ВИДЕО. Едва выздоровевший от коронавируса Рейна уже тренируется

37-летний голкипер «Милана» Пепе Рейна, который выступает за «Астон Виллу» на правах аренды, едва переболев коронавирусом, приступил к тренировкам.

«В конце шторма... золотое небо. Готов продолжать борьбу. Ободри всех и будь жестким в борьбе с болезнью. Спасибо за все сообщения поддержки!», — написал Рейна в твиттере, комментируя видео своей тренировки.

Ранее Рейна рассказал о том, как боролся с коронавирусом.

At the end of a storm... there’s a golden sky. Ready to keep fighting. Cheer up everybody and be tough against 🦠💪🏼



Thank you for all the messages of support received! ❤️ pic.twitter.com/KT1KVg0gEl