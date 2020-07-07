20-й тур
Рух Львов
2:3
Агробизнес
07.07.2020, FT

Рух – Агробизнес – 2:3. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 20-го тура Украинской Первой лиги

  • 07.07.2020 16:57
  • 8700 просмотров
  • 78 комментариев
Рух – Агробизнес – 2:3. Текстовая трансляция матча
© ФК Рух

Первая лига Украины. 20-й тур.

Рух – Агробизнес – 2:3

 Копина, 9, Брикнер, 29 – Н. Когут, 28, Семенец, 63, И. Когут, 71

Кондраков, 34, Сакив, 58 – Юхимович, 43

 Сакив, 90 (повторное предупреждение).

Рух: Бандура – Сакив, Белый, Мартынюк – Коробенко, Копина (Калюжный, 78) – Синица (Беленький, 57), Мысык, Брикнер (Ардазишвили, 82), Русин – Кондраков.

Запасные: Мысак, Эрнест, Кухаревич, Калугин.

Агробизнес: Артым – Бойчук, Юхимович, Курило, Гагун – Думанюк – Семенюк (И. Когут, 65), Дидык, Кухарук (Слотюк, 89), Н. Когут (Иванченко, 72, Груша, 90+3) – Семенец (Козьбан, 65).

Запасные: Воробей, Мозиль, Черненко, Петров, Захарченко, Палюх.

Арбитр: Александр Дердо (Черноморск)

Стадион: им. Б. Маркевича (Винники)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

90+5 мин. МОМЕНТ! Русин должен был забивать, но запустил мяч над воротами после отскока в центр штрафной от Гагуна!

 90+3 мин. ЗАМЕНА У АГРОБИЗНЕСА. Груша заменил Иванченко.

90 мин. Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, пять минут.

90 мин. А это Сакив получил вторую желтую уже за полем! УДАЛЕНИЕ!

90 мин. Желтая для кого-то из игроков хозяев на скамейку.

 89 мин. ЗАМЕНА У АГРОБИЗНЕСА. Слотюк вышел на поле вместо Кухарука, который и получил повреждение в эпизоде до этого.

87 мин. И пошла потасовка в центре поля, пока Дердо отвлекся на падение игрока гостей на дальнем фланге чужой половины. Калюжный оказался зачинателем.

83 мин. Коробенко боролся с Козьбаном за подачу со штрафного, но в эпизод решил вмешаться Бандура, но только влетел в своего же защитника.

 82 мин. ЗАМЕНА У РУХА. Ардазишвили на поле вместо Брикнера.

81 мин. Обоюдные потери мяча в центре поля наблюдаются. Команды слишком спешат расставаться с контролем.

 78 мин. ЗАМЕНА У РУХА. Копина уступил место на поле Калюжному.

74 мин. МОМЕНТ! Копина поспешил с ударом от левого угла вратарской после ошибки Артыма при игре на подаче углового с правого фланга! Выше!

 72 мин. ЗАМЕНА У АГРОБИЗНЕСА. Вместо Николая Когута игру завершит Иванченко.

 71 мин. ГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Обрезался на своей половине Рух, после чего Кухарук отдал на левый фланг штрафной Ивану Когуту, который обводящим ударом в дальний угол отправил мяч в сетку!

67 мин. Жестко столкнулись Думанюк и Мартынюк в центре поля. Пауза.

 65 мин. ЗАМЕНЫ У АГРОБИЗНЕСА. Семенюк был заменен на Ивана Когута, а Козьбан вышел вместо Семенца.

 63 мин. ГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ! Семенец удачно развернулся у левого угла чужой вратарской после прострела от лицевой, после чего вложил мяч в дальний угол ударом низом!

 61 мин. ЗАМЕНА У РУХА. Кухаревич заменил Кондракова.

59 мин. МОМЕНТ! Чудом выставил руку под направление удара головой с близкой дистанции от Юхимовича Бандура!

