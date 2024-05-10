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Украина. Премьер лига
10 мая 2024, 12:50 |
63
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – ЛНЗ

3 мая в 15:30 состоится матч 28-го тура УПЛ

10 мая 2024, 12:50 |
63
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – ЛНЗ
ФК ЛНЗ

В понедельник, 13 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «ЛНЗ».

Игра будет проходить в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало матча в 15:30.

К началу 28-го тура «Колос» занимает 10 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 29 очков. «ЛНЗ» занимает 7 строчку, сыграв 27 матчей и набрав 32 очка.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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