20-й тур
Рух Львов
2:3
Агробизнес
07.07.2020, FT

Агробизнес одержал волевую победу над Рухом

Иван Федик впервые уступил в качестве главного тренера львовян

  • 07.07.2020 18:57
  • 1667 просмотров
  • 25 комментариев
Агробизнес одержал волевую победу над Рухом
© ФК Агробизнес

Вторая половина сезона в Украинской Первой лиге по футболу стартовала с серьезным опозданием. Но даже спустя долгих семь месяцев без официальных поединков не всем коллективам удалось вернуться к нормальной жизни. Один из главных претендентов на повышение в классе на следующий сезон, львовский «Рух», во время подготовки к двадцатому туру получил три позитивных теста на коронавирус COVID-19 у своих футболистов и представителя персонала. Разумеется, что в современных реалиях старт второй половины сезона для львовян был отложен, однако пострадала от этого еще одна сторона противостояния – «Агробизнес».

Отложенный матч командам предстояло сыграть уже через две недели – как раз полноценно подошел к концу карантин у заболевших представителей «желто-черных» – однако «Рух» за этот период мог провести две встречи, но коллектив Ивана Федика столкнулся с проблемой COVID-19 еще раз. У целой группы игроков запорожского «Металлурга» был обнаружен данный недуг, поэтому «Руху» пришлось ограничиться лишь одной вступительной игрой против «Николаева» (1:1). Очевидно, что такие проблемы с проведением игр не могли не сказаться на положении команды из Львова в турнирной таблице – коллектив Федика оставался лидером по возможным набранным очкам, но в реальности вылетел из зоны повышения, а обогнал львовян, в том числе, их соперник по отчетной дуэли.

С достаточным для быстрого гола напором начали отчетную игру футболисты хозяев. Уже на 8-й минуте Брикнер размял Артыма выстрелом с серьезной дистанции, а с углового на правом фланге, на который перевел мяч голкипер, у Русина получился отличный навес на вход во вратарскую, откуда головой точный удар нанес Копина. Юрий снял «паутину» с левого верхнего угла чужих ворот, а на исходе первого получаса основного времени Брикнеру вновь дали пробить издали, но на этот раз полузащитник попал в правый угол ворот, а рикошет от перчаток голкипера отправил мяч также, прямиком «девятку».

«Рух» смотрелся достаточно целостно в работе над мячом и не давал поводов для сомнений в надежности своей обороне, но ситуацию радикально изменил блестящий удар Николая Когута из-за пределов штрафной за минуту до гола Брикнера. С этого момента в штрафной Бандуры было уже не так спокойно. Голкипера львовян соперники тревожили ударами разного калибра, но страж ворот «Руха» спасал свою команду с завидным спокойствием до определенной поры.

Вторая половина проходила под диктовку гостей, которым необходимо было отыграться. Помогла им в этой задаче разобранная игра хозяев в обороне в середине тайма. Где-то не успели вернуться защитники, где-то случилась не нужная обрезка при выходе в атаку, а Семенцу и Ивану Когуту только это и было необходимо для точных ударов по направлению к правому углу ворот Бандуры. Нервы у футболистов Федика начали сдавать моментально. Дело дошло до того, что Сакив, уже будучи за пределами поля в результате замены, начал высказывать недовольство действиями арбитра Дердо, за что получил второе предупреждение и пропустит следующую игру. Спасти отчетную встречу, у «Руха» был шанс, но на последних секундах Русин последовал неудачному примеру Семенца из первого тайма, и не смог расстрелять ворота соперников с близкой дистанции. Ждем новостей от совладельца львовских «Карпат».

Следующим своим выездным матчем против одесского «Черноморца» львовский «Рух» окажется уже в реалиях 23-го тура Первой лиги, а «Агробизнес» в это же время начнет свою дуэль против «Горняк-Спорт».

Первая лига Украины. 20-й тур.

Рух – Агробизнес – 2:3

 Копина, 9, Брикнер, 29 – Н. Когут, 28, Семенец, 63, И. Когут, 71

Кондраков, 34, Сакив, 58 – Юхимович, 43

 Сакив, 90 (повторное предупреждение, не на поле).

Рух: Бандура – Сакив, Белый, Мартынюк – Коробенко, Копина (Калюжный, 78) – Синица (Беленький, 57), Мысык, Брикнер (Ардазишвили, 82), Русин – Кондраков.

Агробизнес: Артым – Бойчук, Юхимович, Курило, Гагун – Думанюк – Семенюк (И. Когут, 65), Дидык, Кухарук (Слотюк, 89), Н. Когут (Иванченко, 72, Груша, 90+3) – Семенец (Козьбан, 65).

