 победы и 1 поражение). Что ж, будем надеяться, что амбиций футболистов коллектива из Киевской области хватит для очередного успеха на евроарене.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Риека» – «Колос».

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Александр Снитко, Sport.ua

(12 голосов)

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  • Спрогнозируйте исход матча квалификации Лиги Европы между командами Риека и Колос, который пройдет 24 сентября в Хорватии.
    • 4.49% (4)
      1. Крупная победа Риеки
    • 16.85% (15)
      2. Минимальная победа Риеки
    • 2.25% (2)
      3. Победа Риеки по пенальти
    • 19.1% (17)
      4. Победа Колоса по пенальти
    • 50.56% (45)
      5. Минимальная победа Колоса
    • 6.74% (6)
      6. Крупная победа Колоса
    Результаты опроса Проголосовали — 89
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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 24.09.2020 22:52
    -1
    Бешикташ проиграл Риу Аве по пенальти!!!
    Ссылка
    vlado4ekua
      vlado4ekua, 24.09.2020 22:51
    0
    Вячеслав Самойлов, 24.09.2020 22:04
    По сегодняшним результатам: среди представителей, кого имеет смысл рассматривать, как конкурентов (на повышение в рейтинге или кого нам желательно догнать или обойти) на 10 вечера имеем: Россия -1 клуб, Турция -1 клуб, Дания -1 клуб.
    Наши (Десна) - пока к сожалению тоже проигрывают 0:1...
    У турков уже -2 клуба. Хоть какая-то радость
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 24.09.2020 22:44
    +1
    Выпускайте Селю он фартовой в Еврокубках, Днепру много помагал.
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 24.09.2020 22:30
    +1
    Колос прессует Риеку
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 24.09.2020 22:21
    +2
    удачі селу! їбаште далі, творіть історію!
    Ссылка
    dimando560
    online
      dimando560, 24.09.2020 22:10
    0
    Ахах)) Костышин комуто из Риеки: "Та иди ты на х**"
    Ссылка
    Hottabych
    online
      Hottabych, 24.09.2020 22:09
    +1
    Roman Stromylo, 24.09.2020 22:07
    Скиньте посилання на матч
    https://sport-stream.ru/match/1564324/ Но нету звука
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 24.09.2020 22:07
    0
    Трансляция, если что, есть на live.tv. Только ace stream установить надо.
    Ссылка
    Roman Stromylo
    online
      Roman Stromylo, 24.09.2020 22:07
    0
    Скиньте посилання на матч
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 24.09.2020 22:04
    +1
    По сегодняшним результатам: среди представителей, кого имеет смысл рассматривать, как конкурентов (на повышение в рейтинге или кого нам желательно догнать или обойти) на 10 вечера имеем: Россия -1 клуб, Турция -1 клуб, Дания -1 клуб.
    Наши (Десна) - пока к сожалению тоже проигрывают 0:1...
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 24.09.2020 22:03
    0
    хорвати - відомі симулянти
    Ссылка
    Vytas Mesk
    online
      Vytas Mesk, 24.09.2020 22:02
    +2
    Колос надо брать мяч под контроль иначе от обороны на контр атаках проиграют. Риека не гранд так нельзя играть.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 24.09.2020 22:02
    -3
    что то Колос сыпется...
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 24.09.2020 21:25
    +2
    Охренеть! Четыре Евгения в основе и три в запасе.Жеки порвут Риеки!!!


    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 24.09.2020 22:21
    +2
    удачі селу! їбаште далі, творіть історію!
    Ссылка
    Vytas Mesk
    online
      Vytas Mesk, 24.09.2020 22:02
    +2
    Колос надо брать мяч под контроль иначе от обороны на контр атаках проиграют. Риека не гранд так нельзя играть.
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 24.09.2020 21:25
    +2
    Охренеть! Четыре Евгения в основе и три в запасе.Жеки порвут Риеки!!!


    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 24.09.2020 22:44
    +1
    Выпускайте Селю он фартовой в Еврокубках, Днепру много помагал.
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 24.09.2020 22:30
    +1
    Колос прессует Риеку
    Ссылка
    Hottabych
    online
      Hottabych, 24.09.2020 22:09
    +1
    Roman Stromylo, 24.09.2020 22:07
    Скиньте посилання на матч
    https://sport-stream.ru/match/1564324/ Но нету звука
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 24.09.2020 22:04
    +1
    По сегодняшним результатам: среди представителей, кого имеет смысл рассматривать, как конкурентов (на повышение в рейтинге или кого нам желательно догнать или обойти) на 10 вечера имеем: Россия -1 клуб, Турция -1 клуб, Дания -1 клуб.
    Наши (Десна) - пока к сожалению тоже проигрывают 0:1...
    Ссылка
    vlado4ekua
      vlado4ekua, 24.09.2020 22:51
    0
    Вячеслав Самойлов, 24.09.2020 22:04
    По сегодняшним результатам: среди представителей, кого имеет смысл рассматривать, как конкурентов (на повышение в рейтинге или кого нам желательно догнать или обойти) на 10 вечера имеем: Россия -1 клуб, Турция -1 клуб, Дания -1 клуб.
    Наши (Десна) - пока к сожалению тоже проигрывают 0:1...
    У турков уже -2 клуба. Хоть какая-то радость
    Ссылка
    dimando560
    online
      dimando560, 24.09.2020 22:10
    0
    Ахах)) Костышин комуто из Риеки: "Та иди ты на х**"
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 24.09.2020 22:07
    0
    Трансляция, если что, есть на live.tv. Только ace stream установить надо.
    Ссылка
    Roman Stromylo
    online
      Roman Stromylo, 24.09.2020 22:07
    0
    Скиньте посилання на матч
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 24.09.2020 22:03
    0
    хорвати - відомі симулянти
    Ссылка
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