58 мин. МОМЕНТ! Кухарук запустил удар со штрафного под перекладину, но Бандура дотянулся!

 58 мин. Семенец прорывался в штрафную через центральную зону, но Сакив реши сбить его рывок.

57 мин. ЗАМЕНА У РУХА. Вместо Синицы игру продолжит Беленький.

56 мин. Кондраков убегал в контратаку, но в борьбе против Гагуна утянул соперника за футболку на газон.

55 мин. Угловой на левом фланге Кухарук подал достаточно для того, чтобы заработать такой же стандарт, но с другой стороны.

54 мин. Неудачно сыграл Артым на перехвате подачи со стандарта, но потом защитник подчистили отскок.

52 мин. Кондраков заработал штрафной у левой границы чужих владений.

50 мин. ОПАСНО! Не хватило подкрутки удару Когута со входа в правую половину штрафной! Мяч ушел в сторону от дальней штанги.

46 мин. Повреждение у Когута после столкновения с соперником на фланге.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, одну минуту.

44 мин. Удар Мысыка от правого угла чужой штрафной заблокировал защитник, а рикошет отправил мяч в руки Артыму.

 43 мин. Юхимович грубо сыграл против Бандуры при попытке замкнуть навес с углового на правом фланге.

42 мин. МОМЕНТ! Бандуре пришлось из-под перекладины доставать мяч после хитрого удара головой с левого фланга штрафной от Семенюка!

40 мин. Перехватил Курило заброс в глубину левого фланга атаки львовян.

37 мин. Потеряли мяч игроки Руха, заигравшись в мелкий пас в центре поля в очередной своей атаке.

35 мин. МОМЕНТ! В пустые ворота не попал Семенец после передачи от Гагуна с лицевой на правом фланге штрафной в зону перед вратарской!

 34 мин. Кондраков на чужой половине потерял мяч, но не нашел ничего лучше, чем сфолить против обокравшего его соперника.

33 мин. МОМЕНТ! Кухарук завершил рывок ко входу в правую половину штрафной ударом в дальний угол! Бандура дотянулся!

31 мин. МОМЕНТ! ОФФСАЙД! И еще гол! Кондраков перебросил Артыма от правого угла вратарской во время выхода один на один, но предварительно залез в оффсайд во время заброса из глубины!

 29 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! И моментальный ответ от хозяев! Брикнер подработал мяч себе под удар со средней дистанции в левом полуфланге и мощно пробил в ближний! Артым добрался до мяча, но лишь перевел его в верхний угол!

 28 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Что за чудесный удар с разворотом корпуса удался Когуту из района полукруга у штрафной! Мяч дважды ударился об перекладину, с перерывом на рикошет от газона, и оказался в воротах!

24 мин. Синица так и не смог завершить свой прорыв по левому флангу чужой штрафной прострелом. Помешал ему это сделать Гагун.

21 мин. После неудачно подачи углового с левого фланга атаки от Когута, Агробизнес начал контрнаступление, но Семенца так и не смогли отправить в чужие владения точным забросом с правого фланга. Успешно сыграл Бандура.

19 мин. Прорвался по правому флангу атаки Когут, но прострелить ему подкатом помешал Сакив.

16 мин. МОМЕНТ! В пустые ворота мяч катился после удара Кондракова мимо голкипера из левой половины штрафной, но Гагун успел вынести его подальше от штрафной!

13 мин. Сакив неудачно приземлился на газон во время борьбы с соперником на втором этаже на левом фланге обороны.

11 мин. После прострела с левого фланга штрафной от Синицы мяч так и прокатился мимо всех игроков внутри владений гостей.

 9 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Русин исполнил угловой с правого фланга, как продолжение прошлой атаки, а Копина головой точно пробил с лицевой границы вратарской в дальний угол!

8 мин. МОМЕНТ! Неожиданный дальний удар метров с 40 нанес Брикнер, но Артым успел среагировать!