Арбитр: Александр Дердо (Черноморск)

Стадион: им. Б. Маркевича (Винники)

РУХ-АГРОБІЗНЕС. ТЕКСТОВА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ

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Илья Береза, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 07.07.2020 19:33
    0
    Орест Орищишин, 07.07.2020 19:28
    Проблема не в поразці "Руху" а у відсутності командної гри. Чижевський дуже добре підготував Агробізнес а в ФК "Рух" зарано закрутилась голова від лідерської позиції, тому в трійку команд за вихід в АПЛ ви не попадете
    В АПЛ точно не попадуть
    Ссылка
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 07.07.2020 19:28
    +2
    Проблема не в поразці "Руху" а у відсутності командної гри. Чижевський дуже добре підготував Агробізнес а в ФК "Рух" зарано закрутилась голова від лідерської позиції, тому в трійку команд за вихід в АПЛ ви не попадете
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 07.07.2020 19:21
    +1
    Селяне побеждают выскочек. С победой!
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 07.07.2020 19:20
    0
    dudigo78, 07.07.2020 19:14
    Можу посперечатись, що як мінімум одна з них точно буде в упл, а може і дві
    Тільки після карантину я пока не бачу що їм там робити. Кого вони збираються перемагати я не знаю, гра більше аматорська якась: «бєй-бєгі» та «бєгі-бєй».
    Моя суб’єктивна думка, без образ до вболівальників.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 07.07.2020 19:19
    -2
    axylinam, 07.07.2020 19:17
    смайличук такими темпами разорится на выплаты призовых за победу над Рухом
    Тихо !!! Там вівці щасливі, шо лисий їхній Бог роздає всім бабло, а каЛпати опустив з ганьбою на дно ! Дай овечкам порадіти ! То так має бути, кажуть вівці !
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 07.07.2020 19:17
    +1
    смайличук такими темпами разорится на выплаты призовых за победу над Рухом
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 07.07.2020 19:14
    0
    Владимир Копяк, 07.07.2020 19:11
    Я понимаю настроение игроков Руха и их тренерского штаба - быть одной ногой уже ПЛ и тут такой облом - заставили играть дальше! Могла и крыша поехать у некоторых, такая моральная травма...Повторюсь - ни Рух, ни Волынь, ни Минай в ПЛ в этом году не попадут.
    Можу посперечатись, що як мінімум одна з них точно буде в упл, а може і дві
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 07.07.2020 19:14
    +5
    I_LOVE_UKRAINE, 07.07.2020 19:10
    Тєло, щойно в лайві називав галичан "полукровки и четвертькровки", а зараз таке наче нічого й не було, цікавиться погодою! Лицемірне створіння!
    Ой , та это старый мокшанский манкурт, на него обижаться , что на говно ,за то что то воняет
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 07.07.2020 19:11
    0
    Я понимаю настроение игроков Руха и их тренерского штаба - быть одной ногой уже ПЛ и тут такой облом - заставили играть дальше! Могла и крыша поехать у некоторых, такая моральная травма...Повторюсь - ни Рух, ни Волынь, ни Минай в ПЛ в этом году не попадут.
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
      I_LOVE_UKRAINE, 07.07.2020 19:10
    +5
    Виктор Иванов, 07.07.2020 19:06
    Не зря хлеб АБ едят от Киева до Карпат.)
    Почему там +15, а у нас и сейчас +32?
    Тєло, щойно в лайві називав галичан "полукровки и четвертькровки", а зараз таке наче нічого й не було, цікавиться погодою! Лицемірне створіння!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 07.07.2020 19:10
    -3
    Шо вівці, крім Агробізнесу, Львова і Руха немаєте позорники, шо дивитись ?!
    Нічого, скоро буде дербі каЛпати 1961 - Малехів !
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 07.07.2020 19:09
    +2
    Аплодую!
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 07.07.2020 19:06
    -5
    Не зря хлеб АБ едят от Киева до Карпат.)
    Почему там +15, а у нас и сейчас +32?
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 07.07.2020 19:06
    +4
    Смалийчук попал на 600 к))) А тем времен Агробизнес вышел на 1 место, жаль что в УПЛ не смогут выйти...
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 07.07.2020 19:05
    0
    DICTATOR_UA , 07.07.2020 19:02
    та причому тут Карпати??? ти думаєш вони виходять на поле щоб програвати?
    Ти про Рух? Не знаю що там у них, але вийшли і програли, нажаль.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 07.07.2020 19:04
    0
    Бандура чудив непадєцкі, добре шо пішов зі Львова. Рух сирий, давно казав шо шмаркатий не тренер !
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 07.07.2020 19:03
    0
    І доречі так. Ждемо новин про 600 тисяч. Гарно щоб організувати передачу прямо в ютубі.
    Покажемо Заходу як під час карантину можна грати у футбол в соц мережах
    Ссылка
    DICTATOR_UA
      DICTATOR_UA , 07.07.2020 19:02
    +1
    8number, 07.07.2020 19:00
    Останні 10 хвилин таке почуття, що Агробізнес насміхався над Рухом.
    Щось вони там сильно про Карпати піклуються і забули про себе.
    та причому тут Карпати??? ти думаєш вони виходять на поле щоб програвати?
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 07.07.2020 19:02
    -6
    8number, 07.07.2020 19:00
