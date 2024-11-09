Лунин не поедет в сборную на решающие матчи ЛН. Это не травма. Кто заменит?

Сборная Украины в ноябре проведет два матча группового этапа Лиги наций 2024/25. Украинская команда 16 ноября сыграет против Грузии, а 19 – с Албанией.

Украинская команда пока занимает последнее место в группе, набрав четыре балла в четырех матчах. В группе лидирует Чехия с семью очками, у Грузии и Албании по шесть пунктов.

Вратарь «Шахтера» Дмитрий Ризнык заменит Андрея Лунина в составе сборной. Кипер «Реала» не сможет помочь команде в ноябрьских матчах из-за семейных обстоятельств.

Ранее Ребров объявил заявку на матчи в ноябре.