6 мин. Очередная атака Руха закончилась угловым на правом фланге, но Артым надежно сыграл на выходе.

3 мин. После навеса с правого фланга от Русина не смог нанести удар головой в борьбе против защитника Кондраков.

1 мин. Гости начали игру с заработанного углового на правом фланге.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Во вторник, 7-го июля, состоится поединок двадцатого тура Первой лиги Украины, в котором львовский «Рух» сразится против волочиского «Агробизнеса». Матч пройдет в Винниках, на поле стадиона им. Б. Маркевича, начало в 17:00.

Июнь 2020-го года наверняка станет очередной памятной страницей в истории львовского «Руха». Клубу пришлось пережить расставание с главным тренером Юрием Бакаловым, который прекратил свою каденцию на посту наставника «желто-черных» из-за проблем со здоровьем. И уже через несколько дней после этого события команду теперь уже Ивана Федика всколыхнуло новая напасть – три игрока и сотрудник клуба были заражены коронавирусом COVID-19, а еще группа футболистов оказалась под подозрением. Долгожданное возвращение к футболу пришлось перенести на неопределенный срок, а первым матчем львовян после семимесячной паузы стала завершившаяся ничьей встреча против «Николаева» (1:1). «Агробизнес» уже успел сыграть две встречи от момента возобновления, а двумя победами лишь укрепился на вершине турнирной таблицы. Теперь же, у «Руха» будут все шансы наверстать упущенное, но для этого необходимо обыграть прямого конкурента.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Рухом»» и «Агробизнесом».

