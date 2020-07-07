Рух - Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник в рамках перенесенного матча 20-го тура Первой лиги сыграют «Рух» и «Агробизнес». Старт встречи - в 17:00.

Обе команды находятся в группе лидеров. «Агробизнес» в случае победы выйдет на 1-е место, а «Рух» отстает от первой позиции на 4 очка.