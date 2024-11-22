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  4. ФОТО. Полесье анонсировал матч против Зари постером в стиле STALKER
Украина. Премьер лига
22 ноября 2024, 10:24 | Обновлено 22 ноября 2024, 11:07
497
2

ФОТО. Полесье анонсировал матч против Зари постером в стиле STALKER

Житомирский клуб порадовал фанатов креативным дизайном афиши к важному матчу УПЛ

22 ноября 2024, 10:24 | Обновлено 22 ноября 2024, 11:07
497
2
ФОТО. Полесье анонсировал матч против Зари постером в стиле STALKER
«Полесье» Житомир

​Футбольный клуб «Полесье» Житомир креативно подошел к анонсу своего матча 14-го тура УПЛ против луганской «Зари».

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На картинке представлен игрок в зеленой куртке, ассоциирующийся с клубными цветами «Полесье», а рядом с ним – волк, символ команды. Дизайн постера напоминает атмосферу игры: старый антураж, аномалии и загадочная опасность.

Матч состоится в понедельник, 25 ноября, в 18:00 на Центральном стадионе «Полесье» в Житомире. Приобрести билеты на игру можно на официальном сайте клуба.

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Максим Черніцин
Максим Черніцин Sport.ua
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Фанат Шахтаря
Для фанатів комп'ютерних ігор якраз
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+2
fan_007
Ще одне підтвердження того, що "спеціалісти" цього клубу нічого свого придумати не можуть. Плагіат на плагіаті. Зате на гарній зарплатні
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