Первая лига Украины. 20-й тур.

Рух – Агробизнес – 2:3

Копина, 9, Брикнер, 29 – Н. Когут, 28, Семенец, 63, И. Когут, 71



Кондраков, 34, Сакив, 58 – Юхимович, 43



Сакив, 90 (повторное предупреждение).

Рух: Бандура – Сакив, Белый, Мартынюк – Коробенко, Копина (Калюжный, 78) – Синица (Беленький, 57), Мысык, Брикнер (Ардазишвили, 82), Русин – Кондраков.

Запасные: Мысак, Эрнест, Кухаревич, Калугин.

Агробизнес: Артым – Бойчук, Юхимович, Курило, Гагун – Думанюк – Семенюк (И. Когут, 65), Дидык, Кухарук (Слотюк, 89), Н. Когут (Иванченко, 72, Груша, 90+3) – Семенец (Козьбан, 65).

Запасные: Воробей, Мозиль, Черненко, Петров, Захарченко, Палюх.

Арбитр: Александр Дердо (Черноморск)

Стадион: им. Б. Маркевича (Винники)



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+5 мин. МОМЕНТ! Русин должен был забивать, но запустил мяч над воротами после отскока в центр штрафной от Гагуна!



90+3 мин. ЗАМЕНА У АГРОБИЗНЕСА. Груша заменил Иванченко.



90 мин. Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, пять минут.



90 мин. А это Сакив получил вторую желтую уже за полем! УДАЛЕНИЕ!



90 мин. Желтая для кого-то из игроков хозяев на скамейку.



89 мин. ЗАМЕНА У АГРОБИЗНЕСА. Слотюк вышел на поле вместо Кухарука, который и получил повреждение в эпизоде до этого.



87 мин. И пошла потасовка в центре поля, пока Дердо отвлекся на падение игрока гостей на дальнем фланге чужой половины. Калюжный оказался зачинателем.



83 мин. Коробенко боролся с Козьбаном за подачу со штрафного, но в эпизод решил вмешаться Бандура, но только влетел в своего же защитника.



82 мин. ЗАМЕНА У РУХА. Ардазишвили на поле вместо Брикнера.



81 мин. Обоюдные потери мяча в центре поля наблюдаются. Команды слишком спешат расставаться с контролем.



78 мин. ЗАМЕНА У РУХА. Копина уступил место на поле Калюжному.



74 мин. МОМЕНТ! Копина поспешил с ударом от левого угла вратарской после ошибки Артыма при игре на подаче углового с правого фланга! Выше!



72 мин. ЗАМЕНА У АГРОБИЗНЕСА. Вместо Николая Когута игру завершит Иванченко.



71 мин. ГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Обрезался на своей половине Рух, после чего Кухарук отдал на левый фланг штрафной Ивану Когуту, который обводящим ударом в дальний угол отправил мяч в сетку!



67 мин. Жестко столкнулись Думанюк и Мартынюк в центре поля. Пауза.



65 мин. ЗАМЕНЫ У АГРОБИЗНЕСА. Семенюк был заменен на Ивана Когута, а Козьбан вышел вместо Семенца.



63 мин. ГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ! Семенец удачно развернулся у левого угла чужой вратарской после прострела от лицевой, после чего вложил мяч в дальний угол ударом низом!



61 мин. ЗАМЕНА У РУХА. Кухаревич заменил Кондракова.



59 мин. МОМЕНТ! Чудом выставил руку под направление удара головой с близкой дистанции от Юхимовича Бандура!



58 мин. МОМЕНТ! Кухарук запустил удар со штрафного под перекладину, но Бандура дотянулся!



58 мин. Семенец прорывался в штрафную через центральную зону, но Сакив реши сбить его рывок.



57 мин. ЗАМЕНА У РУХА. Вместо Синицы игру продолжит Беленький.



56 мин. Кондраков убегал в контратаку, но в борьбе против Гагуна утянул соперника за футболку на газон.



55 мин. Угловой на левом фланге Кухарук подал достаточно для того, чтобы заработать такой же стандарт, но с другой стороны.



54 мин. Неудачно сыграл Артым на перехвате подачи со стандарта, но потом защитник подчистили отскок.



52 мин. Кондраков заработал штрафной у левой границы чужих владений.



50 мин. ОПАСНО! Не хватило подкрутки удару Когута со входа в правую половину штрафной! Мяч ушел в сторону от дальней штанги.



46 мин. Повреждение у Когута после столкновения с соперником на фланге.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, одну минуту.



