Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «У Лунина есть веская причина не приехать в сборную»

Заслуженный тренер Украины Вячеслав Грозный прокомментировал отсутствие голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина в матчах Лиги наций:

«Я думаю, что он очень порядочный парень. Любой игрок с большим удовольствием ждет возможности играть за сборную своей страны. Убежден, что у Лунина есть веская причина не приехать в сборную. Если бы у него был малейший шанс сыграть, он сделал бы это.

Мне скажут: «Грозный, понимаешь, в стартовом составе будет играть Анатолий Трубин». Нет, не понимаю! Такие решения принимает только главный тренер. Поэтому в этой ситуации точно не стоит придумывать какие-либо теории. Лунин – это большой профессионал, играющий в лучшем клубе мира», – рассказал Грозный.

В преддверии матчей Лиги наций стало известно, что вратарь мадридского клуба не поможет сборной Украины. Лунина заменил голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык.