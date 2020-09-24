Лига Европы. 3-й квалификационный раунд.

«Риека» – «Колос» – 0:0

Никита Кравченко (3), Евгений Задоя (37)

«Риека»: Иван Невистич, Хрвое Смолчич, Дарко Велковски, Лука Цапан, Даниэл Штефул, Домагой Павичич, Адам Гнезда-Черич, Иван Томечак, Стьепан Лончар, Франко Адрияшевич, Роберт Мурич

Запас: Дэвид Нволокор, Никол Галович, Иван Лепиница, Момчило Распопович, Томислав Турчин, Жоау Эсковал, Сандро Куленович

«Колос»: Евгений Волынец, Владислав Емец, Евгений Новак, Кирилл Петров, Виталий Гавриш, Никита Кравченко, Денис Антюх, Евгений Задоя, Андрей Богданов, Евгений Смирный, Владимир Лысенко

Запас: Евгений Кучеренко, Евгений Морозко, Евгений Селезнёв, Александр Черноморец, Денис Костышин, Павел Ореховский, Олег Ильин

Арбитр: Тьягу Мартинш (Португалия)

Стадион «Руевица» (Риека, Хорватия)

63 мин. Лысенко со штрафного метров с 30-ти пробил в стенку.

60 мин. Кравченко слишком сильно сделал передачу по правому флангу на ход Смирному.

58 мин. После скидки Лысенко Богданов пробил выше ворот!

57 мин. ОПАСНО! После сольного прохода Павичич пробил в руки Волынцу!

55 мин. Антюх прострелил с левого фланга, но Кравченко не сумел зацепиться за мяч.

53 мин. Богданову оказывают медицинскую помощь.

52 мин. Руслан Костышин получил горчичник за чрезмерную эмоциональность.

51 мин. Богданов подал два угловых, но пробить по воротам Риеки не удалось.

49 мин. Ковалевцы контролируют мяч.

47 мин. Богданов грамотно сыграл в центре штрафной Колоса, не дав пробить сопернику.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

45 мин. Павичич из-за пределов штрафной пробил неточно.

43 мин. МОМЕНТ! Богданов навесил со штрафного с левого фланга, Антюх скинул на линию вратарской, и Новак пробил выше ворот!

41 мин. Смирный с правого фланга навесил в руки голкиперу.

39 мин. Лончару оказывают медицинскую помощь.

37 мин. Задоя в верховой борьбе локтем задел оппонента.

35 мин. Адрияшевич из-за пределов штрафной пробил неточно.

34 мин. Гавриш неточно навесил с правого фланга.

33 мин. ЭХ! Богданов навесил с левого фланга, и Антюх немного не дотянулся до мяча!

32 мин. Ковалевцы контролируют мяч.

30 мин. Лысенко выиграл подбор перед штрафной Риеки, но сделал слишком сильную передачу на ход Антюху.

28 мин. Богданов навесил со штрафного с правого фланга, но эта передача не нашла партнеров.

27 мин. Удар Лысенко из левого угла штрафной заблокировали защитники.

26 мин. После навеса со штрафного Волынец поймал мяч.

24 мин. Петров грубо ошибся перед своей штрафной, и повезло, что момент завершился фолом Адрияшевича!

23 мин. Оффсайд у Лысенко.

21 мин. Богданов навесил со штрафного с правого фланга, и защитник Риеки выбил мяч.

20 мин. Оффсайд у Мурича.

18 мин. Павичич нарушил правила в центре поля.

16 мин. Еще один угловой Мурича - Кравченко выбил мяч.

15 мин. УХ! Мурич с углового закрутил мяч в ворота, и Волынец в падении выбил сферу!

13 мин. ОПАСНО! После навеса с углового Волынец кулаком выбил мяч, а затем Гнезда-Черич нанес удар, и мяч не долетел до ворот!

12 мин. Хозяева поля владеют территориальным преимуществом.

10 мин. Оффсайд у Штефула.

9 мин. После прострела с фланга Волынец поймал мяч.

5 мин. Богданов неточно навесил с левого фланга.

5 мин. Адрияшевич нарушил правила в центре поля.

3 мин. Кравченко сорвал атаку Риеки.

2 мин. Оффсайд у Адрияшевича.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В четверг, 24-го сентября, состоится поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором хорватская «Риека» будет принимать «Колос». Матч пройдет в Риеке на стадионе «Руевица», начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Неделю назад ковалевский клуб дебютировал в еврокубках и удивил футбольную Европу гостевой победой над греческим «Арисом» (2:1). Теперь команду Руслана Костышина ждет очередное испытание – противостояние в Риеке с местным клубом, который в прошлом чемпионате Хорватии занял третье место. После выезда в Салоники ковалёвцы во Львове обыграли «Рух» со счетом 2:1 и после трех туров занимают шестое место в национальном первенстве (2 победы и 1 поражение). Что ж, будем надеяться, что амбиций футболистов коллектива из Киевской области хватит для очередного успеха на евроарене.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Риека» – «Колос».