44 мин. Удар Мысыка от правого угла чужой штрафной заблокировал защитник, а рикошет отправил мяч в руки Артыму.



43 мин. Юхимович грубо сыграл против Бандуры при попытке замкнуть навес с углового на правом фланге.



42 мин. МОМЕНТ! Бандуре пришлось из-под перекладины доставать мяч после хитрого удара головой с левого фланга штрафной от Семенюка!



40 мин. Перехватил Курило заброс в глубину левого фланга атаки львовян.



37 мин. Потеряли мяч игроки Руха, заигравшись в мелкий пас в центре поля в очередной своей атаке.



35 мин. МОМЕНТ! В пустые ворота не попал Семенец после передачи от Гагуна с лицевой на правом фланге штрафной в зону перед вратарской!



34 мин. Кондраков на чужой половине потерял мяч, но не нашел ничего лучше, чем сфолить против обокравшего его соперника.



33 мин. МОМЕНТ! Кухарук завершил рывок ко входу в правую половину штрафной ударом в дальний угол! Бандура дотянулся!



31 мин. МОМЕНТ! ОФФСАЙД! И еще гол! Кондраков перебросил Артыма от правого угла вратарской во время выхода один на один, но предварительно залез в оффсайд во время заброса из глубины!



29 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! И моментальный ответ от хозяев! Брикнер подработал мяч себе под удар со средней дистанции в левом полуфланге и мощно пробил в ближний! Артым добрался до мяча, но лишь перевел его в верхний угол!



28 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Что за чудесный удар с разворотом корпуса удался Когуту из района полукруга у штрафной! Мяч дважды ударился об перекладину, с перерывом на рикошет от газона, и оказался в воротах!



24 мин. Синица так и не смог завершить свой прорыв по левому флангу чужой штрафной прострелом. Помешал ему это сделать Гагун.



21 мин. После неудачно подачи углового с левого фланга атаки от Когута, Агробизнес начал контрнаступление, но Семенца так и не смогли отправить в чужие владения точным забросом с правого фланга. Успешно сыграл Бандура.



19 мин. Прорвался по правому флангу атаки Когут, но прострелить ему подкатом помешал Сакив.



16 мин. МОМЕНТ! В пустые ворота мяч катился после удара Кондракова мимо голкипера из левой половины штрафной, но Гагун успел вынести его подальше от штрафной!



13 мин. Сакив неудачно приземлился на газон во время борьбы с соперником на втором этаже на левом фланге обороны.



11 мин. После прострела с левого фланга штрафной от Синицы мяч так и прокатился мимо всех игроков внутри владений гостей.



9 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Русин исполнил угловой с правого фланга, как продолжение прошлой атаки, а Копина головой точно пробил с лицевой границы вратарской в дальний угол!



8 мин. МОМЕНТ! Неожиданный дальний удар метров с 40 нанес Брикнер, но Артым успел среагировать!



6 мин. Очередная атака Руха закончилась угловым на правом фланге, но Артым надежно сыграл на выходе.



3 мин. После навеса с правого фланга от Русина не смог нанести удар головой в борьбе против защитника Кондраков.



1 мин. Гости начали игру с заработанного углового на правом фланге.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!



Во вторник, 7-го июля, состоится поединок двадцатого тура Первой лиги Украины, в котором львовский «Рух» сразится против волочиского «Агробизнеса». Матч пройдет в Винниках, на поле стадиона им. Б. Маркевича, начало в 17:00.

Июнь 2020-го года наверняка станет очередной памятной страницей в истории львовского «Руха». Клубу пришлось пережить расставание с главным тренером Юрием Бакаловым, который прекратил свою каденцию на посту наставника «желто-черных» из-за проблем со здоровьем. И уже через несколько дней после этого события команду теперь уже Ивана Федика всколыхнуло новая напасть – три игрока и сотрудник клуба были заражены коронавирусом COVID-19, а еще группа футболистов оказалась под подозрением. Долгожданное возвращение к футболу пришлось перенести на неопределенный срок, а первым матчем львовян после семимесячной паузы стала завершившаяся ничьей встреча против «Николаева» (1:1). «Агробизнес» уже успел сыграть две встречи от момента возобновления, а двумя победами лишь укрепился на вершине турнирной таблицы. Теперь же, у «Руха» будут все шансы наверстать упущенное, но для этого необходимо обыграть прямого конкурента.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Рухом»» и «Агробизнесом».