В субботу, 11 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Оболонь» и «Рух».

Игра пройдет на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве. Начало матча запланировано в 15:30.

К началу 28-го тура «Оболонь» занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 25 очков. «Рух» занимает 5 строчку, сыграв 27 матчей и набрав 45 очков.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV