21-й тур
Николаев
1:1
Рух Львов
29.06.2020, FT

Первая лига. Претендент на выход в УПЛ Рух потерял очки на выезде

Один из претендентов на повышение в классе потерял очки

  • 29.06.2020 17:55
  • 1370 просмотров
  • 2 комментария
Первая лига. Претендент на выход в УПЛ Рух потерял очки на выезде
© fcrukh.com

В рамках 21-го тура Первой лиги «Рух» Львов на выезде играл с ФК «Николаев» и свел поединок к ничьей 1:1, отыгравшись во втором тайме.

«Рух» набрал 40 очков и догнал лидера «Ингулец», однако львовская команда имеет матч в запасе, так как первая игра после рестарта была перенесена из-за коронавируса.

«Николаев» набрал 22 очка и остался 11-м.

Первая лига. 21-й тур.

Николаев - Рух Львов 1:1
Голы: Яворский, 36 - Русин, 54

Турнирная таблица.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 29.06.2020 18:19
    -3
    В УПЛ хватит и одного ФКЛ
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 29.06.2020 18:09
    0
    Ми раді що втратив... бажаємо вам і надалі так. Вам не в професійний футбол грати, а чисто в кабінетний. то ваше! Без поваги!
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 29.06.2020 18:09
    0
    Ми раді що втратив... бажаємо вам і надалі так. Вам не в професійний футбол грати, а чисто в кабінетний. то ваше! Без поваги!
    Ссылка
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