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  4. ЛЮБЕНОВИЧ: «Шотландия – лучший вариант для Украины. Остальные сильнее»
Лига наций
22 ноября 2024, 11:17 |
204
0

ЛЮБЕНОВИЧ: «Шотландия – лучший вариант для Украины. Остальные сильнее»

Сербский тренер поделился мнением о возможных соперниках сборной Украины в плей-офф Лиги наций

22 ноября 2024, 11:17 |
204
0
ЛЮБЕНОВИЧ: «Шотландия – лучший вариант для Украины. Остальные сильнее»
Getty Images/Global Images Ukraine.

Сербский тренер Желько Любенович в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о возможных соперниках сборной Украины в плей-офф Лиги наций:

«Мне бы не хотелось, чтобы Сербия встретилась с Украиной. Было бы идеально, если бы сербская сборная осталась в группе А и в нее же вошла украинская, взяв верх над другим соперником, который выпадет ей по жребию. На мой взгляд, самым подходящим вариантом для Украины в плей-офф будет Шотландия.

Насколько я помню, в одном из последних матчей между этими соперниками сборная Украины выиграла на «Хэмпден Парк» в Глазго со счетом 3:1. Это был полуфинальный поединок плей-офф чемпионата мира 2022 года. На мой взгляд, остальные возможные соперники украинцев сильнее, чем Шотландия», – сказал Любенович

Жеребьевка плей-офф Лиги наций 2024/25 состоится 22 ноября в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне. Соперниками сборной Украины в плей-офф могут стать: Шотландия, Бельгия, Венгрия, Сербия.

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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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