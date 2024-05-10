В понедельник, 13 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «ЛНЗ».

Игра будет проходить в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало матча в 15:30.

К началу 28-го тура «Колос» занимает 10 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 29 очков. «ЛНЗ» занимает 7 строчку, сыграв 27 матчей и набрав 32 очка.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV