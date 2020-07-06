Во вторник, 7-го июля, состоится поединок двадцатого тура Первой лиги Украины, в котором львовский «Рух» сразится против волочиского «Агробизнеса». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Скиф», начало в 18:00.

Июнь 2020-го года наверняка станет очередной памятной страницей в истории львовского «Руха». Клубу пришлось пережить расставание с главным тренером Юрием Бакаловым, который прекратил свою каденцию на посту наставника «желто-черных» из-за проблем со здоровьем. И уже через несколько дней после этого события команду теперь уже Ивана Федика всколыхнуло новая напасть – три игрока и сотрудник клуба были заражены коронавирусом COVID-19, а еще группа футболистов оказалась под подозрением. Долгожданное возвращение к футболу пришлось перенести на неопределенный срок, а первым матчем львовян после семимесячной паузы стала завершившаяся ничьей встреча против «Николаева» (1:1). «Агробизнес» уже успел сыграть две встречи от момента возобновления, а двумя победами лишь укрепился на вершине турнирной таблицы. Теперь же, у «Руха» будут все шансы наверстать упущенное, но для этого необходимо обыграть прямого конкурента.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Рухом»» и «Агробизнесом».