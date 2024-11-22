Сергей САПРОНОВ: «Украинки были вне конкуренции на турнире»

Тренер девичьей сборной Украины WU-17 Сергей Сапронов проанализировал результаты первого раунда отбора Евро-2025, где его подопечные заняли первую строчку в квартете.

– Нет, украинки были вне конкуренции в убедительном стиле. Лишь в стартовом матче, с Mолдовой, за неимением информации о соперницах было чрезмерное волнение девушек, что приводило к досадным потерям мяча. В перерыве попросил девушек действовать более взвешенно, длинными передачами находить выдвинутую на острие атаки много открывающуюся Карину Леспух. Подопечные прислушались и во втором тайме забили пять мячей в ворота оппоненток, в свои же не пропустив ни одного.

– Но во втором поединке и этот гроссмейстерский рубеж результативности был перекрыт. В противостоянии с хозяйками было добыто разгромную победу – 10:0

– У нас уже было достаточно информации, в каком стиле играют мальтийки, ведь могли просмотреть их стартовый поединок с румынками. Мы действовали в привычной схеме 4-3-3, взяв на вооружение в третьей зоне вертикальные пасы, к чему хозяйки были не готовы.

– В заключительном матче, с румынками, украинок, чтобы занять первое место, устраивала даже ничья благодаря преимуществу по дополнительным показателям.

– Конечно, никто не собирался играть от обороны. Добавил уверенности быстрый гол, но затем мяч упорно не хотел залетать в сетку ворот румынок. Только одна Леспух не реализовала два выхода наедине с вратарем соперниц. Все же в компенсированное время именно неугомонная Карина забила второй раз, сняв с повестки дня вопрос о победителе. А в начале второго тайма счет стал разгромным после автогола румынок.

– К кому из подопечных у вас меньше претензий?

– К Анне Авраменко, Зоряне Гладун, Виктории Савкиной, которые были самыми старшими по возрасту и вели за собой. Доволен я и Кариной Леспух, которая записала в свой актив пять голов.

Главное – мы справились с задачей завоевать путевку в Лигу А и теперь в ожидании жеребьевки второго раунда отбора, которое состоится 6 декабря. Тогда и узнаем об очередных соперницах, с которыми будем конкурировать уже следующей весной.