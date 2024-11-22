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  4. Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «У Лунина есть веская причина не приехать в сборную»
Лига наций
22 ноября 2024, 10:22 | Обновлено 22 ноября 2024, 10:23
1410
0

Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «У Лунина есть веская причина не приехать в сборную»

Заслуженный тренер Украины прокомментировал отсутствие вратаря в национальной сборной

22 ноября 2024, 10:22 | Обновлено 22 ноября 2024, 10:23
1410
0
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «У Лунина есть веская причина не приехать в сборную»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Заслуженный тренер Украины Вячеслав Грозный прокомментировал отсутствие голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина в матчах Лиги наций:

«Я думаю, что он очень порядочный парень. Любой игрок с большим удовольствием ждет возможности играть за сборную своей страны. Убежден, что у Лунина есть веская причина не приехать в сборную. Если бы у него был малейший шанс сыграть, он сделал бы это.

Мне скажут: «Грозный, понимаешь, в стартовом составе будет играть Анатолий Трубин». Нет, не понимаю! Такие решения принимает только главный тренер. Поэтому в этой ситуации точно не стоит придумывать какие-либо теории. Лунин – это большой профессионал, играющий в лучшем клубе мира», – рассказал Грозный.

В преддверии матчей Лиги наций стало известно, что вратарь мадридского клуба не поможет сборной Украины. Лунина заменил голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык.

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Лига наций сборная Украины по футболу Вячеслав Грозный Андрей Лунин Дмитрий Ризнык Реал Мадрид
Микола Титюк Источник
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