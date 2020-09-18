Челси – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура Английской Премьер-лиги

  • 18.09.2020 14:50
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Челси – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча
© reuters.com

В воскресенье, 20-го сентября, состоится поединок 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонский «Челси» и «Ливерпуль». Матч пройдет в Лондоне(Англия), на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», начало в 18:30.

Еще пару месяцев назад коллективы Юргена Клоппа и Фрэнка Лэмпарда могли устроить головокружительную перестрелку на «Энфилде» (5:3) в конце успешного для «красных» сезона, а уже сейчас начинают новый путь по внутреннему первенству. Для «Челси» стартовый матч против «Брайтона» (3:1) не был проблемным, даже в условиях дебюта половины громких трансферов. А вот встреча «Ливерпуля» и «Лидса» стала голевым украшением первого тура (4:3), обнажив проблемы действующего чемпиона. Большая игра предстоит в рамках 187-й части дуэли, которая распространилась практически на все из достижимых для английских команд клубных состязаний.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Челси» – «Ливерпуль».

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Илья Береза, Sport.ua

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