ЛЮБЕНОВИЧ: «Шотландия – лучший вариант для Украины. Остальные сильнее»

Сербский тренер Желько Любенович в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о возможных соперниках сборной Украины в плей-офф Лиги наций:

«Мне бы не хотелось, чтобы Сербия встретилась с Украиной. Было бы идеально, если бы сербская сборная осталась в группе А и в нее же вошла украинская, взяв верх над другим соперником, который выпадет ей по жребию. На мой взгляд, самым подходящим вариантом для Украины в плей-офф будет Шотландия.

Насколько я помню, в одном из последних матчей между этими соперниками сборная Украины выиграла на «Хэмпден Парк» в Глазго со счетом 3:1. Это был полуфинальный поединок плей-офф чемпионата мира 2022 года. На мой взгляд, остальные возможные соперники украинцев сильнее, чем Шотландия», – сказал Любенович

Жеребьевка плей-офф Лиги наций 2024/25 состоится 22 ноября в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне. Соперниками сборной Украины в плей-офф могут стать: Шотландия, Бельгия, Венгрия, Сербия.