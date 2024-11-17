Говорил о конкурентах Довбика. Раньери дал обещание фанатам Ромы

Новый главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери рассказал о своих первоочередных задачах во главе «волков». Специалист дал обещание фанатам римского клуба.

«Цель – делать все, что в моих силах. Это нормально, что в моем контракте прописаны бонусы за достижение целей. Я их все прописал, в Лестере я прописал премию за чемпионство. Речь идет о том, что здесь есть люди, которые делают невероятные вещи для этой команды. Я встретил трех фанатов «Ромы», которые проезжали через Кальяри после поездки в Бельгию, чтобы потратить меньше денег. Здесь есть люди, которые идут на подлинные жертвы.

Я близок к семье Фридкиных, поэтому мы будем делать все вместе. Мы будем смотреть вместе и надеяться, что совершим как можно меньше ошибок. Помните, что ошибается только тот, кто совершает. На одном из зданий во Флоренции есть хорошее выражение: «Легче критиковать, чем делать». Мы хотим вернуть «Рому» на лидирующие позиции.

Я обещаю, что мы больше не увидим Анхелиньо в роли центрального защитника. Я считаю, что Суле и Дибала могут играть вместе, но команда – это вопрос баланса. Я не могу вам этого обещать, потому что если не получу от него ответа, то не сделаю этого», – сказал Клаудио.

Ранее сообщалось, что украинский тренер Виталий Кварцяный разнес форварда «волков» Артема Довбика.