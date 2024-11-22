Клуб украинского тренера в Кыргызстане в шаге от бронзовых наград
Сергей Пучков с семью украинцами шагают к цели
У команды «Мурас Юнайтед» из Джалал-Абада, которая имеет самое большое представительство украинцев среди других участников чемпионата Кыргызстана, есть хорошие шансы завоевать комплект бронзовых медалей в сезоне-2024.
На это настраивает своих подопечных главный тренер Сергей Пучков. Украинский специалист, появившийся в Джалал-Абаде около трех месяцев назад, рассказал Sport.ua о турнирной ситуации и планах его коллектива.
– Некоторое время у нас были шансы побороться за серебряные медали, однако не все сложилось так, как хотелось бы, – сказал он. – В предыдущем туре «Мурас Юнайтед» потерял очки в выездной встрече с «Алдиером», сыграв вничью, 0:0, а шедший на втором месте наш конкурент «Дордой» победил. После того матча появилось чувство опустошенности, от которого некоторое время не удавалось отойти.
– Что в конце концов помогло его избавиться?
– Проведя два контрольных матча 14 и 18 ноября, все как будто стало на свои места, и в психологическом плане никаких проблем нет. В этих спаррингах отрабатывали игровые взаимосвязи и стандарты. Теперь готовимся к двум заключительным матчам чемпионата, в которых будем стремиться набрать максимум очков. Впрочем, уже в случае победы в ближайшем поединке наша команда досрочно финиширует на третьей строчке.
– Кто является конкурентом в борьбе за бронзовые награды?
– «Алай» из Оша. Эта команда отстает от Мурас Юнайтед на четыре очка. Кстати, с ней мы встретимся в последнем туре. Чтобы к этой игре подойти уже в статусе досрочного обладателя бронзы, нам нужно взять три очка в ближайшем матче – с «Талантом» из Беш-Кюнгоя.
Напомним, что в составе «Мурас Юнайтед» играют семь воспитанников украинского футбола – Андрей Мищенко, Кирилл Процишин, Александр Голиков, Евгений Терзи, Юрий Мате, Игорь Гончар и Олег Марчук. Все они имеют возможность к званию обладателя Кубка Кыргызстана добавить комплект бронзовых наград.
Сообщалось, что в сентябре Сергей Пучков и семь украинских футболистов выиграли Национальный кубок в Азии.
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