ФОТО. Месси и Суарес провели тренировку в общей группе Барселоны

Видимо, уже никто никуда не уходит

  • 09.09.2020 13:40
  • 1027 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Месси и Суарес провели тренировку в общей группе Барселоны
© ФК Барселона

Нападающие «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес провели тренировку в составе каталонского клуба.
 
Также в общую группу вернулись Филиппе Коутиньо, Френки де Йонг, Серджи Бускетс и Анссумане Фати.
 
Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» хотят расстаться с Суаресом, потому что он не нужен новому тренеру Рональду Куману.
 
Месси также вел переговоры о возможном уходе в «Манчестер Сити», но все же остался в родном клубе еще на год.

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Источник — ФК Барселона

(4 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 09.09.2020 14:03
    0
    Ехали б ребята в МЛС!
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.09.2020 13:44
    -1
    Коутинью ржёт вспоминая о 8:2.
    Отправьте меня ещё раз в аренду хочу Хет трика
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    ihor7003
    online
      ihor7003, 09.09.2020 14:03
    0
    Ехали б ребята в МЛС!
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