Украина. Премьер лига10 мая 2024, 12:50 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – ЛНЗ
3 мая в 15:30 состоится матч 28-го тура УПЛ
10 мая 2024, 12:50 |
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В понедельник, 13 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «ЛНЗ».
Игра будет проходить в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало матча в 15:30.
К началу 28-го тура «Колос» занимает 10 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 29 очков. «ЛНЗ» занимает 7 строчку, сыграв 27 матчей и набрав 32 очка.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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