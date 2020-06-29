Первая лига. Претендент на выход в УПЛ Рух потерял очки на выезде

В рамках 21-го тура Первой лиги «Рух» Львов на выезде играл с ФК «Николаев» и свел поединок к ничьей 1:1, отыгравшись во втором тайме.

«Рух» набрал 40 очков и догнал лидера «Ингулец», однако львовская команда имеет матч в запасе, так как первая игра после рестарта была перенесена из-за коронавируса.

«Николаев» набрал 22 очка и остался 11-м.

Первая лига. 21-й тур.

Николаев - Рух Львов 1:1

Голы: Яворский, 36 - Русин, 54

Турнирная таблица.