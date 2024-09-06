Украинский тренер Пучков назвал главную проблему в работе в Кыргызстане

Украинский тренер Сергей Пучков в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, что является для него первоочередной задачей в работе с командой из Кыргызстана «Мурас Юнайтед», которую он не так давно возглавил.

– Как прошло знакомство с новым для вас коллективом?

– Все хорошо, постепенно привыкаю. Пока что киргизские имена подопечных я еще не все могу правильно произнести, поэтому сразу же их предупредил: «Ребята, не обижайтесь. Мне за короткий промежуток времени нашего общения еще трудно успеть некоторых из вас безошибочно назвать». Футболисты идут на контакт, относятся с пониманием. Вот только пока в силу определенных причин они не до конца осознают значение дисциплины в спорте. А у меня, где бы я ни работал, дисциплина – это прежде всего. А киргизские футболисты могут опоздать минут на пятнадцать на завтрак или на медосмотр. Такое есть у них в быту. Хорошо, что хотя бы на тренировки не опаздывают. Я им говорю: «Вы – профессионалы. У вас есть расписание мероприятий на каждый день, которое вывешивается для ознакомления. И вы должны это выполнять». Надо отдать им должное – стараются. Вообще в тренерской работе с «Мурас Юнайтед» стараюсь донести до подопечных свои требования, объяснив им, что именно нужно делать для того, чтобы играть в тот футбол, который я пропагандирую, – признался 62-летний Пучков.