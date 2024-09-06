ПУЧКОВ: «Первоочередная задача – выиграть Кубок Кыргызстана»

Как уже сообщалось, украинский тренер Сергей Пучков был назначен на должность главного тренера киргизстанского клуба «Мурас Юнайтед» из Джалал-Абада. Этот статус приобрел официальный характер накануне, хотя в далеком азиатском городе он появился еще две недели назад, заменив белоруса Вячеслава Левчука (который, кстати, всего на месяц принял своеобразную эстафетную палочку от воспитанника украинского футбола с российским паспортом Андрея Канчельскиса).

Вскоре после своего назначения 62-летний специалист дал интервью корреспонденту Sport.ua.

– Каким образом вы попали в Кыргызстан? – первым делом интересуюсь у Пучкова.

– Мою кандидатуру предложил футбольный менеджер из Днепра Дмитрий Котик. Он имеет контакты с руководством Кыргызстана, поэтому благодаря ему у меня состоялись переговоры с президентом «Мурас Юнайтед» Айбеком Алибаевым. Во время встречи, которая проходила в Европе, мы обсудили все нюансы относительно возможного сотрудничества. Сначала был вариант моего приглашения на должность главного тренера по завершении текущего чемпионата Кыргызстана, но из-за непредвиденных обстоятельств, которые произошли в команде, мне предложили сделать это немного раньше – чтобы я приехал, посмотрел, что к чему и принял решение возглавить «Мурас Юнайтед». В Кыргызстан прибыл 21 августа с целью ознакомления с командой, а недавно заключил контракт. В клубе мне очень помогает спортивный директор Эльдар Магизов, который делает это денно и нощно. Этот человек выполняет большой объем работы, вкладывая в него всю душу. Что касается города, который представляет «Мурас Юнайтед», то это Джалал-Абад, в котором около 130 тысяч жителей. Он находится на юге Кыргызстана и граничит с Узбекистаном.

– Что можете сказать о турнирных делах вашего нового клуба?

– Сейчас продолжается пауза в чемпионате, которая вызвана играми национальной сборной Кыргызстана. А 15 сентября нашу команду ждет важный матч – финал Кубка страны. Нашим соперником будет «Абдыш-Ата» – неоднократный чемпион Кыргызстана, с которым мы будем играть дома. Начиная с 24 августа в Джалал-Абаде мы проводим и тренировочный сбор, и непосредственную подготовку к решающему поединку за поченый трофей. Что касается чемпионата, то он в Премьер-лиге Кыргызстана проходит в три круга и имеет десять участников. На данный момент сыграно два из них, в которых моя нынешняя команда делит третье-четвертое места в турнирной таблице с «Алаем» (Ош), отставая на восемь очков от команды «Дордой» из Бишкека, идущей в таблице второй. А вот догнать лидера, «Абдыш-Ату», нереально – слишком большой отрыв. Однако за второе место мы еще можем побороться. «Мурас Юнайтед» осталось сыграть девять матчей, пять из которых дома. Ближайший из них будет через четыре дня после кубкового финала – 19 сентября.

– Как прошло знакомство с новым для вас коллективом?

– Все хорошо, постепенно привыкаю. Пока что киргизские имена подопечных я еще не все могу правильно произнести, поэтому сразу же их предупредил: «Ребята, не обижайтесь. Мне за короткий промежуток времени нашего общения еще трудно успеть некоторых из вас безошибочно назвать». Футболисты идут на контакт, относятся с пониманием. Вот только пока в силу определенных причин они не до конца осознают значение дисциплины в спорте. А у меня, где бы я ни работал, дисциплина – это прежде всего. А киргизские футболисты могут опоздать минут на пятнадцать на завтрак или на медосмотр. Такое есть у них в быту. Хорошо, что хотя бы на тренировки не опаздывают. Я им говорю: «Вы – профессионалы. У вас есть расписание мероприятий на каждый день, которое вывешивается для ознакомления. И вы должны это выполнять». Надо отдать им должное – стараются. Вообще в тренерской работе с «Мурас Юнайтед» стараюсь донести до подопечных свои требования, объяснив им, что именно нужно делать для того, чтобы играть в тот футбол, который я пропагандирую.

– В наше время большую роль в развитии любого футбольного клуба играет инфраструктура. Какова она в «Мурас Юнайтед»?

– В Джалал-Абаде попытались создать условия, приближенные к профессиональным. Ведь в столице Кыргызстана, Бишкеке, нам негде готовиться – там еще продолжается строительство ультрасовременной базы. В нее входят жилой комплекс, в котором команда будет жить и готовиться к матчам. А вот сами игры будем проводить в Джалал-Абаде. Здесь есть единственная в Кыргызстане футбольная академия «Барселоны», где занимаются дети. Она имеет два отличного качества натуральных поля, на которых и мы можем тренироваться. Еще одно хорошее поле есть в соседнем с Джалал-Абадом селе. То есть есть есть все необходимое для качественной подготовки «Мурас Юнайтед».

– Насколько известно, вы заключили контракт до завершения чемпионата с возможной пролонгацией на один год. От каких факторов она будет зависеть?

– На следующий год планируется увеличение клубного бюджета. Тогда будут совсем другие материально-технические условия. То есть будет делаться все для того, чтобы всячески развивать футбол в стране. А пока передо мной стоит первоочередная задача – выиграть Кубок Кыргызстана.

Ранее мы сообщали, что в профессиональной карьере Сергея Пучкова, который выигрывал Кубок Украины с симферопольской «Таврией», появился новый клуб.