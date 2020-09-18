3-й тур
Динамо Киев
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Львов
19.09.2020 19:30   ТВ-трансляция: 

Динамо – ПФК Львов. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 18.09.2020 18:39
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Динамо – ПФК Львов. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

В субботу, 19-го сентября, состоится поединок третьего тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать ПФК «Львов». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 19:30.

Киевляне в минувший мид-уик проводили тяжелую встречу с «АЗ» в рамках квалификации Лиги чемпионов и одержали победу со счетом 2:0. А уже на следующей неделе команду Мирчи Луческу ждет выездное противостояние с бельгийским «Гентом», который станет барьером для «бело-синих» на пути в групповой раунд главного клубного евротурнира. Львовяне в предыдущем туре с разгромным счетом проиграли «Колосу» (0:4), а безвыигрышная серия «горожан» достигла 14-ти матчей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – ПФК «Львов».

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Александр Снитко, Sport.ua

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