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  4. Лунин не поедет в сборную на решающие матчи ЛН. Это не травма. Кто заменит?
Лига наций
09 ноября 2024, 20:23 | Обновлено 09 ноября 2024, 20:24
2549
9

Лунин не поедет в сборную на решающие матчи ЛН. Это не травма. Кто заменит?

Ризнык заменит в заявке сине-желтых голкипера «Реала»

09 ноября 2024, 20:23 | Обновлено 09 ноября 2024, 20:24
2549
9
Лунин не поедет в сборную на решающие матчи ЛН. Это не травма. Кто заменит?
УАФ

Сборная Украины в ноябре проведет два матча группового этапа Лиги наций 2024/25. Украинская команда 16 ноября сыграет против Грузии, а 19 – с Албанией.

Украинская команда пока занимает последнее место в группе, набрав четыре балла в четырех матчах. В группе лидирует Чехия с семью очками, у Грузии и Албании по шесть пунктов.

Вратарь «Шахтера» Дмитрий Ризнык заменит Андрея Лунина в составе сборной. Кипер «Реала» не сможет помочь команде в ноябрьских матчах из-за семейных обстоятельств.

Ранее Ребров объявил заявку на матчи в ноябре.

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Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 9
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Nick.Grabowski
Правильне рішення Луніна.
Протирати штани на лаві запасних в збірній Україні - це абсурд та даремне витрачання професійного та особистого часу. 
Є Бущан, Фесюн, Нещерет та ще купа клієнтів Шаблія, яких потрібно працевлаштовувати. 
Для воротарів Колоса, Руха чи Олександрії сидіти на лаві запасних - буде за щастя. Плюс вони заслужили потрапити, хоча би на лаву запасних.
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+4
Gargantua81
без него спокойнее
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0
roman75zpr
Может Ребров предложил бы ему полевым игроком сыграть?) У нас проблема с последним пасом, чтобы вперёд, а не назад)
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0
Tower Bridge
Меньше всех пропустили Рух и Александрия.  Вот оттуда и надо брать вратарей.
Ответить
-1
TolsTIyELF
Ребров не тренер.
Ответить
-2
protasov_lyopu_dadaj
а сегодня с осасуной играть обстоятельства не мешали?
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
дыряво с пердя 🤣
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-4
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