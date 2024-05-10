Украина. Премьер лига10 мая 2024, 12:22 |
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Где смотреть онлайн чемпионата Украины Оболонь – Рух
11 мая в 15:30 состоится матч 28-го тура УПЛ
10 мая 2024, 12:22 |
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В субботу, 11 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Оболонь» и «Рух».
Игра пройдет на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве. Начало матча запланировано в 15:30.
К началу 28-го тура «Оболонь» занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 25 очков. «Рух» занимает 5 строчку, сыграв 27 матчей и набрав 45 очков.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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