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Илья Береза, Sport.ua

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Комментарии
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 07.07.2020 19:18
    0
    Роман Порывай, 07.07.2020 19:13
    Если ты всё знаешь, то чего такую пургу несёшь? Расскажи, кто тебе тогда "твои"? Скрепные "православные" братья? Ты ж тут всем рассказываешь о прелестях Совка, да как развалили экономику. А как же у тебя совок с православием совместился? Или не при совке валили церкви и стреляли священников? Или тот совок удобно не вспоминать? Лучше уж про футбол пиши, а то с историей туго выходит
    Ты же заявлял что ты не тролль. А сам шпаришь пакетом вопросов в самом тупом стиле. Со мной такие номера не проходят. Я твоим дятлам 2 раза свою биографию выложил и харэ. Перед Богом я чист. Почти. Никого не убивал и не предавал. А ты вопросы задавай покрышкиным. Особенно почему Украина на последнем месте оказалась после Козьего болота. Успехов. Ты же для меня стал в один ряд с грязным, кроником, фаней, рыбаком, шмоней, эвилом и прочей шелупенью файерной. И кормить эту бригаду своими ответами я не обещал. Учись вместо вопросов делать заявления или высказывания.
    Ссылка
    Роман Порывай
      Роман Порывай, 07.07.2020 19:16
    0
    Виктор Иванов, 07.07.2020 18:59
    Это тебе Поплавский рассказал? А я это и сам знал. Но Папа римский католик, а я православный. Это как суниты и шииты - братья навек.)) Перечитай Тараса Бульбу. А заодно и Сенкевича.
    И кстати, до 1054 г. не было ни православных, ни католиков. Были христиане. И Бог человека тоже не спросит, был он православным или католиком, а спросит, как он свою жизнь прожил.
    Ссылка
    Роман Порывай
      Роман Порывай, 07.07.2020 19:13
    0
    Виктор Иванов, 07.07.2020 18:59
    Это тебе Поплавский рассказал? А я это и сам знал. Но Папа римский католик, а я православный. Это как суниты и шииты - братья навек.)) Перечитай Тараса Бульбу. А заодно и Сенкевича.
    Если ты всё знаешь, то чего такую пургу несёшь? Расскажи, кто тебе тогда "твои"? Скрепные "православные" братья? Ты ж тут всем рассказываешь о прелестях Совка, да как развалили экономику. А как же у тебя совок с православием совместился? Или не при совке валили церкви и стреляли священников? Или тот совок удобно не вспоминать? Лучше уж про футбол пиши, а то с историей туго выходит
    Ссылка
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 07.07.2020 19:08
    -1
    Назва ФК "Рух" залишається а команда пропала. Молодець Чижевський, гарно підготував Агробізнес. Івану Федику в день іменин мій прогноз - не буде ФК "Рух" в трійці переможців першої ліги.
    Ссылка
    Олександр Ковальчук
      Олександр Ковальчук, 07.07.2020 19:06
    0
    Олександр Ковальчук, 07.07.2020 18:49
    Агробізнес очолює першу лігу. Але якщо нічого не зміниться, в будь-якому випадку не вийдуть через фінанси. Прикро за команду з рідної області
    Від цього не легше, дивитися на чудові результати команди, і розуміти, що як високо не пригай, до верхівки не дістанешся.
    В цьому і проблема нашої "Прімери" - в нас в еліту не виходять, щоб не збанкрутувати, а а топ-чемпіонатах туди виходять, щоб розбагатіти
    Ссылка
    ll_pogulianka_ll
      ll_pogulianka_ll, 07.07.2020 19:00
    -1
    Ото перефарбованого штирить-він вже за винники горланить...фиєричний д....йоб!
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 07.07.2020 18:59
    -1
    Роман Порывай, 07.07.2020 18:56
    Историк. блин. Чего ты везде показываешь свою необразованность? Даниил Галицкий кроме того что был коронован представителем папы Римского, был Великим князем Киевским
    Это тебе Поплавский рассказал? А я это и сам знал. Но Папа римский католик, а я православный. Это как суниты и шииты - братья навек.)) Перечитай Тараса Бульбу. А заодно и Сенкевича.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 07.07.2020 18:58
    0
    А я бачу вівці дивляться і Рух, і Львів ... Шо ущербнуті, ваша то отара всьо, добив лисий апєльсін !
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 07.07.2020 18:57
    +3
    Агробізнес на першому місці, чим скромніша команда, ти вона вище
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 07.07.2020 18:57
    -2
    По горобцам! После королевского пива все бьют крива
    Ссылка
    Роман Порывай
      Роман Порывай, 07.07.2020 18:56
    +3
    Виктор Иванов, 07.07.2020 18:33
    Откуда в Украине короли? Князья и гетьманы... А тот Данило, что прятался от Орды у мадьяров, так он не наш.
    Историк. блин. Чего ты везде показываешь свою необразованность? Даниил Галицкий кроме того что был коронован представителем папы Римского, был Великим князем Киевским
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 07.07.2020 18:55
    -3
    wicker, 07.07.2020 18:54
    Чижик Красава!
    І смалійчук красава. 600 000 Агробізнесу, а вас вівці в аматори !
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 07.07.2020 18:55
    +2
