Агробизнес одержал волевую победу над Рухом

Вторая половина сезона в Украинской Первой лиге по футболу стартовала с серьезным опозданием. Но даже спустя долгих семь месяцев без официальных поединков не всем коллективам удалось вернуться к нормальной жизни. Один из главных претендентов на повышение в классе на следующий сезон, львовский «Рух», во время подготовки к двадцатому туру получил три позитивных теста на коронавирус COVID-19 у своих футболистов и представителя персонала. Разумеется, что в современных реалиях старт второй половины сезона для львовян был отложен, однако пострадала от этого еще одна сторона противостояния – «Агробизнес».



Отложенный матч командам предстояло сыграть уже через две недели – как раз полноценно подошел к концу карантин у заболевших представителей «желто-черных» – однако «Рух» за этот период мог провести две встречи, но коллектив Ивана Федика столкнулся с проблемой COVID-19 еще раз. У целой группы игроков запорожского «Металлурга» был обнаружен данный недуг, поэтому «Руху» пришлось ограничиться лишь одной вступительной игрой против «Николаева» (1:1). Очевидно, что такие проблемы с проведением игр не могли не сказаться на положении команды из Львова в турнирной таблице – коллектив Федика оставался лидером по возможным набранным очкам, но в реальности вылетел из зоны повышения, а обогнал львовян, в том числе, их соперник по отчетной дуэли.



С достаточным для быстрого гола напором начали отчетную игру футболисты хозяев. Уже на 8-й минуте Брикнер размял Артыма выстрелом с серьезной дистанции, а с углового на правом фланге, на который перевел мяч голкипер, у Русина получился отличный навес на вход во вратарскую, откуда головой точный удар нанес Копина. Юрий снял «паутину» с левого верхнего угла чужих ворот, а на исходе первого получаса основного времени Брикнеру вновь дали пробить издали, но на этот раз полузащитник попал в правый угол ворот, а рикошет от перчаток голкипера отправил мяч также, прямиком «девятку».



«Рух» смотрелся достаточно целостно в работе над мячом и не давал поводов для сомнений в надежности своей обороне, но ситуацию радикально изменил блестящий удар Николая Когута из-за пределов штрафной за минуту до гола Брикнера. С этого момента в штрафной Бандуры было уже не так спокойно. Голкипера львовян соперники тревожили ударами разного калибра, но страж ворот «Руха» спасал свою команду с завидным спокойствием до определенной поры.



Вторая половина проходила под диктовку гостей, которым необходимо было отыграться. Помогла им в этой задаче разобранная игра хозяев в обороне в середине тайма. Где-то не успели вернуться защитники, где-то случилась не нужная обрезка при выходе в атаку, а Семенцу и Ивану Когуту только это и было необходимо для точных ударов по направлению к правому углу ворот Бандуры. Нервы у футболистов Федика начали сдавать моментально. Дело дошло до того, что Сакив, уже будучи за пределами поля в результате замены, начал высказывать недовольство действиями арбитра Дердо, за что получил второе предупреждение и пропустит следующую игру. Спасти отчетную встречу, у «Руха» был шанс, но на последних секундах Русин последовал неудачному примеру Семенца из первого тайма, и не смог расстрелять ворота соперников с близкой дистанции. Ждем новостей от совладельца львовских «Карпат».



Следующим своим выездным матчем против одесского «Черноморца» львовский «Рух» окажется уже в реалиях 23-го тура Первой лиги, а «Агробизнес» в это же время начнет свою дуэль против «Горняк-Спорт».

Первая лига Украины. 20-й тур.

Рух – Агробизнес – 2:3

Копина, 9, Брикнер, 29 – Н. Когут, 28, Семенец, 63, И. Когут, 71



Кондраков, 34, Сакив, 58 – Юхимович, 43



Сакив, 90 (повторное предупреждение, не на поле).

Рух: Бандура – Сакив, Белый, Мартынюк – Коробенко, Копина (Калюжный, 78) – Синица (Беленький, 57), Мысык, Брикнер (Ардазишвили, 82), Русин – Кондраков.

Агробизнес: Артым – Бойчук, Юхимович, Курило, Гагун – Думанюк – Семенюк (И. Когут, 65), Дидык, Кухарук (Слотюк, 89), Н. Когут (Иванченко, 72, Груша, 90+3) – Семенец (Козьбан, 65).

Арбитр: Александр Дердо (Черноморск)

Стадион: им. Б. Маркевича (Винники)

РУХ-АГРОБІЗНЕС. ТЕКСТОВА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ

Температура: 15°C