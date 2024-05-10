Украина. Премьер лига10 мая 2024, 12:38 | Обновлено 10 мая 2024, 12:42
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Днепр-1
12 мая в 13:00 состоится матч 28-го тура УПЛ
10 мая 2024, 12:38 | Обновлено 10 мая 2024, 12:42
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В воскресенье, 12 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Днепр-1».
Игра пройдет на стадионе «КСК Ника» в Александрии. Начало матча запланировано в 13:00.
К началу 28-го тура «Александрия» занимает 12 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 27 очков. «Днепр-1» занимает 4 строчку, сыграв 27 матчей и набрав 48 очков.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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