    Агро вийшов на пеше місце, Нажаль атестацію для УПЛ вони непроходили...
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 07.07.2020 18:54
    -1
    Олександр Ковальчук, 07.07.2020 18:49
    Агробізнес очолює першу лігу. Але якщо нічого не зміниться, в будь-якому випадку не вийдуть через фінанси. Прикро за команду з рідної області
    Они про это заранее сообщили.
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 07.07.2020 18:54
    +4
    Чижик Красава!
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 07.07.2020 18:53
    -4
    Pro100ecspert, 07.07.2020 18:50
    Вата головного мозку. Йди лікуйся, якщо це виліковно
    Поменяй себе тырсу у Гудвина
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 07.07.2020 18:52
    -4
    Никак не ожидали такого вот конца
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 07.07.2020 18:50
    +2
    Виктор Иванов, 07.07.2020 18:49
    Он поставил зарплату на пекарей
    Вата головного мозку. Йди лікуйся, якщо це виліковно
    Ссылка
    Олександр Ковальчук
      Олександр Ковальчук, 07.07.2020 18:49
    +4
    Агробізнес очолює першу лігу. Але якщо нічого не зміниться, в будь-якому випадку не вийдуть через фінанси. Прикро за команду з рідної області
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 07.07.2020 18:49
    -3
    PFCLviv, 07.07.2020 18:45
    Бандуру не впізнати ! Добре шо зі Львова пішов!
    Он поставил зарплату на пекарей
    Ссылка
    Sergio Петренко
      Sergio Петренко, 07.07.2020 18:39
    +5
    Как говорил классик: увидеть дерби Руха с Карпатами в пердиве бесценно
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 07.07.2020 18:30
    +5
    Я так понимаю Смалийчук таки вмотивировал агробизнесов?) Они носятся как будто это финал
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 07.07.2020 18:54
    +4
    Чижик Красава!
    Ссылка
    Олександр Ковальчук
      Олександр Ковальчук, 07.07.2020 18:49
    +4
    Агробізнес очолює першу лігу. Але якщо нічого не зміниться, в будь-якому випадку не вийдуть через фінанси. Прикро за команду з рідної області
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 07.07.2020 18:40
    +4
    Виктор Иванов, 07.07.2020 18:36
    Сразу видно почерк покрышкина - молотова. Какое отношение король галиции имеет к Украине?
    Йди повчи історію, а заодно географію. І вбий в гугл слово - Галичина
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 07.07.2020 18:57
    +3
    Агробізнес на першому місці, чим скромніша команда, ти вона вище
    Ссылка
    Роман Порывай
      Роман Порывай, 07.07.2020 18:56
    +3
    Виктор Иванов, 07.07.2020 18:33
    Откуда в Украине короли? Князья и гетьманы... А тот Данило, что прятался от Орды у мадьяров, так он не наш.
    Историк. блин. Чего ты везде показываешь свою необразованность? Даниил Галицкий кроме того что был коронован представителем папы Римского, был Великим князем Киевским
    Ссылка
    Shevchenka2019
    online
      Shevchenka2019, 07.07.2020 18:47
    +3
    500 000 від Смайла. Сонячний хлопчику шо там?)))
    Ссылка
    Roma Ukraine
      Roma Ukraine, 07.07.2020 18:45
    +3
    і перші пів ляма відправляються у Волочинськ?
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 07.07.2020 18:34
    +3
    Виктор Иванов, 07.07.2020 18:33
    Откуда в Украине короли? Князья и гетьманы... А тот Данило, что прятался от Орды у мадьяров, так он не наш.
    Він не твій бо ти ватний дегенерат
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 07.07.2020 18:55
    +2
    Агро вийшов на пеше місце, Нажаль атестацію для УПЛ вони непроходили...
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 07.07.2020 18:50
    +2
    Виктор Иванов, 07.07.2020 18:49
    Он поставил зарплату на пекарей
    Вата головного мозку. Йди лікуйся, якщо це виліковно
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 07.07.2020 18:33
    +2
    Агробізнес сьогодні може поповнити бюджет на 600 тисяч)))
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 18:23
    +2
    как же пятьсот тысяч хочется
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 07.07.2020 17:30
    +2
    Исполнение - высший класс!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 17:13
    +2
    эх, агробизнесу не перепадёт пятьсот штук
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 06.07.2020 20:04
    +2
    Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 19:36
    ну да, Агробизнес не хитрожопый, он же не лидировал в чемпионате.
    Ну так свою силу нужно доказывать на поле
    Ссылка
    Shevchenka2019
    online
      Shevchenka2019, 06.07.2020 19:41
    +2
    500 000 для Чижа стимул серйозний)
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 06.07.2020 19:34
    +2
    ТОлько Агробизнес! Только победа! Хитрожопые Рух, Волынь,МИнай должны быть наказаны
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 07.07.2020 18:45
    +1
    Лівий вінгер Агро розриває фланг
    Ссылка
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