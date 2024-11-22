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Италия
22 ноября 2024, 11:18 | Обновлено 22 ноября 2024, 11:22
382
0

«Это все так отвратительно». Легенда сборной Италии уничтожил клуб Довбика

Антонио Кассано недоволен назначением Клаудио Раньери

22 ноября 2024, 11:18 | Обновлено 22 ноября 2024, 11:22
382
0
«Это все так отвратительно». Легенда сборной Италии уничтожил клуб Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Кассано

Бывший игрок сборной Италии Антонио Кассано прошелся критикой о римском «Роме» из-за назначения новым главным тренером Клаудио Раньери.

«На мой взгляд, семья Фридкиных совершила еще одну ошибку. Когда они увидели, что атмосфера в Риме отравлена, они подумали: «Мы приведем кого-нибудь, кто всех успокоит». Это все так противно.

При всем уважении к Раньери, являющемуся настоящим джентльменом, давайте будем честными. Он приносит покой и мир, но «Роме» нужно что-то большее, тренер с международным опытом, победитель. Снова говорю – это противно.

Фридкины, объясните мне, что это за грязная игра? Это что для того, чтобы успокоить людей? Поскольку я не глуп, я знаю, что некоторые люди будут рады возвращению Раньери, но это противно – приводить человека, который, возможно, станет лидером клуба в следующем году», – сказал Кассано.

Ранее писалось, что Артем Довбик провел первую беседу с новым наставником клуба.

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Антонио Кассано Рома Рим Клаудио Раньери чемпионат Италии по футболу Серия A назначение тренера Артем Довбик
Андрій Вітренко Источник: Footmercato
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