    Останні 10 хвилин таке почуття, що Агробізнес насміхався над Рухом.
    Щось вони там сильно про Карпати піклуються і забули про себе.
    Ну так треба лисого піз....дабола на бабки розвести !
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 07.07.2020 19:01
    -5
    wicker, 07.07.2020 18:59
    Чижик Красава!
    Вівця позорна, заміни лева на вівцю. Не позорте благородного звіра ! Так як ви вівці позорні в аматори злиняли ...
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 07.07.2020 19:14
    +5
    I_LOVE_UKRAINE, 07.07.2020 19:10
    Тєло, щойно в лайві називав галичан "полукровки и четвертькровки", а зараз таке наче нічого й не було, цікавиться погодою! Лицемірне створіння!
    Ой , та это старый мокшанский манкурт, на него обижаться , что на говно ,за то что то воняет
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
      I_LOVE_UKRAINE, 07.07.2020 19:10
    +5
    Виктор Иванов, 07.07.2020 19:06
    Не зря хлеб АБ едят от Киева до Карпат.)
    Почему там +15, а у нас и сейчас +32?
    Тєло, щойно в лайві називав галичан "полукровки и четвертькровки", а зараз таке наче нічого й не було, цікавиться погодою! Лицемірне створіння!
    Ссылка
    Kivals_grozny
      Kivals_grozny, 07.07.2020 19:00
    +5
    600 тыс - студию, г-н Смойличук
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 07.07.2020 19:06
    +4
    Смалийчук попал на 600 к))) А тем времен Агробизнес вышел на 1 место, жаль что в УПЛ не смогут выйти...
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 07.07.2020 18:59
    +4
    Чижик Красава!
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 07.07.2020 19:00
    +3
    Останні 10 хвилин таке почуття, що Агробізнес насміхався над Рухом.
    Щось вони там сильно про Карпати піклуються і забули про себе.
    Ссылка
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 07.07.2020 19:28
    +2
    Проблема не в поразці "Руху" а у відсутності командної гри. Чижевський дуже добре підготував Агробізнес а в ФК "Рух" зарано закрутилась голова від лідерської позиції, тому в трійку команд за вихід в АПЛ ви не попадете
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 07.07.2020 19:09
    +2
    Аплодую!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 07.07.2020 19:21
    +1
    Селяне побеждают выскочек. С победой!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 07.07.2020 19:17
    +1
    смайличук такими темпами разорится на выплаты призовых за победу над Рухом
    Ссылка
    DICTATOR_UA
      DICTATOR_UA , 07.07.2020 19:02
    +1
    8number, 07.07.2020 19:00
    Останні 10 хвилин таке почуття, що Агробізнес насміхався над Рухом.
    Щось вони там сильно про Карпати піклуються і забули про себе.
    та причому тут Карпати??? ти думаєш вони виходять на поле щоб програвати?
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 07.07.2020 19:33
    0
    Орест Орищишин, 07.07.2020 19:28
    Проблема не в поразці "Руху" а у відсутності командної гри. Чижевський дуже добре підготував Агробізнес а в ФК "Рух" зарано закрутилась голова від лідерської позиції, тому в трійку команд за вихід в АПЛ ви не попадете
    В АПЛ точно не попадуть
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 07.07.2020 19:20
    0
    dudigo78, 07.07.2020 19:14
    Можу посперечатись, що як мінімум одна з них точно буде в упл, а може і дві
    Тільки після карантину я пока не бачу що їм там робити. Кого вони збираються перемагати я не знаю, гра більше аматорська якась: «бєй-бєгі» та «бєгі-бєй».
    Моя суб’єктивна думка, без образ до вболівальників.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 07.07.2020 19:14
    0
    Владимир Копяк, 07.07.2020 19:11
    Я понимаю настроение игроков Руха и их тренерского штаба - быть одной ногой уже ПЛ и тут такой облом - заставили играть дальше! Могла и крыша поехать у некоторых, такая моральная травма...Повторюсь - ни Рух, ни Волынь, ни Минай в ПЛ в этом году не попадут.
    Можу посперечатись, що як мінімум одна з них точно буде в упл, а може і дві
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 07.07.2020 19:11
    0
    Я понимаю настроение игроков Руха и их тренерского штаба - быть одной ногой уже ПЛ и тут такой облом - заставили играть дальше! Могла и крыша поехать у некоторых, такая моральная травма...Повторюсь - ни Рух, ни Волынь, ни Минай в ПЛ в этом году не попадут.
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 07.07.2020 19:05
    0
    DICTATOR_UA , 07.07.2020 19:02
    та причому тут Карпати??? ти думаєш вони виходять на поле щоб програвати?
    Ти про Рух? Не знаю що там у них, але вийшли і програли, нажаль.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 07.07.2020 19:04
    0
    Бандура чудив непадєцкі, добре шо пішов зі Львова. Рух сирий, давно казав шо шмаркатий не тренер !
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 07.07.2020 19:03
    0
    І доречі так. Ждемо новин про 600 тисяч. Гарно щоб організувати передачу прямо в ютубі.
    Покажемо Заходу як під час карантину можна грати у футбол в соц мережах
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 07.07.2020 19:00
    0
    Львівському дербі в першій лізі бути!
    Ссылка
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