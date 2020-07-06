20-й тур
Рух Львов
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Агробизнес
07.07.2020 16:00

Рух – Агробизнес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 20-го тура Украинской Первой лиги

  • 06.07.2020 19:16
  • 713 просмотров
  • 7 комментариев
Рух – Агробизнес. Текстовая трансляция матча
© ФК Рух

Во вторник, 7-го июля, состоится поединок двадцатого тура Первой лиги Украины, в котором львовский «Рух» сразится против волочиского «Агробизнеса». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Скиф», начало в 18:00.

Июнь 2020-го года наверняка станет очередной памятной страницей в истории львовского «Руха». Клубу пришлось пережить расставание с главным тренером Юрием Бакаловым, который прекратил свою каденцию на посту наставника «желто-черных» из-за проблем со здоровьем. И уже через несколько дней после этого события команду теперь уже Ивана Федика всколыхнуло новая напасть – три игрока и сотрудник клуба были заражены коронавирусом COVID-19, а еще группа футболистов оказалась под подозрением. Долгожданное возвращение к футболу пришлось перенести на неопределенный срок, а первым матчем львовян после семимесячной паузы стала завершившаяся ничьей встреча против «Николаева» (1:1). «Агробизнес» уже успел сыграть две встречи от момента возобновления, а двумя победами лишь укрепился на вершине турнирной таблицы. Теперь же, у «Руха» будут все шансы наверстать упущенное, но для этого необходимо обыграть прямого конкурента.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Рухом»» и «Агробизнесом».

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Илья Береза, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 20:08
    0
    ihor7003, 06.07.2020 20:04
    Ну так свою силу нужно доказывать на поле
    вроде доказали, за тот отрезок времени что успели сыграть, а это не несколько матчей.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 06.07.2020 20:04
    0
    Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 19:36
    ну да, Агробизнес не хитрожопый, он же не лидировал в чемпионате.
    Ну так свою силу нужно доказывать на поле
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 06.07.2020 20:01
    0
    https://www.youtube.com/watch?v=m5IfZa-47-I
    =================================================
    Рух до перемоги !!!
    Ссылка
    Shevchenka2019
    online
      Shevchenka2019, 06.07.2020 19:41
    0
    500 000 для Чижа стимул серйозний)
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 19:36
    0
    ihor7003, 06.07.2020 19:34
    ТОлько Агробизнес! Только победа! Хитрожопые Рух, Волынь,МИнай должны быть наказаны
    ну да, Агробизнес не хитрожопый, он же не лидировал в чемпионате.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 06.07.2020 19:34
    -1
    ТОлько Агробизнес! Только победа! Хитрожопые Рух, Волынь,МИнай должны быть наказаны
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 06.07.2020 19:25
    +1
    За рідний Рух ! Нам потрібна перемога, рідненькі !
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 06.07.2020 19:25
    +1
    За рідний Рух ! Нам потрібна перемога, рідненькі !
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 20:08
    0
    ihor7003, 06.07.2020 20:04
    Ну так свою силу нужно доказывать на поле
    вроде доказали, за тот отрезок времени что успели сыграть, а это не несколько матчей.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 06.07.2020 20:04
    0
    Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 19:36
    ну да, Агробизнес не хитрожопый, он же не лидировал в чемпионате.
    Ну так свою силу нужно доказывать на поле
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 06.07.2020 20:01
    0
    https://www.youtube.com/watch?v=m5IfZa-47-I
    =================================================
    Рух до перемоги !!!
    Ссылка
    Shevchenka2019
    online
      Shevchenka2019, 06.07.2020 19:41
    0
    500 000 для Чижа стимул серйозний)
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 19:36
    0
    ihor7003, 06.07.2020 19:34
    ТОлько Агробизнес! Только победа! Хитрожопые Рух, Волынь,МИнай должны быть наказаны
    ну да, Агробизнес не хитрожопый, он же не лидировал в чемпионате.
    Ссылка
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