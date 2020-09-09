ФОТО. Месси и Суарес провели тренировку в общей группе Барселоны

Нападающие «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес провели тренировку в составе каталонского клуба.
Также в общую группу вернулись Филиппе Коутиньо, Френки де Йонг, Серджи Бускетс и Анссумане Фати.
Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» хотят расстаться с Суаресом, потому что он не нужен новому тренеру Рональду Куману.
Месси также вел переговоры о возможном уходе в «Манчестер Сити», но все же остался в родном клубе еще на год.
First workout of the day | Leo #Messi, @Phil_Coutinho, @5sergiob, @DeJongFrenkie21, and @ANSUFATI train with the group! pic.twitter.com/XbzEQTsOd7— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 9, 2020
Источник — ФК Барселона
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