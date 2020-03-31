Пепе Рейна рассказал о битве с коронавирусом: «25 минут едва мог дышать»

Даже у спортсменов могут быть тяжелые симптомы

  • 31.03.2020 22:56
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Пепе Рейна рассказал о битве с коронавирусом: «25 минут едва мог дышать»
© AMA

Известный испанский вратарь Пепе Рейна, который сейчас выступает в «Астон Вилле», сумел победить коронавирус, хотя не обошлось без серьезных симптомов.

«Похоже, только сейчас мне удалось переломить ситуацию и победить в битве с коронавирусом. В первые дни я быстро уставал, был кашель и температура».

«Самый сложный момент наступил, когда я не мог нормально дышать. Это длилось 25 минут, я едва дышал, мне не хватало воздуха. Наверное, самый страшный момент в моей жизни».

«Какие-то минуты это был бесконечный кошмар, когда горло было просто закрыто», - рассказал Рейна.

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Источник — The Guardian

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