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Украина. Премьер лига
15 сентября 2024, 22:20 | Обновлено 15 сентября 2024, 22:37
659
0

Пучков и семь украинских футболистов выиграли национальный кубок в Азии

Это первый успех украинского специалиста в Кыргызстане

15 сентября 2024, 22:20 | Обновлено 15 сентября 2024, 22:37
659
0
Пучков и семь украинских футболистов выиграли национальный кубок в Азии
Сергей Пучков

Украинский специалист Сергей Пучков пополнил свою коллекцию очередным трофеем. Вечером 15 сентября он выиграл второй в своей тренерской карьере кубковый финал.

В этот раз это произошло в Кыргызстане, где с недавних пор работает украинский специалист. Возглавляемая им команда «Мурас Юнайтед» из Джалал-Абада в решающем поединке выиграла у «Абдыш-Ата» (Кант) со счетом 3:2.

Основное время завершилось вничью, 2:2, поэтому для определения победителя потребовалось дополнительное время. Первая 15-минутка успеха ни одной из команд не принесла, а в начале второй команда Пучкова смогла забить ставший победным мяч. Это произошло на 107-й минуте, после того, как игрок «Мурас Юнайтед» оказался на свободном пространстве перед штрафной «Абдыш-Аты» и увидев, что вратарь вышел из «рамки», опрокинул мяч через него.

В выигрыше Кубка Кыргызстана есть значительный украинский вклад. Кроме Сергея Пучкова и его ассистента Игоря Покаринина в состав Мурас Юнайтед входят семь воспитанников украинского футбола – Александр Голиков, Юрий Мате, Андрей Мищенко, Кирилл Процишин, Евгений Терзи, Олег Марчук и Игорь Гончар.

Сергей Пучков рассказал в комментарии Sport.ua: «Игра была тяжелой, однако в конце концов ребятам удалось проявить стремление к победе и завоевать Кубок. Я рад, что мы добились этого успеха».

Ранее Сергей Пучков завоевал кубковый трофей в Украине. В сезоне 2009/10 возглавляемая им симферопольская «Таврия» в финальном поединке победила донецкий «Металлург». Интересно, что и тогда его подопечные одержали победу со счетом 3:2, причем победный гол был забит в дополнительное время.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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